『ゾンビランド』『デッドプール』の脚本家がPlayStation(R)の伝説的ゲームを映像化



オンライン動画配信サービスHuluは、PlayStation(R)の伝説的ゲームを映像化した海外ドラマ「ツイステッド・メタル」を2024年2月22日(木)に見放題独占配信します。







今年の7月にアメリカの動画配信サイトPeacockで配信された本作は、配信開始から2週間でPeacock史上最も視聴されたコメディシリーズ作品として新記録を樹立。海外の映画批評サイトRotten TomatoesでもAudience Scoreが94%※と高評価を受けています。さらに『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』や「The Last of Us」などと並び、今年のThe Game Awards 2023 Best Adaptation部門にノミネートされ、シーズン2の制作も決定した話題作です。原作となったPlayStation(R)のゲーム「ツイステッド・メタル」は、人気ゲーム「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズのクリエイター デイビッド・ジャッフェ氏が手掛けたカーアクションゲームです。1995年に第1作が発売され、海外では2012年発売のPlayStation(R)3版まで8作品がリリースされています。シリーズを通してアイスクリーム・トラックに乗った謎のピエロ“スウィート・トゥース”が登場するのが特徴で、そのインパクト抜群の強烈なキャラクターはカルト的な人気を誇っています。※2023年12月11日時点



本作の製作総指揮を手掛けるのは、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家としても知られるレット・リースとポール・ワーニック。『アベンジャーズ』シリーズのファルコン役で知られるアンソニー・マッキーが主演を務め、「ブルックリン・ナイン-ナイン」のステファニー・ベアトリスが脇を固めます。原作のゲームにも登場する殺人ピエロのスウィート・トゥースはプロレスラーのサモア・ジョーが演じ、「ボージャック・ホースマン」のウィル・アーネットがボイスキャストとして参加しています。





作品の舞台は、あるバグが世界中のコンピューターを破壊し、荒廃した終末世界。都市が巨大な壁を築き、安全な中の世界“インサイド”と、危険な外の世界“アウトサイド”に分断される中、都市間を繋ぐ運び屋として生計を立てていたジョン・ドウ(アンソニー・マッキー)は、ニュー・サンフランシスコの最高責任者レイヴン(ネーヴ・キャンベル)からある取引を持ち掛けられます。それは、アメリカ3431kmを横断して危険なニューシカゴへ向かい、荷物を無事に届ければ“インサイド”での安全な暮らしを保障するというもの。タイムリミットは9日間。ニューシカゴへ向かうジョンの元に、原作ゲームでもおなじみ、武器改造したアイスクリーム・トラックで暴走するクレイジーな殺人ピエロ“スウィート・トゥース”や無法者警察官が次々と襲い掛かります。果たしてジョンは無事任務を遂行し、理想の生活を手に入れることができるのか!?ヤバすぎる終末世界を舞台に描かれる、ド派手でハイテンションなカーアクションは必見です。



※(C)2023 Sony Interactive Entertainment Inc. “PlayStation”および“PS3”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



■作品概要

【タイトル】「ツイステッド・メタル」

【配信日】2024年2月22日(木) 見放題独占配信スタート

【出演者】

アンソニー・マッキー(『アベンジャーズ』シリーズ)、ステファニー・ベアトリス(「ブルックリン・ナイン-ナイン」『ミラベルと魔法だらけの家』)、ウィル・アーネット(『LEGO(R) ムービー』「ボージャック・ホースマン」)※ボイスキャスト、トーマス・ヘイデン・チャーチ(『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』)、ネーヴ・キャンベル(『スクリーム』「ハウス・オブ・カード 野望の階段」) 他

【製作総指揮】

マイケル・ジョナサン・スミス(「コブラ会」)、レット・リース(『デッドプール』シリーズ、『ゾンビランド』シリーズ)、ポール・ワーニック(『デッドプール』シリーズ、『ゾンビランド』シリーズ) 他



■Huluとは

Huluは映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。月額定額料金でいつでも、どこでも、10万本以上の作品が見放題。独自で製作する「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHuluでしか観られないコンテンツも豊富に取り揃えています。また、ライブ配信も充実。日米英のニュース、スポーツなどをお楽しみいただけます。さらに都度課金制のHuluストアでは劇場公開から間もない最新映画や海外ドラマの最新シーズンに加え、人気の舞台や音楽イベントなどのライブ配信も提供。月額料金を支払う事なくどなたでもレンタル/購入できます。HuluもHuluストアもインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。

Huluは月額1,026円(税込)となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。



