■ファーウェイ、革新的な体験でMWC 2023を照らす「コミュニティ広場」を披露

2月27日(月)、スペインのバルセロナで「Mobile World Congress 2023(MWC 2023)」が開幕しました。「GUIDE to the Intelligent World」をテーマに、端末(Consumer) BG展示ブースにおいて、ファーウェイはグローバルでハイエンドなフラッグシップショップをベースに、ダイナミックかつ、くつろげる雰囲気の「コミュニティ広場」を創りだしました。スマートテクノロジーと最先端のライフスタイル場面を合体させた臨場感あふれる体験型ブースで、『HUAWEI Mate 50 Pro』、『HUAWEI WATCH Buds』、『HUAWEI WATCH GT Cyber』などを展示し、ファーウェイの革新的技術、フラッグシップ製品、エコシステムのレイアウトなどを紹介しました。同時に、多くのブランドや技術の交流イベントを開催し、グローバルな業界やエコシステムパートナーと幅広く交流し、ファーウェイ端末BGの最新イノベーションと未来戦略を紹介。革新的技術を継続的に推進することで、製品体験を向上させ、豊かなエコシステムを構築するファーウェイの能力をアピールしました。

端末BGの何剛(ケビン・ホー)最高執行責任者は、「ファーウェイ端末BGはMWC 2023で大きな存在感を示し、ハイエンドなブランド、革新的技術、高品質な製品で、世界の消費者の方々に価値の高い革新的な体験とサービスの提供をすることにこだわっている。それはファーウェイが世界市場に参入することへの自信と、世界の消費者に向けて革新的な製品やサービスを絶えず提供するという厳粛なコミットメントを充分に示すものである。今後、ファーウェイはさらに多くの研究開発成果を発表することで、より革新的な製品やサービスを提供し、世界のユーザーの方々がその技術を存分に享受できるように努力する」と述べました。



■スマートフォンのイノベーションをリードする製品や、スマートウェアラブル開発の新たな方向性を探る製品などを展示





イノベーションは常にファーウェイのスマートフォンの原動力となっています。2022年、ファーウェイはグローバル市場にて、想像力をかき立てる『HUAWEI Mate Xs 2』、大好評を博した『HUAWEI Mate 50』シリーズ、個性的でおしゃれな『HUAWEI nova 10』シリーズという数々のイノベーション製品を次々とリリースすることで、そのリーダー的地位を維持し続けました。それらは中国国内の消費者から高い人気や信頼を得ただけでなく、世界市場でも注目されるほど十分に高い性能を持っています。MWC 2023では、これらの革新的な製品が一同に展示され、ファーウェイの優れた画像処理能力、最先端の折りたたみ技術、匠の技を盛り込んだ丁寧な品質などが説明されました。



2022年、ファーウェイのスマートウェアラブルは、製品形態、生産プロセス、ハードウェアやソフトウェアサービスの革新を通じて、世界中の消費者に、より良い製品体験を提供し続けました。グローバルユーザーに人気の『HUAWEI WATCH GT 3 Pro』に加え、ファーウェイはEU CE MDR医療機器認証を取得した血圧計『HUAWEI WATCH D』を初めてグルーバル市場で発表。また、今回のMWCで、革新性の高い『HUAWEI WATCH Buds』と『HUAWEI WATCH GT Cyber』をグローバル市場で発表し、スマートウェアラブル分野における新しい製品形態のイノベーションを打ち出しました。

『HUAWEI WATCH Buds』は、完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチが一体化したもので、スマートウォッチと完全ワイヤレスイヤホンを同時に使いたいというニーズを満たすだけでなく、非常に便利な使用体験をもたらします。スマートウォッチのケースが着せ替えできるという革新的なデザインを持つ『HUAWEI WATCH GT Cyber』は、さまざまなシーンで使えるスマートウォッチの可能性を広げたものであり、様々なケースとのコラボレーションは、新しい風を巻き起こすことでしょう。これらの革新的なデザインは、世界のスマートウェアラブル市場に新たな活力を注入し、ユーザーに多くの選択肢を与えるものとなりました。



