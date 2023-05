[株式会社ビーズインターナショナル]



株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が運営するストリートアパレルブランド『XLARGE(エクストララージ)』の音楽レーベル『XLARGE RECORDS(エクストララージレコーズ)』が、1stアルバム『XLARGE×Chillaxing(エクストララージ×チラクシング)』の発売を記念してリリースパーティを5月2日(火)に大阪、5月13日(土)に東京にて開催いたします。





■XLARGE×Chillaxing - Osaka

日時:5月2日(火)23:00~

場所:CLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA

チケット:前売り 4,500円 当日 5,000円

購入はこちら:https://xlargerecords.zaiko.io/e/ChillaxingOsaka



出演アーティスト:

Jin Dogg, Henny K, ralph, FUJI TRILL(OVER KILL), eyden,

DJ FRIP a.k.a Beatlab, Ken Francis, DJ JAM, Tyson, Deech,

RK Bene Baby, Only U, Gonzalez





■XLARGE×Chillaxing - Tokyo

日時:5月13日(土)16:00~21:00

場所:HARLEM PLUS

チケット:前売り 4,500円 当日 5,000円

購入はこちら:https://xlargerecords.zaiko.io/e/ChillaxingTokyo



出演アーティスト:

Jin Dogg, Henny K, ralph, OVER KILL, eyden,DJ FRIP a.k.a Beatlab,

Ken Francis, DJ JAM, Tyson, Deech, RK Bene Baby, Only U,

ShowyVICTOR, ShowyRENZO, KENYA, vividboooy, Gonzalez





今後もビーズインターナショナルは、ファッションだけでなく、音楽やスポーツ、アートや映画など、ストリートと親和性の高いカルチャーを編集・発信してまいります。





Chillaxing(チラクシング)



2016年からスタート。

今や日本のヒップホップシーンを牽引すると言っても過言ではないミュージックイベント。

東京 渋谷のクラブをはじめ、各地方の有力クラブからも多数声がかかるChillaxingは、現代の日本のヒップホップシーンに欠かせないトップアーティストはもちろん、期待度の高いアーティストらもいち早くフックアップしていく海外顔負けのオーガナイズ。

また、イベントに集う来場者も彼ら自体も繋がりが強い、有名なファッション関係者、モデルなども多く集うことから、毎イベントでファッションブランドなどもサポートに付き、音楽と洋服の交錯を巧みに体現している唯一無二かつ、他には真似できないビックイベント。



XLARGE RECORDS(エクストララージレコーズ)



ストリートブランドXLARGEが主宰する音楽レーベル。

変態紳士クラブ、LEX、Yo-Sea、Young Cocoなど現在シーンで活躍するアーティストのMV制作のサポートをしてきたXLARGEが2021年11月に本格的にレーベルをスタート。

東京を代表するクルーと言っても過言でないYENTOWNのビートメイカーDJ JAM、沖縄を代表するオルタナティブ・HIP HOPアーティストOZworld、横浜の新世代ラッパーSANTAWORLDVIEW、Hideyoshi、Young Dalu、Osami、Big Mike、DJ NORIOらが所属するクルーTokyo Young Vision、ラップスタア誕生2021のファイナリストCYBER RUI & ShowyRENZOと実力のあるリアルなアーティストの楽曲をリリース。そしてジャケットデザインは数々のビックアーティストCDジャケットを手がけたことでも広く知られるイラストレーター上岡拓也氏がデザイン。

カルチャーに貢献し、全国のストリートシーンを盛り上げるべく、次世代アーティストのサポートや新人アーティスト発掘など独自のチャンネルを活かし音楽とファッションの融合をテーマにリアルなGOOD MUSICを発信し続ける。



XLARGE(エクストララージ)



1991年11月、LAのヴァーモント・アヴェニューに誕生。「普段着ではなく、ファッションとして実用なウェアを表現する」というユニークな視点を提示し、MUSIC、ART、SKATEBOARDINGなどのカルチャーを融合することで、オリジナルのファッションスタイルを生み出した。現在も、設立当時の力強さを失うことなく、ストリートウェアの革新者であり、パイオニアであり続けている。

WEB:http://www.xlarge.jp

Instagram:https://www.instagram.com/xlargejp/

Twitter:http://twitter.com/xlargejp

Facebook:http://www.facebook.com/XLARGE.JP



【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2022年10月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/01-18:46)