[東日本電信電話株式会社]

“寝落ちするための演奏会”「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」3月18日(土)『睡眠の日』に箱根『吉池旅館』にて開催



東日本電信電話株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:澁谷 直樹、以下「NTT東日本」)、株式会社NTT DXパートナー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:遠藤 玉樹、以下「NTT DXパートナー」)、株式会社Konel(本社:東京都中央区、代表取締役:出村 光世、以下「KONEL」)は、睡眠の日※2である2023年3月18日(土)に、《sasayaki lullaby》の生演奏を聴きながら眠りに落ちる“寝落ちするための演奏会”「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を神奈川県箱根にある老舗旅館『吉池旅館』にて開催します。イベント内では企業共創から睡眠課題解消をめざすコミュニティ「ZAKONE」に参画する企業等による、睡眠の質を高めるさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。









取り組みの背景と目的

NTT東日本グループでは、新たに睡眠市場に参入したい企業や既に睡眠市場で活動している企業の共創による更なる睡眠市場発展を目的とした仮想コミュニティ“Sleep Network Hub 「ZAKONE」”を、2022年9月3日にグランドオープンし、参画企業と共に睡眠課題の解決に向けた取り組みを進めています。



「ZAKONE」では、これまでにクリエイティビティを向上させる仮眠ビデオ「カレ~なる仮眠」の制作※3やラグビー選手の睡眠改善サポート※4、睡眠に関する情報の発信等に取り組んでまいりました。

この度、睡眠に興味を持っていただくだけではなく、心地よく質の高い睡眠を実体験していただきたいという思いから、「ZAKONE」の新たな取り組みとして、「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を実施いたします。

本取り組みでは、新しい“睡眠体験”を通して、日々の眠りに悩んでいる方に、日頃の眠りについて見直すきっかけを提供することをめざします。



取り組みの概要

睡眠の日である2023年3月18日に、《sasayaki lullaby》の生演奏を聴きながら眠りに落ちる“寝落ちするための演奏会”「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」を神奈川県箱根にある老舗旅館『吉池旅館』にて開催します。睡眠に特化した宿泊型ライブイベントは、国内初※1の取り組みとなります。



《sasayaki lullaby》とは、2022年の「世界睡眠デー」にソニー・ミュージックジャパンインターナショナル からローンチした、大ヒット洋楽曲をささやき声でリアレンジカバーした“おやすみ前専用の入眠プレイリスト”です。《sasayaki lullaby》を用いて、音楽が睡眠に与える影響を、脳と睡眠を科学する株式会社ブレインスリープとNTT東日本の協働のもと効果検証したところ、本プレイリストが睡眠潜時と睡眠効率の改善※5に寄与する可能性を確認しました。



「ZZZN」では、《sasayaki lullaby》のプレイリストから、ワン・ダイレクションの「What Makes You Beautiful」や、ザ・チェインスモーカーズの「Closer」など世界的大ヒット洋楽曲をささやき声でリアレンジカバーした5曲を披露します。ライブは“お昼寝ライブ”としての「DAY LIVE」と“おやすみライブ”としての「NIGHT LIVE」の2回実施。PES & SONPUB、Sincere、Seihoの3組のアーティストによる、今回のためにアレンジした生演奏ライブを実施します。



イベント参加者さまは、旅館にチェックインした後に睡眠情報をトラッキングする睡眠専用デバイス「ブレインスリープ コイン」を受け取り、15時の「DAY LIVE」を自由な場所で楽しんだ後、夕食や入浴など寝る準備を整えた後に各自の部屋から22時の「NIGHT LIVE」をお楽しみいただけます。

各部屋には睡眠を誘う赤色灯が照らされており、観客のBPM(一分間の心拍数)の低下をトラッキングし、寝落ちすると完全消灯することで幻想的な夜を演出します。これまでにない、眠り×エンタメ×テクノロジーを掛け合わせた宿泊体験を提供します。



【イベント概要】

●イベントタイトル:ZZZN- LISTEN AND SLEEP -

● 開催日時:2023年3月18日(土)、19日(日) ※3月18日(土)から1泊2日の行程となります。

● 開催場所:吉池旅館(神奈川県足柄下郡箱根町湯本597)

● 参加方法:特設サイト内より参加をお申し込みください。

● 宿泊料金:お一人様34,000円~ ※お部屋タイプによって金額が異なります。(詳細は特設サイトにてご確

認ください。)

● 特設サイト:https://www.zzzn.jp/

● 主催:NTT東日本、NTT DXパートナー、ZAKONE

● メインパートナー:Konel

● 協力:ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル、Finder&Giver株式会社(itoma)、箱根湯本温

