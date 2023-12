[JR-Cross]

会期:2023年12月26日(火)~2024年1月10日(水)



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営する東京駅のエキナカ商業施設「エキュート東京」「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」にて、2023年12月26日(火)~2024年1月10日(水)の期間、「HAPPY RYU YEAR 2024」を開催いたします。2024年は竜(辰)年です。期間中は、竜のように飛躍していく一年になるよう、縁起の良い「竜(辰)」モチーフのスイーツや雑貨が多数登場します。どの商品もお正月の手土産やギフトにぴったりです!東京駅限定や期間限定の商品もございます。ぜひご注目ください。







2024年の干支「竜(辰)」モチーフスイーツで、運気上昇!





NEW グランスタ東京限定

上生菓子詰合せ

6個入 2,148円/銀座 甘楽(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

東京駅での待ち合わせの目印「銀の鈴」や、干支をモチーフにした、おめでたい上生菓子のセットです。

※販売期間:2023年12月26日~2024年1月10日





NEW グランスタ東京限定

東京生カステラサンド 謹賀新年

1本 1,800円/和卵菓ららら(グランスタ東京/1F改札内 京葉ストリートエリア)

和三盆クリーム、羽二重餅を磨宝卵ゴールドを使用して焼き上げたしっとりきめ細やかなカステラでサンド。干支をモチーフにした焼き印をあしらいました。

※販売期間: 2023年12月26日~2024年1月3日





NEW グランスタ東京限定

ドラゴンフルーツのスイートサンド(ハーフ)

1パック 400円(テイクアウト)、407円(イートイン)

/PREMIUM SAND+CAFEメルヘン(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

辰年にちなみ、ドラゴンフルーツを使ったフルーツサンドです。ブルーベリー風味の生クリームと、いちご、ドラゴンフルーツ、キウイ、マンゴーで見た目も鮮やかなサンドイッチです。

※販売期間:2023年12月26日~2024年1月10日





NEW

ベイクド新春

5個入 1,900円/Fairycake Fair(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

2024年の干支 辰(たつ)のデコレーションでお出迎えする焼き菓子カップケーキ。発酵バターとバニラビーンズをたっぷりと使用したプレミアムバニラケーキは、子どもから大人まで幅広い世代に好まれる優しい味わいのベイクドカップケーキに仕上がっています。

※販売期間: 2023年12月26日~2024年1月中旬、なくなり次第終了





NEW

プリントマカロン 干支

1個 524円/ラデュレ(グランスタ東京/1F改札内 吹き抜けエリア)

シトロン(レモン)のマカロンに、2024年の干支“辰”のデザインをプリントしました。別売のマカロンボックスにお好きなフレーバーをセレクトして、新年のギフトにもおすすめです。

※販売期間:2023年12月30日~2024年1月7日 ※画像はマカロンボックスのイメージです。





NEW

(左)縁起缶キャンディ 白たつ/(右)縁起缶キャンディ 紅たつ

各1缶 600円/ヒトツブ カンロ(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

何かいいコトあるかも?縁起のよいキャンディシリーズに、2024年の干支「たつ」バージョンと毎年恒例の「獅子舞」の2種類をご用意。小粒アップル味とヨーグルト味の2種アソートです。

※販売期間:2023年12月1日~なくなり次第終了





NEW

辰年パンダバウム

1個 594円/カタヌキヤ(エキュート東京/1F改札内 丸の内臨時販売スペース)

2024年の十二支・辰(たつ)の背にのって、力強く空を翔けるパンダを描きました。「たつどしパンダ」は、お子様にも人気のミルク味。健やかで幸多き年になることを願って、年始めのご挨拶にぴったりな型ぬきバウムです。

※販売期間: 2023年12月25日~2024年1月8日 ※数量限定、なくなり次第終了





NEW

干支最中【辰】

5組(干支姿型2組+干支丸型3組) 2,160円/船橋屋こよみ(エキュート東京/1F改札内 )

2024年の干支『辰』を模った手詰め最中です。パリッと香ばしい最中皮とふっくらとした小豆餡の組み合わせをお楽しみください。

※販売期間:2023年12月2日~なくなり次第終了 ※600個限定





新年のお祝いに!干支ボトルの金箔酒!





NEW

伯楽星 純米大吟醸 2024年干支ボトル 金箔酒

1本(720ml) 5,500円/はせがわ酒店(グランスタ東京/B1F スクエア ゼロエリア)

お祝いに豪華な彩りを添える金箔をふんだんに使用した純米大吟醸です。優しく穏やかな香りと軽快なキレ味が一体となった「究極の食中酒」。グラスに注げば優雅に舞い上がる金箔は、気運を高め、お食事のひと時を華やかに彩ります。

※販売期間:販売中~なくなり次第終了 ※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。





飛龍グッズで、飛躍を願おう!干支モチーフ雑貨





NEW エキュート東京限定

辰年ポーチ

1個 5,500円/野村製作所(エキュート東京/1F改札内)

2024年干支の辰をモチーフにしたレザーポーチです。カードケースや、ミニ財布、小銭入れなどにお使いいただけます。また、辰の特徴的な表情を出すため、パーツひとつにも職人のこだわりが詰まっており、手裁ちでレザーパーツを裁断し、ひとつずつ組み立てていくハンドクラフトならではの味のあるレザーポーチとなっております。

※販売期間:販売中~なくなり次第終了 ※50個限定





NEW

干支柄 まめぐい辰 各種

各 550円/まめぐい(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

店内のお菓子を組み合わせて、お年賀にぴったりなプチギフトに!また額やピンマスキングテープなどでお気軽にお飾りにもご利用いただけます。まめぐいはハンカチとしてはもちろん、おにぎりやおやつを包んだり、ポケットチーフとして身につけたりと様々なシーンでお使いいただけます。

※販売期間:販売中~なくなり次第終了





NEW

干支の置物

1個 1,100~4,950円/IDEE TOKYO(グランスタ東京/B1改札内 スクエア ゼロエリア)

日本の職人により、一つ一つ丁寧にハンドメイドで作られている干支玩具をご紹介。全国さまざまな地域で伝統的に受け継がれている技術を、お正月のお飾りやギフトにどうぞ。

※販売期間:2023年12月8日~なくなり次第終了





