アートフラワーが敷き詰められたオリジナル什器で前菜とデザートを提供



ザ ストリングス 表参道(所在地:東京都港区北青山3-6-8、総支配人:宮田 宏之)では、 2階「TAVERN by the green(タバーン・バイ ザ グリーン)」にて、春の食材をふんだんに使用した『フラワーアート ディナーコース』を、2023年4月30日(日)まで期間限定提供いたします。









流行の発信地・表参道に集まる感度の高い大人たちに向け、新しい食を提案し続けているグリルレストラン「TAVERN by the green(タバーン・バイ ザ グリーン)」にて、春の食材をふんだんに使用した目にも鮮やかなディナーコースをご用意いたしました。



和歌山県産桜海老と菜の花のリゾットや、愛媛県産真桜鯛のローストに桜とビーツのソースをあしらった華やかな魚料理、メインには旬のアスパラガスを添えた牛サーロインのグリルを、春らしいハニーとレモンのグレイビーソースとともにお愉しみいただけます。



さらに、目でも春の訪れを感じていただきたいというシェフの想いから、アペタイザーとデザートを、アートフラワーが敷き詰められたタバーンオリジナルの器に乗せて提供いたします。





シェフのセンスが光るアーティスティックなコースは、女子会やデートにはもちろん、卒業や入学、歓送迎会などの新しい門出を祝うお祝いのお席にも最適です。

店名の“by the green”には、「表参道のケヤキ並木のそばで、大人の上質な時間を過ごせるように」という想いが込められています。新緑が芽吹く表参道のケヤキ並木を眺めながらゆったりとしたひと時をお過ごしください。





『フラワーアート ディナーコース』概要

【提供期間】

提供中~2023年4月30日(日)

【提供場所】

TAVERN by the green(タバーン・バイ ザ グリーン)/ザ ストリングス 表参道 2F

【提供時間】

18:00~22:00(L.O.21:00)

【料金】

¥6,980 ※税金、サービス料15%込

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4534(タバーン・バイ ザ グリーン 直通)

https://onl.bz/EXCVELk

【メニュー】

■アペタイザー

~春の訪れ~

フラワーアートオードブル

前菜4種類(タラの芽のフリット・カンパチのカルパッチョ・春キャベツと生ハムのブリオッシュ・トマトのムース)

■リゾット

~春の幸~

和歌山県産桜海老と菜の花のリゾット

■魚料理

~春の彩~

愛媛県産真桜鯛のロースト 桜&ビーツサワークリーム ピスタチオのアクセント

■肉料理

~春の香り~

US牛サーロイン&グリーンアスパラガスのグリル

ハニーレモングレイビーソース&オランデーズソース ローズマリーの香り

■デザート

~苺一会~

ストロベリー&ピスタチオデザート アンサンブル

(ストロベリーチョコレートディップ ピスタチオのアクセント・ピスタチオパンナコッタ ストロベリーソース・ピスタチオパウンドケーキ ピスタチオチョコレートコーティング・アールグレイマカロン ピスタチオチョコレートディップ・ピスタチオムース ベリーを添えて)

■飲み物

食後のコーヒー or 紅茶



TAVERN by the green 料理長・井澤 優太





素材の旨味の極致を見出す熟成、発酵を用いたニュー創りを得意とする シェフ 井澤は、若き挑戦者。

彼が選んだ調理方法で素材がどんな魅力的なひと皿として仕上がってくるのかも楽しみの一つ。

驚きと発見のある、型にとらわれないボーダレスな一品をご堪能ください。



【店舗概要】TAVERN by the green (タバーン・バイ ザ グリーン)





世界に新しい文化を発信する表参道に集まる感度の高い大人たちに向けて2021年10月に誕生。

発酵を巧みに取り入れたまろやかで深みのある新しい食を提案。

繊細かつダイナミック。ベーシックでありながらアーティスティック。

そんな“幸せなギャップ”を提供します。

【場所】

東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 2階

【営業時間】

11:30~22:00

【電話番号】

03-5778-4534(直通)

【 HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/tavern/



【施設概要】ザ ストリングス 表参道





表参道駅直結。

緑あふれる自然の温もりを感じていただける2つのチャペルと、ニューヨークの5つの街が持つ個性や美感をデザインしたデザイナーズバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設。

【 HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/

【新型コロナウイルス感染症への当施設の取り組みについて】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/information.html#counterplan



