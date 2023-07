[株式会社東急レクリエーション]

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』の公開に伴いラベルドリンクがスーベニアショップ「POST CREDIT」に登場!



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「109シネマズプレミアム新宿」のスーベニアショップ「POST CREDIT」で提供している、オリジナルラベルドリンクが作れるサービス「TAG LIVE LABEL」から、『トランスフォーマー/ビースト覚醒』公開に伴い、オリジナルラベルドリンクを8月4日(金)より販売しますことを発表します。









TAG LIVE LABELとは





「TAG LIVE LABEL」は、キャラクターや写真などを飲料ラベルに出力し、その日、その場所だけの特別なオリジナルラベルドリンクが作れるサービスです。フレーバーは、レモンスカッシュとウーロン茶からお選びいただけます。

109シネマズプレミアム新宿の映画のチケットをお持ちでないお客様もご利用いただけるスーベニア

ショップ「POST CREDIT」で展開されますので、映画を観た方が想い出としてお持ち帰りいただくのは

もちろん、東急歌舞伎町タワーに訪れたお客様も、ぜひこの機会にお求めください。



『トランスフォーマー/ビースト覚醒』 オリジナルラベルドリンク





販売開始日:2023年8月4日(金)~

販売価格:600円(税込)

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』の公開を記念したオリジナルラベルが登場。

(画像はイメージです。)



◆『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

配給:東和ピクチャーズ

上映日:2023年8月4日(金)~



【STORY】

ニューヨークに暮らす青年ノアは、ある日謎めいた車に閉じ込められる。

車は警察とカーチェイスを繰り広げたあげく、ロボット生命体“トランスフォーマー”へと変形、

ノアは戦いへと巻き込まれてしまう。

あらゆる星を丸呑みにして食べ尽くす、神話だと思われた宇宙最悪の災い“ユニクロン”が、

地球を次の標的に動き出していた。

ユニクロンの残忍な先遣隊スカージの攻撃に遭い、絶体絶命のオプティマスプライムとオートボット

の前に、動物に変形するビーストたちが現れるのだった。

果たして、オートボットとビースト、そして人類は、ユニクロンによる地球消滅の運命を変える事が

出来るのか―!?



(C)2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C)2023 HASBRO



109シネマズプレミアム新宿とは





東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映1時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。



リンク一覧





・109シネマズプレミアム新宿HP: https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・109シネマズプレミアム新宿Twitter:https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ

・109シネマズプレミアム新宿Instagram:https://www.instagram.com/109cinemas_premium/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/31-19:46)