高度かつ革新的なハードウェア製品に加え、HUAWEI TruSeen™、HUAWEI TruSport™、HUAWEI TruSleep™などのファーウェイ自社開発による革新的技術を通じて、ソフトウェアの面でもアルゴリズムのブレークスルーを続けることで、スポーツ&ヘルスケアのモニタリング機能におけるファーウェイウェアラブルの専門的な強みを確保しています。

今後も、ファーウェイのスマートウェアラブルは、ハードウェアとソフトウェアサービスの機能と優位性を組み合わせることで、世界中の消費者の皆様に質の高いスポーツ&ヘルスケア体験を提供していきます。



■『HUAWEI WATCH Buds』が海外メディア賞8部門を受賞

先日開催されたMWC 2023において、『HUAWEI WATCH Buds』はその革新的な2in1デザインにより、8つの国際的な賞を受賞しました。 国際的に知名度の高い「XDA Developers」、人気の工業デザインメディア「Yanko Design」、グローバルで有名なテクノロジーメディア「Pocketnow」、「MakeUseOf」、「Phone Arena」、「Techaeris」、「Matridox」は、『HUAWEI WATCH Buds』を「Best Product of MWC 2023」に選出しました。また、ヨーロッパの大手テクノロジーメディア「Gearbrains」の「Editors' Choice」賞をいただきました。『HUAWEI WATCH Buds』の飛躍的な革新性が世界的に認められたといえます。



「Phone Arena」は受賞理由として、「ファーウェイは新境地を開拓しており、最初の数台の折りたたみ式スマートフォンのように、『HUAWEI WATCH Buds』は現在我々が知っているスマートウォッチ/ヘッドセットを再定義する可能性を持った製品だ!」と述べています。「MakeUseOf」は、「完全ワイヤレスイヤホンを時計に入れることで、『HUAWEI WATCH Buds』はイヤホンを簡単に無くしてしまうという課題を解決するだけでなく、スマートウォッチのスタイリッシュで快適な装着感を維持している」とコメントしました。



■フルサポートできるプラットフォームとHMSエコシステムを構築





ファーウェイのHMSエコシステムブースでは、世界の開発者に向けてアプリの開発・配信から運営サポート、顧客獲得、収益化実現までのフルサポート機能を展示しました。HMSエコシステムは、グローバルでオープンにオールシナリオを展開し、アプリ開発者の権限を強化し、開発の全ライフサイクルに係るサービスを提供しています。

ファーウェイ開発者連盟は、世界中の600万人を超える開発者にワンストップ式のサポートサービスを提供し、開発者たちと繋がっています。

公式アプリストア「HUAWEI AppGallery」は、世界170以上の国と地域にサービスを提供しており、月間アクティブユーザー数は5億8000万人で、現在も成長を続けています。HUAWEI AppGalleryは、パートナーにさまざまな高品質のプロモーションリソースを提供することで、効率的な配信を実現しており、消費者に多様なアプリを提供することで、世界中の消費者のデジタルライフのニーズに応えています。



■2023年も技術開発に注力し、前進あるのみ!

業界をリードするファーウェイの製品力は、革新的技術とブレークスルーに根ざしているものです。ファーウェイは未来への投資を続け、研究開発に堅実かつ大規模な投資を行っています。特許申請数では世界をリードしており、知的財産戦略で目覚ましい成果を上げています。世界的な特許データベースのプロバイダーであるIFI CLAIMS Patent Servicesが発表したデータによると、ファーウェイは過去2年間、特許出願において着実な発展を遂げており、2020年の9位から2022年には4位にまで上昇。2022年にファーウェイが取得した特許は合計2836件と2%増加しました。ファーウェイの過去10年間の研究開発への累積投資額は8,450億元(編集者注:2023年3月6日時点のレートで約16.6兆円)を超え、世界で合計4万5千件以上の有効な特許ファミリー(11万件以上)を保有しています。その特許の価値が業界に十分に認められる世界最大の特許保有企業の1つとなりました。



MWC 2023で、ファーウェイはその豊富で多様な製品を余すところなく展示し、スマートフォン、スポーツ&ヘルスケア、スマートオフィス、HMSエコシステムなどで深い製品マトリックスを構築することで、ファーウェイの製品イノベーションと技術の継続的深化、オールシナリオのエコシステム優位性の継続的拡大を示しました。2023年、ファーウェイは皆様の期待を上回る製品を発表し、オールシナリオにおける革新技術をさらに進められるよう邁進していきます。



