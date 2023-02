[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

銀座 蔦屋書店(東京都中央区)は2022年4月に開業から5周年を迎え、1年を通して5周年記念企画を行ってきました。このたび5周年記念の最後を締めくくるオンライン企画「GINZA 5th ART SELECTION」を、2023年2月13日(月)より3月31日(金)の期間、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて開催いたします。







概要



2017年に「アートがある生活」を提案する書店として開業した銀座 蔦屋書店。CCCアートラボはこれまで、多くのアーティストとお客様に支えられ、わたしたちがお薦めしたい作品の展示やご案内を行ってきました。中央吹き抜けイベントスペース「GINZA ATRIUM」やアートスペース「FOAM CONTEMPORARY」、カフェに併設された「アートウォール」を主な展示場所としながら、展覧会企画担当者がアーティストとともに開催してきた企画のひとつひとつは、どれも今の銀座 蔦屋書店を形づくる上で欠かせないピースとなっています。



このたび開業5周年記念の最終企画として、オンラインにて「GINZA 5th ART SELECTION」を開催します。銀座 蔦屋書店がともに歩んできたアーティストへの感謝と、これから未来に新しく提案していきたいアーティストへの期待を込めて、担当者による推薦コメントを添えて作品を広くオンラインでご紹介する企画です。賛同アーティストは総勢60名以上(予定)、会場はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて、2023年2月13日(月)より3月31日(金)の期間、開催します。



活況を呈する日本のコンテンポラリーアートマーケット。これから新たにアートをコレクションしていきたいと考えている皆さまに向けても、オンラインを通じてアートをコレクションして楽しむという新たなライフスタイルを今後も提案していきたいと考えています。







参加アーティスト





愛☆まどんな / 天野タケル / 新井碧 / UNSPOOKY / 岩崎奏波 / 上野裕二郎 /YEKA HASKI / 大澤巴瑠 / 大森暁生 / 岡安秀士 / 奥天昌樹 / 小津航 / KAZUSA MATSUYAMA / 金谷裕子 / 加納俊輔 / 川端健太 / 木原千春 / ギブミ~!トモタカ / 清川漠 / GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE / 倉田明佳 / Kotaro Yamada / 小林健太 / SALOTEZUMO /新正春 / 菅雄嗣 / SCAN THE WORLD / 鈴木一世 / 鈴木秀尚 / 鈴木雅明 / タカハシマホ / T9G / 竹内義博 / 張騰遠 / DIEGO / 天牛美矢子 / 友沢こたお / 長縄拓哉 / 七星夢海 / 野原邦彦 / 灰方るり / 濱口健 / BIEN / 平野泰子 / feebee / TAKUMA FUJISAKI / MAW / 増田将大 / 松山しげき / 三澤亮介 / ミノリ / 三平硝子 / 牟田陽日 / Makers Space / 森洋史 / MOYAN / 矢入幸一 / 安田知司/ 山口歴/ 山崎愛彦 / 横田大輔 / 渡邊涼太

(50 音順) ※参加予定アーティストは2月5日時点。変更となる場合があります。







▲画像は左上から時計回りに、山口歴、松山しげき、友沢こたお、T9G、上野裕二郎、森洋史







作品販売について



アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて下記の期間に販売いたします。

作品の詳細・販売方法・発送などの情報は、特設サイト内の各作品ページにてご確認ください。

販売期間|2023年2月13日(月)12:00~3月31日(金)18:00



なお、一部作品につきましてはエントリー販売をいたします。

エントリー期間|2023年2月13日(月)12:00~2月20日(月)10:00

対象アーティスト|愛☆まどんな、岡安秀士、木原千春、鈴木一世、T9G、友沢こたお、七星夢海、BIEN、

松山しげき、牟田陽日、矢入幸一、山口歴

※エントリー締切後、当落結果は3月上旬にご連絡します。作品の発送は3月末を予定しています。



通常販売、エントリー受付以外に、ASK(お問い合わせ)販売の作品があります。ASK対象作品については価格を非表示としております。ご購入を希望される方はお問い合わせください。お問い合わせが集中した場合には、販売方法変更の可能性もございます。

※店舗への販売開始前のお問い合わせにはお答えできません。



企画詳細



銀座 蔦屋書店5周年記念「GINZA 5th ART SELECTION」



期間|2023年2月13日(月)12:00~3月31日(金)18:00

会場(オンライン)|アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」

主催|銀座 蔦屋書店

お問い合わせ|info.ginza@ccc.co.jp





銀座 蔦屋書店



本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。







住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|10:30~21:00(不定休)

※新型コロナウイルス拡散防止策のため、営業時間を変更させていただいております。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/





CCCアートラボ



CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



