10月27日(金)公開、映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』ペア鑑賞券が当たるキャンペーンも実施!



株式会社MIXI(東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:木村 弘毅)は、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」(以下コトダマン)において、『デジモンアドベンチャー』との初コラボを、本年10月27日(金)より開催します。







本コラボでは、「オメガモン」「ウォーグレイモン」「メタルガルルモン」などの人気キャラクターがコラボ召喚に初登場するほか、コラボ開催期間中にログインした方全員に「ブイモン&大輔」を1体プレゼントします。また、アプリ内で「コラボ記念パタモン&テイルモン&タケル&ヒカリパック」 を購入すると、「パタモン&テイルモン&タケル&ヒカリ」を入手できます。

さらに、本日10月23日(月)よりコラボ紹介PVを公開します。そのほか、コラボ開催を記念して10月27日(金)より公開される映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』ペア鑑賞券や「デジモンアドベンチャーコラボ召喚コトダマンセット」が当たるキャンペーンも開催します。



なお、本コラボの詳細は、10月25日(水)20:00より、コトダマン公式YouTubeチャンネルで配信するコトダマン公式放送【GODステーション】で発表します。



・『コトダマン』×『デジモンアドベンチャー』コラボ記念スペシャルPV:https://youtu.be/MXEGuFwKpMU

・コトダマン公式放送【GODステーション】:https://youtube.com/live/xy2Zy9h_6Po

・コトダマン公式サイト:https://kotodaman.jp



<コラボ開催期間>

2023年10月27日(金)16:00頃~2023年11月20日(月)15:59



■コラボ召喚には「オメガモン」などが登場!コラボ期間中のログインで「ブイモン&大輔」をプレゼント!

コラボ召喚には、「オメガモン」をはじめ、「ウォーグレイモン」「メタルガルルモン」「ガルダモン」「アトラーカブテリモン」「ズドモン」「リリモン」「コロモン」が登場します。また、コラボ開催期間中にログインした方全員に「ブイモン&大輔」を1体プレゼントします。

そのほか、本コラボでは「コラボ記念パタモン&テイルモン&タケル&ヒカリパック」が登場します。「コラボ記念パタモン&テイルモン&タケル&ヒカリパック」を購入すると「パタモン&テイルモン&タケル&ヒカリ」を入手できます。



【コラボ召喚登場キャラクター】※敬称略









【ログインで入手できるキャラクター】※敬称略



【コラボ記念パタモン&テイルモン&タケル&ヒカリパック】※敬称略



■「アポカリモン」「ピエモン」がコラボクエストに登場!

コラボクエストには「ヌメモン」が【中級・上級】、「エテモン」が【超級】に登場します。また、「ピエモン」は【魔級】、「アポカリモン」は【魔級・破滅級】で登場します。



【クエスト登場キャラクター】※敬称略



■ 映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』ペア鑑賞券が当たるキャンペーンを実施!

コトダマン公式X(旧Twitter )をフォローし、対象ポストをリポストした方の中から抽選で10名様に10月27日(金)より公開される映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』ペア鑑賞券をプレゼントします。



【キャンペーン名称】

コラボ記念!フォロー&PVリポストキャンペーン



【応募期間】

2023年10月23日(月)12:00頃 ~ 2023年10月25日(水)23:59



【賞品】

・映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』ペア鑑賞券・・・10名様



■『デジモンアドベンチャー』コラボ召喚コトダマンセットが当たるキャンペーンを実施!

コトダマン公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付けてポストした方の中から、抽選で5名様にコラボ召喚のキャラクターをセットにした『デジモンアドベンチャー』コラボ召喚コトダマンセットをプレゼントします。



【キャンペーン名称】

コラボ記念!「#コトダマンデジモンコラボ」投稿キャンペーン



【応募期間】

2023年10月23日(月)12:00~2023年10月25日(水)23:59



【賞品】

・『デジモンアドベンチャー』コラボ召喚コトダマンセット・・・5名様



■ 『デジモンアドベンチャー』検定クエストが期間限定で登場!「コラボ特製ミニアクリルスタンドセット」が当たるキャンペーンも実施!

『デジモンアドベンチャー』の知識が試される『デジモンアドベンチャー』検定クエストがアプリ内に登場します。このクエストでは、制限時間以内に文字を組み合わせ、クイズの答えとなる「ことば」をつくり、2問以上正解してクリアすると「★4~5デジモンアドベンチャーの実」が1個もらえます。

さらに、検定の結果をX(旧Twitter)でシェアした方の中から抽選で10名様に、「コラボ特製ミニアクリルスタンドセット」をプレゼントします。



【キャンペーン名称】

コラボ記念!検定結果シェアキャンペーン



【応募期間】

2023年10月27日(金)16:00頃 ~ 2023年11月20日(月)15:59



【賞品】

・コラボ特製ミニアクリルスタンドセット・・・10名様



■ 10月25日(水)20:00より、コトダマン公式YouTubeチャンネルで本コラボの詳細を一挙公開!

コトダマン公式YouTubeチャンネルで、本コラボの詳細や新情報を公開するほか、コラボクエストの先行プレイを配信します。

【配信日時】2023年10月25日(水)20:00~

【配信先】 コトダマン公式YouTubeチャンネル:https://youtube.com/live/xy2Zy9h_6Po





■『デジモンアドベンチャー』について

1999年3月7日より2000年3月26日まで、フジテレビ系列にて放送された人気アニメ・デジモンシリーズの1作目です。

本作は97年、バンダイにより発売された携帯液晶ゲーム機「デジタルモンスター」をベースに、ほぼ完全なオリジナルストーリーでTVアニメ化された人気アニメーションです。

未知の世界「デジタルワールド」にいきなり飛び込んでしまった7人の子どもたちの成長が、パートナーであるデジモンの「進化」に結びつくという「自分探しの旅」の魅力が子どもたちの共感を呼びました。



公式サイト:https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon/

(C)本郷あきよし・東映アニメーション



■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp >

スマートスマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。



■アプリ概要



ゲーム名 共闘ことばRPG コトダマン

カテゴリ ゲーム(アクションRPG)

プレイ料金 無料(一部有料/アイテム課金あり)

対応機種(OS) 【iOS】iOS13.0以降

【Android(TM)】Android 5.0以降

利用方法 ・各ストアで「コトダマン」を検索

・ゲームダウンロードURL:https://xfl.ag/kotodaman



■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。



※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。