泉 吉池旅館、未病産業研究会(事務局:神奈川県)

●協賛: 株式会社ブレインスリープ/エステー株式会社/合同会社Endian/日本出版販売株式会社/株式会社バラ

ンスド/株式会社セルフケアテクノロジーズ/株式会社カドー(cado)



「ZZZN(ズズズン)- LISTEN AND SLEEP -」体験内容

ZZZN(ズズズン)は生演奏を聴きながら眠る体験。観客席は布団の中。ささやき声で奏でられる音楽で、心地よい夢の世界へ。



1.チェックイン

宿泊者はホテルへチェックインを済ませます。

その際、フロントにて睡眠を計測するデバイス「ブレインスリープ コイン」や睡眠アメニティグッズ(パジャマ、冊子、キャンドル等)を受け取ります。



2.DAY LIVE

中庭にてお昼寝するためのDAY LIVEを各自由な場所でお楽しみいただけます。



3.就寝準備

各々夕食と入浴を済ませ、ナイトウェアに着替えてNIGHT LIVEと睡眠への気持ちを高めます。



4.NIGHT LIVE

就寝準備が整ったところで、LIVEがスタートします。部屋の窓を少し開けて、赤色灯を点灯させ、ベッドの上でLIVEを聴きながら宿泊者は睡眠に向かっていきます。LIVEは徐々にトーンを下げ、ささやく歌声が眠りへと誘います。宿泊者のBPMをトラッキングしており、寝落ちすると赤色灯が消灯、入眠していることを可視化し、幻想的な夜を演出します。

※音楽を聴きながら眠っていただく体験を大切にしているため、夜のライブに関してはアーティストの観覧を想定しておりません。そのため、一部、アーティストをご覧になることができない部屋がございます。



5.就寝

宿泊者全員が就寝し、明かりは全て消え、音楽が鳴りやみ、心地よい暗闇と静寂がホテルを包みます。

※睡眠状況はブレインスリープ コインの計測から判断されます。



6.起床・チェックアウト

ブレインスリープ コインをフロントで返却し、チェックアウトとなります。



※当日のイベントプログラムや会場の演出、各種サービスは予告なく変更される場合がございます。



左から:ZZZNライブ演出イメージ、ブレインスリープコインの装着イメージ、NIGHT LIVEのイメージ



出演アーティスト情報

PES & SONPUB



PES(ペス)

HIP HOPアーティストとして1994年より活動。MCとしてのパフォーマンスから作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで活動は多岐にわたる。

近年はAwesome City Clubやs**t kingzなどの楽曲に客演で参加。lyrical schoolの楽曲もプロデュースしている。2022年10月には10年ぶりとなるソロミニアルバムをリリースした。https://linktr.ee/PesTheNewby

SONPUB(サンパブ)

日本の音楽家、プロデューサー、DJ、エンジニアである。また、MONSTER RION (モンスターライオン)のメンバーとしてのほか映像制作など活動は多岐にわたる。2004年より自身のレーベル「PHOENIX PLAYERS」を運営(東京)。2018 年よりヨット事業兼クリエイティブプロジェクト「DPYC」を運営(瀬戸内エリア にて)。 https://linktr.ee/sonpub



Sincere





兵庫出身のシンガーソングライター。ピュアで繊細な歌声をベースにR&B/Soulの要素を取り入れた楽曲スタイル。

2020年にバンドゲスの極み乙女。のアルバム「ストリーミング、CD、レコード」収録曲3 曲の公式英語Ver.でもボーカリストとして抜擢された他、グリコチョコレート LIBERA「OL編」や「JCBオリジナルカード」CM歌唱を担当する等、他方面から評価されている。

2022年3月に1st EP「Time」をリリースし、新人ながらSpotifyのプレイリスト「Soul Music Japan」のカバーに選出されるなど、多数の大型プレイリスト入りを果たし早くも注目を集めた。



Seiho



大阪出身の電子音楽家、プロデューサー/DJ。おでん屋「そのとうり」、和菓子屋「かんたんなゆめ」のプロデュースも務める。 2010年代の国内外エレクトロニック・ミュージック・シーンにおけるキーパーソン。 Avec Avecとのポップ・デュオ「Sugar's Campaign」としての活動など、 表と裏の舞台を行き来しながら常にカッティング・エッジな音楽を提供し続け、 その非凡な音楽性はもとより、アートや哲学領域にも精通する類稀なセンスには多方面から常に注目が集まる。 2021年5月、Amazon Musicの新企画「PRODUCERS」第1弾プロデューサーに選出され、ACO、ASOBOiSM、BTB特効、cero、KID FRESINO、LUVRAW、鎮座DOPENESSをフィーチャリングに迎えたミニアルバム『CAMP』をリリース。



