当時大人気だったあの柄物アイテムが再登場



株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD】は今年で設立30周年を迎えました。周年を記念して、過去大人気だったアーカイブアイテムが復活。全国のROSE BUD店舗及びオンラインストアにて順次発売。





アフリカン柄







ROSE BUDらしいキャッチーな柄とカラーのアフリカンプリントは、ワンピースとスカートを展開。

ドライタッチのインド綿にプリントし、粗野な印象に仕上げた素材を使用。

梅雨の湿度の高い毎日も、爽やかに過ごしていただける一枚です。





ワンピース ¥16,940 (tax inc.) BLUE / GREEN

スカート ¥14,850 (tax inc.) BLUE / GREEN













ハワイアンプリント







ネオンサインの様なロゴがアイキャッチなワンピース。

2017年に展開した際に人気だったアーカイブ商品を、30周年を期して再復活させました。

ブラックベースで、カジュアルすぎずモードな印象に。





シャツ ¥11,990 (tax inc.)

ワンピース ¥15,950 (tax inc.)



















About ROSE BUD







トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、

独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、 女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。



ROSE BUD=バラのつぼみ

常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。



HP: https://www.rosebud-web.com/

instagram: @rosebud_official_

https://www.instagram.com/rosebud_official_











<商品に関するお問い合わせ>

ROSE BUD ルミネエスト新宿店 03-5368-2767

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

株式会社TSI

デジタルジェネレーション事業Div. ROSE BUD事業部

Directionセクション Press 阿部 希美

080-4183-5357

n_abe_yg@rosebud.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27

住友不動産青山ビル東館2階



