Ground Y × 地獄楽 Collaborate Col…
［株式会社ヨウジヤマモト］
商品情報・キービジュアル解禁
ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y(グラウンド ワイ)」。
『少年ジャンプ＋』(集英社)で2018年から2021年に連載していた人気漫画、『地獄楽』(原作：賀来ゆうじ)。MAPPA制作によるTVアニメ『地獄楽』とのコラボレートアイテムが登場。
TVアニメ『地獄楽』の独特な世界観やキャラクターをGround Yのモードな雰囲気に落とし込んだ本コレクションでは、作品の鍵となる花や蝶のデザインを襟元に添えたシャツや、キャラクターの顔が覗く印象的なTシャツなど
インパクトのあるアイテムを豊富に展開いたします。
ビジュアルモデルにはZ世代を中心に人気のモデルで女優の「安斉星来」をGround Y2023-24AWのシーズンビジュアルに続き起用。
全てのルック画像はこちらからご覧いただけます。
https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/groundy/ground-y-x-jigokuraku/
＜Ground Y × Jigokuraku Collaboration Collection image movie＞
【商品ラインナップ】 ※価格は全て税込み
シャツ 66,000円
シャツ 69,300円
シャツ 74,800円
Tシャツ 27,500円
Tシャツ 27,500円
Tシャツ 27,500円
Tシャツ 27,500円
Tシャツ 39,600円
パーカー(前面) 48,400円
パーカー(背面)
ビッグTシャツ(前面) 44,000円
ビッグTシャツ(背面)
イヤーカフ 10,450円(全３色）
ネックレス 14,300円(全２色)
【Ground Y × Hell‘s Paradise Collaborate Collection】
■発売日：８月25日(金)
■展開店舗：Ground Y直営店舗(GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷パルコ/心斎橋パルコ/名古屋パルコ)
※８月25日(金)より受注販売開始いたします。
※直営店舗では受注アイテムのサンプルも実際にご試着いただけます
※受注販売分に関しては数量限定となりますので、予めご了承ください
公式WEB STORE 「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/
※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは同日PM12:00販売スタートとなります
商品ページ：https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egyjgkrk/
▼shop information
Ground Y GINZA SIX
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165
Ground Y LAFORET HARAJUKU
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277
Ground Y SHIBUYA PARCO
〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984
Ground Y SHINSAIBASHI PARCO
〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607
Ground Y NAGOYA PARCO
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790
Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO
http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20
▼official media
Ground Y Official HP
http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy
Ground Y Official Facebook
@groundy.yohjiyamamoto
https://www.facebook.com/groundy.yohjiyamamoto/
Ground Y Official Twitter
@Ground_Y
https://twitter.com/Ground_Y
Ground Y Official Instagram
@ground_y_Official
https://www.instagram.com/ground_y_official/
Ground Y Official LINE
@groundy-official
https://page.line.me/bgj1098w
Ground Y Official YouTube
https://youtube.com/channel/UCv72Lti5FodpSjhBb-Ysz2A
▼TVアニメ『地獄楽』作品紹介
「少年ジャンプ＋」（集英社刊）で2018年から2021年に連載の大人気漫画、『地獄楽』（原作：賀来ゆうじ）MAPPAによって制作される大人気TVアニメ『地獄楽』が第二期制作決定！
時は江戸時代末期。抜け忍として囚われ死罪人となった元・石隠れ最強の忍“画眉丸”は、極楽浄土と噂される島から「不老不死の仙薬」を持ち帰れば無罪放免となれることを告げられる。画眉丸は最愛の妻と再会するため、打ち首執行人“山田浅ェ門佐切”とともに仙薬があるという島へ向かうことに。島に上陸した画眉丸と佐切に立ち塞がったのは、同じく仙薬を求める死罪人たち。そして、島に潜む未知の生物、人工的で不気味な石像、島を統べる仙人たち……謎多き島で、果たして画眉丸は仙薬を見つけ出し、生きて帰ることが出来るのか--!?
TVアニメ『地獄楽』公式サイト: https://www.jigokuraku.com/
画像掲載時は以下のコピーライトの記載をお願いいたします。
(C)YUJI KAKU/SHUEISHA, TWIN ENGINE, MAPPA
【お客様お問合せ先】
ヨウジヤマモト プレスルーム
TEL 03-5463-1500
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/18-14:46）
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