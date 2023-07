[バリュエンス]

勝利に貢献したヒーロー選手たちと通算2000試合出場を達成した坂本選手の雄姿が刻み込まれた直筆サイン入りヒーローズプレートをお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年7月7日(金)より[4・5月]読売ジャイアンツ ヒーローズプレート チャリティーオークションを開催いたします。







収益はGhands支援団体への寄付や野球振興活動などの社会貢献活動に活用





ヒーローズプレートは読売ジャイアンツの社会貢献活動「G hands」の一環として行われ、今シーズンで9年目を迎えます。主催試合でヒーローとなった選手や記録達成者が、テレビカメラのレンズに取り付けられた透明のプレートにサインを書き入れたものに、その試合での雄姿が切り取られた写真や試合情報を特別な加工を施して、今シーズンもこのヒーローズプレートをチャリティーオークションに出品。4月18日DeNA戦で通算2000試合出場という偉業を達成した坂本勇人選手からは、特別版としてヒーローズプレートに加え記録達成時に着用していたバッティンググローブとジャビット人形をセットで出品いたします。坂本選手は2006年に入団し、2年目からレギュラーに定着してから、2000安打達成をはじめ首位打者、最多安打、最高出塁率、MVP獲得など、球界を代表する選手として活躍を続けております。そんな坂本選手の新たな大記録を祝した特別なアイテムになります。

勝利に貢献したヒーローからは、4月29日広島戦と5月4日ヤクルト戦でそれぞれ劇的なサヨナラホームランを放った中田翔選手や丸佳浩選手をはじめ、印象的な活躍を魅せた選手のヒーローズプレートがラインナップ。さらに、4月1日中日戦で来日初勝利を飾ったグリフィン投手、4月29日広島戦でプロ入り初ホームランを放った秋広優人選手、5月21日中日戦と5月25日DeNA戦でそれぞれプロ入り初勝利を飾った松井颯投手と田中千晴投手については、特別版として直筆サイン入り記念Tシャツをセットで出品いたします。

得られた収益は各種Ghands支援団体への寄付や野球振興活動などの社会貢献活動に充てられます。



読売ジャイアンツ ヒーローズプレート チャリティーオークション 概要





開催期間: 2023年7月7日(金)12:00 ~ 7月10日(月)22:00

出品商品:ヒーローズプレート

※特別版として一部商品には打撃用手袋&ジャビット人形、Tシャツが付きます

<出品選手>

坂本勇人選手、F.グリフィン投手、中田翔選手、梶谷隆幸選手、丸佳浩選手、戸郷翔征投手、オコエ瑠偉選手、山崎伊織投手、吉川尚輝選手、横川凱投手、秋広優人選手、L.ブリンソン選手、大城卓三選手、松井颯選手、A.ウォーカー選手、岡本和真選手、田中千晴投手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/922

※詳細はオークションページよりご確認ください



HATTRICKについて





『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-19:16)