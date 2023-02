[株式会社エスエスケイ]

ブランド100周年を記念したコレクション



デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)のヘリテージとトレンドをミックスした「hummel PLAY」。2023SSシーズンは、ブランド100周年を記念したコレクションに。100年を表す2つの数字をデザインに落とし込んだグラフィックアイテムを展開。日常に取り入れられるアイテムがそろいました。







■hummel PLAY 2023SS COLLECTION

hummel PLAY(ヒュンメルプレイ)は、プレイヤーはもちろん、スポーツを観る人、支える人など、スポーツに関わる人すべてに向けたコレクション。2023SSシーズンのテーマは、「ALWAYS be myself(いつも自分らしく)」。 動きやすく、快適な着心地で、スポーツシーンはもちろん、デイリーやレジャーなど、日常でも自分らしく、自然体で着用できるアイテムをそろえました。







hummel PLAYの中でも人気の高いのがスウェットシリーズ。スウェットは、軽量でストレッチ性があり、ソフトな風合いの裏毛素材を使用。ゆったりとしたシルエットで、着心地も良く、カジュアルやリラックスウェアとしても活躍。トップスは6色展開とカラーバリエーションも豊富で、自分らしい着こなしを楽しめます。



スウェットフルジップジャケット

Price:10,230円(税込)

Size:SS-XO2(UNISEX)





また、今シーズンから薄手のナイロン素材のアイテムを新たに展開。軽量で薄いレジャージャケットは、春から秋までロングシーズン対応可能。パッカブル仕様で小さく折りたためるので、旅行やアウトドアにも最適。



レジャージャケット

Price:13,200円(税込)

Size:SS-XO2(UNISEX)





吸汗速乾、UVカット機能付きのTシャツ&ポロシャツは、全体に100周年グラフィックを施したものや異素材ポケットのものなど、夏が待ちきれないアイテムがそろいます。



グラフィックシャツ

Price:5,830円(税込)

Size:SS-XO2(UNISEX)









■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は、“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://www.sskstores.jp/hummel/sports/