眠りを演出する最高のロケーション『吉池旅館』

箱根湯本にある創業81年の老舗・吉池旅館。1万坪の池泉回遊式庭園「山月園」には国登録有形文化財である三菱財閥・旧岩崎家の別邸や徳川家16代目から継承されてきた茶室「真光庵」が今もなお保存されています。歴史的にも景観的にも価値のある、悠々たる至高の空間で最高の睡眠体験をお楽しみいただけます。



吉池旅館 公式Webサイトhttps://www.yoshiike.org/



sasayaki lullabyとは

Konelとソニー・ミュージックジャパンインターナショナルは2022年3月18日の「世界睡眠デー」に、ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル所属の海外アーティスト、ワン・ダイレクションやザ・チェインスモーカーズなどの名曲・ヒット曲をささやき声でリアレンジカバーし、おやすみ前専用の入眠曲として新たにリメイクし、カバー音源を制作しました。5週連続で5つの名曲リメイクを各種音楽配信プラットフォームでリリースを行い、ソニーミュージック洋楽Official YouTube Channelでも、いつでも入眠することができるプレイリストとして、心地よい眠りに誘うミュージックビデオとともに公開しました。





▼sasayaki lullabyサイト

https://www.sasayakilullaby.com/

▼ソニーミュージック洋楽Official YouTube Channel sasayaki lullaby プレイリスト

https://sasayakilullaby.lnk.to/YouTube

▼ Linkfire

https://sasayakilullaby.lnk.to/EPVol1



主催



東日本電信電話株式会社

株式会社NTT DXパートナー

スリープテック事業概要:

企業活動や人々の健康増進に対して睡眠データの収集・検証、プロダクト開発における利活用、さらには睡眠の質診断・改善などを提供する「睡眠」を切り口としたビジネス支援事業を企業・自治体向けに展開しています。





スリープテック事業:

https://business.ntt-east.co.jp/content/sleeptech/

概要動画:https://www.youtube.com/watch?v=GXmerheNP98





ZAKONE



SleepNetworkHub「ZAKONE」は、日本の睡眠課題解消に対してさまざまな企業が共同で睡眠改善に資する新規事業創出やサービス開発、イベントを企画する仮想コミュニティです。

オフィシャルサイト:https://zakone.jp/





Konelについて



Konelは「妄想と具現」をテーマに、30職種を超えるクリエイター/アーティストが集まるコレクティブです。 スキルの越境をカルチャーとし、アート制作・研究開発・ブランドデザインを横断させるプロジェクトを推進。日本橋・下北沢・金沢の拠点を中心に、多様な人種が混ざり合いながら、未来体験の実装を続けています。 グループの知財図鑑では、先端テクノロジーの応用法を発信し、企業との共創に取り組んでいます。主な作品に、脳波買取センター《BWTC》(2022)、パナソニックの共同研究開発組織「Aug Lab」にて共作した《ゆらぎかべ - TOU》(KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展)や、フードテック・プロジェクト OPEN MEALS(オープンミールズ)と共作した《サイバー和菓子》(Media Ambition Tokyo 2020)など。

オフィシャルサイト:https://konel.jp/



<注釈>

(※1)ZAKONE調べ。国内における睡眠に特化した宿泊型ライブイベントを検索した結果、該当がないため国内

初の取り組みと表記

(※2)睡眠健康推進機構ならびに日本睡眠学会により3月18日を春の「睡眠の日」、世界睡眠医学協会(World

Association of Sleep Medicine)により、3月の第3金曜日(2023年は3月17日)を「世界睡眠デー」と

定めており、睡眠に関する啓蒙活動を推奨している。

(※3)企業共創から睡眠課題解消をめざすコミュニティ「ZAKONE」が、クリエイティビティを向上させる仮眠

ビデオ「カレ~なる仮眠」を公開 ~ZAKONEプロジェクト第一弾!企業共創によるイノベーション促進~

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20221026_01.html

(※4)「Project:Sports X」の一環として睡眠計測デバイス「ブレインスリープコイン」を活用したラグビー選

手の睡眠改善サポートを検証開始

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20221031_01.html

(※5)《sasayaki lullaby》”を用いて、音楽が睡眠に与える影響をNTT東日本、脳と睡眠を科学する株式会社ブ

レインスリープ協働のもと検証

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000057032.html



