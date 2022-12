[グンゼ株式会社]

2022年12月22日(木)



グンゼ株式会社(本社:大阪市北区、社長:佐口 敏康)は、メンズアンダーウェアブランド「SEEK(シーク)」の商品をメインとした直営店「SEEK by GUNZE (シーク バイ グンゼ)」を、軽井沢・プリンスショッピングプラザ(長野県北佐久郡軽井沢町)に12月22日(木)オープンしました。





「SEEK」は、快適性、着心地、デザインすべてのクオリティーを究めたメンズアンダーウェアです。アンダー

ウェアとしての機能だけではなく、合わせるアウターとのスタイリングも提案するなど2003年のデビュー以来、 多くのお客さまの支持をいただいるブランドです。この度オープンする「SEEK by GUNZE軽井沢・プリンスショッピングプラザ店」は、「SEEK」の他に「BODY WILD(ボディワイルド)」などのメンズアンダーウェア、「KIREILABO(キレイラボ)」ブランドのレディスインナーなど人気商品を取り揃えています。

美しい自然に包まれた贅沢な空間でお買い物を楽しむ軽井沢・プリンスショッピングプラザ。「SEEK by GUNZE」も、ライフスタイルのさまざまな場面を想定した上質な商品で、より快適なライフスタイルを提案しています。









■概要

<店舗名> SEEK by GUNZE 軽井沢・プリンスショッピングプラザ店

<開店日> 2022年12月22日(木)

<営業時間> 10:00~19:00

※営業時間は月によって変更することがございますので、詳しい営業時間は

「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」のホームページをご確認ください



KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA https://www.karuizawa-psp.jp/



<休業日> 「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」の休業日に準じます



<取扱い商品> メンズアンダーウェア(「SEEK」「BODY WILD」)、レディスインナーウェア(「KIRELABO」)など



<所在地> 長野県北佐久郡軽井沢町 軽井沢1178

軽井沢・プリンスショッピンク゛プラサ゛内 ニューウエスト



<電話番号> 0267-46-8560





■グンゼ直営店情報 https://www.gunze.co.jp/products/shop/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/22-15:16)