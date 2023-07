[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)は、「気候関連財務情報開示タスクフォース(以下 TCFD)※1」の提言に基づいた気候変動に関する情報を当社コーポレートサイトにて開示いたしました。







当社グループは2011年の設立以降、不要なモノを捨てるのではなく次に必要な人へとつなげ、より多くの人にその価値を楽しんでいただくラグジュアリー品や骨董品、美術品等のリユースをビジネスの中核に置いています。そしてこの事業の拡大を通じて不要になったものに価値を見出し、誰かにとって必要なものとして循環させることでサーキュラエコノミーへの移行を加速させてまいりました。

また、当社グループでは世界的に急務であり重要視されている「気候変動」への対応について、優先的ESG課題(マテリアリティ)を特定し、その中で「2030年までにバリューチェーン全体におけるカーボンニュートラルを目指す※2」目標を2021年10月に設定いたしました。2022年9月には、金融安定理事会によって設置されたTCFDへの賛同及び「TCFDコンソーシアム」へ加盟。そして今回、TCFDが提言するフレームワークに基づいた情報を開示いたしました。



今後も、気候変動に対する取り組みの推進とTCFD提言に基づく情報開示の充実に努め、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。









TCFD提言に沿った情報開示







https://www.valuence.inc/sustainability/





※1 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

TCFDは、各国の中央銀行・金融当局や国際機関が参加する金融安定理事会(FSB)によって2015年に設立されたタスクフォースです。気候関連のリスク及び機会に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目について、企業等がステークホルダーに対して情報を開示することを提言しています。

TCFD ウェブサイト:https://www.fsb-tcfd.org/





※2 バリューチェーン全体での温室効果ガス排出量は、自社からの排出(Scope1、Scope2)に加え、事業活動に関わる間接的な排出(Scope3)を対象とします。





■バリュエンスホールディングス株式会社(https://www.valuence.inc/)

・証券コード:9270(東証グロース市場)

・設立:2011年12月28日

・代表取締役社長:嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:グループ全体の経営・マネジメント強化、戦略立案・策定、企業価値の最大化



