新年を迎えてCaseologyがお得な初売りセールをスタート!最大50%OFFの割引率でお買い求めいただけます。





新年あけましておめでとうございます。

今年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。

本日より新年初売りセールを開催しております!

お買い得なスマートフォンケースなど多数ご用意しておりますので

是非この機会にお買い求めください。









Caseology 製品名









カペラ・マグ・キックスタンド









ナノポップ









アスレックス







【Caseology 新年初売りセール】



●セール期間:2024年1月3日(水)~2024年1月7日(日)、5日間

●最大割引率:50%

●主要製品



- Apple社製品:iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13、Apple Watch、AirPodsなど

- MagSafe対応アクセサリー:MagSafeカードケース、MagSafeスマホリング

- Google社製品:Pixel 8シリーズ、Pixel 7シリーズ、Pixel 6シリーズ、Pixel Watch、Pixel Buds Proなど

- Samsung社製品:Galaxy S23シリーズ、Galaxy S22シリーズ、Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5、Galaxy Watch、Galaxy Buds FEなど

- その他:Xperia、AQUOS Sense 6s、真空防水ケース



1.Apple社製品













● iPhone対応ケース

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE



● Apple Watch対応ケース&バンド

Apple Watch Ultra / Ultra 2 49mm、9/8/7 シリーズ 45mm、SE2/6/SE/5/4 シリーズ 44mm、3/2/1 シリーズ 42mm



● AirPods対応ケース

AirPods Pro 2 / AirPods 3



● iPhone対応強化ガラスフィルム

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone SE



● AirTag対応ケース





2.MagSafe対応アクセサリー













● MagSafe対応アクセサリー

MagSafeカードケース

MagSafeカードケーススタンド

MagSafeスマホリング(シリコン製)



3.Google社製品













● Pixel対応ケース

Pixel 8 / Pixel 8 Pro

Pixel 7a / Pixel 7 / Pixel 7 Pro

Pixel 6a / Pixel 6 / Pixel 6 Pro



● Pixel Watch対応ケース

Pixel Watch / Pixel Watch 2



● Pixel Buds対応ケース

Pixel Buds Pro



4.Samsung社製品













● Galaxy対応ケース

Galaxy Z Fold 5/ Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23 Ultra / Galaxy S23 / Galaxy S22 Ultra / Galaxy S22 Plus / Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra 5G / Galaxy S21 5G / Galaxy S21

Galaxy S20 FE / Galaxy S20 FE 5G

Galaxy A54 5G / Galaxy A53 5G / Galaxy A52 / Galaxy A52s 5G

Galaxy Note 20 Ultra / Galaxy Note 20 Ultra 5G



● Galaxy Watch対応ケース&バンド

Galaxy Watch 5 44mm / Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 6 44mm / Galaxy Watch 6 Classic 43mm / Galaxy Watch 6 Classic 47mm



● Galaxy Buds対応ケース

Galaxy Buds FE



● Galaxy対応強化ガラスフィルム

Galaxy Z Flip 5 / Galaxy S23







Caseologyの「新年初売りセール」にて最大50%まで割引となるお得なチャンスをお見逃しなく!





詳細は以下のボタンをクリックしてご覧ください。



Caseology Story







Caseologyは時間の流れによる「都市」の多様な「彩り、質感、空間」の経験からインスパイアされ、「アーバン・センス」として新しく解釈して行きます。このような方向性は、Caseologyだけの差別化されたデザイン・機能で顧客を満足させようとする「ology(学)」から始まっており、私たちのようにケースに対して熱情を持つマニアを探して応援いたします。







■ Caseology Amazon Japan 公式サイト:https://www.amazon.co.jp/caseology

■ Twitter @CaseologyJ https://twitter.com/CaseologyJ

■ Instagram @caseology_japan https://www.instagram.com/caseology_japan/

■ Youtube Caseology_JP https://bit.ly/3FKwvdY



