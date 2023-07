[株式会社ユーグレナ]

トップ10には秋田県、山形県など東北地方の各県がランクイン



株式会社ユーグレナ(本社:東京都港区、代表取締役社長:出雲充)は、本格的な紫外線シーズンを前に、ユーグレナ・マイヘルスとジーンクエストの遺伝子解析サービスのゲノムデータをもとにした「紫外線を浴びると肌が黒くなりやすい遺伝子タイプが少ない都道府県(出生地)※1ランキング」を公開します。これまで、該当する遺伝子タイプが「多い」都道府県ランキングを発表してきましたが、今回は紫外線対策に役立てて欲しいとの思いから、「少ない」に着目し、ランキングを出しました。

※1 出生地に関するアンケートから都道府県を出しています









ユーグレナ・マイヘルスとジーンクエストの遺伝子解析サービスは、個人の健康リスク・体質・祖先について350項目以上の遺伝子型を解析し、どのような病気にかかりやすいか、どのような体質の遺伝的傾向があるかについて結果を提供するサービスです。遺伝子解析項目は定期的に追加され、2023年は、「睡眠中の歯ぎしり」「匂いの感じやすさ(ニオイスミレ)」「子宮筋腫」「昼寝習慣」などの項目の結果を新たに提供できるようになりました。また、同年6月には、ポリジェニックスコアという手法を用いることで、一部の項目において、これまでより高い精度の情報提供を開始するなど、日々、情報を無償でアップデートしています。



このユーグレナ・マイヘルスとジーンクエストの遺伝子解析サービスの利用者の中から20,000人以上のゲノムデータを用いて、これまで、さまざまな遺伝子タイプに関する都道府県ランキングを発表してきました。今回は、本格的な紫外線シーズンを前に、紫外線を浴びたあと、どんな日焼けをしやすいかに関する項目「日焼け(SNP:rs16935073)」に注目し、解析しました。



■「日焼け」と遺伝子型との関連は?

日本語で言う「日焼け」とは、紫外線を浴びて数時間後に皮膚が赤く炎症を起こす「サンバーン(赤くなる日焼け)」と、紫外線を浴びた数日後に皮膚が黒っぽくなって色素沈着を起こし、数週間から数ヶ月続く「サンタン(黒っぽくなる日焼け)」の両方のことです。

日本人が日焼けした際におこる肌の反応を分けると、人によって以下の3つのタイプに分けられると言われています。



I型 :赤くなりやすく黒くなりにくいタイプ(紫外線に高過敏)

II型 :中間型、少し赤くなり程々に黒くなるタイプ

III型 :赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ(紫外線に非過敏)



2019年、東北メディカルメガバンクプロジェクトの9,187人を対象に行った、上記の3つの日焼けタイプと遺伝子の関連解析から、日本人の日焼けに関連する遺伝子型が報告されました。※2

※2 根拠とする文献は次の通りです。Shido K et al. (2019) "Susceptibility Loci for Tanning Ability in the Japanese Population Identified by a Genome-Wide Association Study from the Tohoku Medical Megabank Project Cohort Study." J Invest Dermatol 139(7):1605-1608.e13.



それが今回調査対象とした遺伝子解析項目「日焼け(SNP:rs16935073)」に該当します。このSNP:rs16935073には3つの遺伝子型があり、紫外線を浴びると肌が「赤くなりやすく黒くなりにくいタイプ/紫外線に高過敏(遺伝子型:CC)」、「一般的なタイプ(遺伝子型:AC)」、「赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ/紫外線に非過敏(遺伝子型:AA)」に分けられます。



■調査結果

今回の調査では、「赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ/紫外線に非過敏(遺伝子型:AA)」に該当する人の割合を都道府県(出生地)別に算出し、数値化しました。

上記の解析結果より、紫外線を浴びると肌が黒くなりやすい遺伝子タイプの人の割合が相対的に低い都道府県は、1位 沖縄県、2位 福島県、3位 岩手県、4位 長野県、5位 秋田県、6位 富山県、7位 宮城県、8位 愛知県、9位 山形県、10位 山口県で、青森県を除く東北地方の各県がトップ10入りする結果となりました。



■東北地方の人の肌が白いのは遺伝子が関係している?

「赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ/紫外線に非過敏(遺伝子型:AA)」に該当する人の割合が少ないということは、細胞を守る働きがある黒い色素「メラニン」を作る力が弱い肌タイプの遺伝子型の人が多いということです。俗に言う「東北地方は肌が白い人、色白の人が多い」というのは遺伝子が関係しているとも推測できます。

一方、今回のランキングで1位だった沖縄県は紫外線が強い地域にもかかわらず、メラニンを作る力が弱い、紫外線に過敏なタイプが多いという結果となりました。沖縄県出身の人は、紫外線対策を念入りに行った方がよいかもしれません。



■紫外線を浴びると肌が黒くなりやすいタイプの人は肌のくすみやごわつきに注意

遺伝子型「赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ/紫外線に非過敏(遺伝子型:AA)」に該当する人は、細胞を守る働きのあるメラニンを作る力が高い肌と言えます。そのため、肌の炎症やしわ、たるみなどの光老化が起こりにくいタイプですが、メラニンが多く作られるため黒い肌色が定着しやすく、一般的には、肌のくすみやごわつきが起きやすいと言われています。自分の肌タイプにあった紫外線対策、正しいアフターケアを心がけてください。



■調査概要

調査方法:ゲノムデータの解析をもとに調査

調査対象:「ユーグレナ・マイヘルス 遺伝子解析サービス」、「ジーンクエストALL」の利用者

対象者数:ゲノムデータ:21,371人

調査時期:2023年6月

調査項目:ゲノムデータ「日焼け(SNP:rs16935073)」の項目について、「赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ/紫外線に非過敏(遺伝子型:AA)」に該当する人の割合を都道府県ごとに算出



なお、今回の調査で遺伝子解析項目「日焼け(SNP:rs16935073)」に関して、日本人における遺伝子型の割合は、紫外線を浴びると肌が「赤くなりやすく黒くなりにくいタイプ/紫外線に高過敏(遺伝子型:CC)」が28.9%、「一般的なタイプ(遺伝子型:AC)」が49.7%、「赤くなりにくく黒くなりやすいタイプ/紫外線に非過敏(遺伝子型:AA)」が21.4%でした。ご自身のタイプが気になる方は、この機会に「遺伝子解析サービス」でチェックしてみてください。



■「ユーグレナ・マイヘルス 遺伝子解析サービス」について

個人の健康リスク・体質の遺伝的傾向・祖先のルーツについて350項目以上の遺伝子型を解析するサービスです。太りやすさなどの体質や、がん・糖尿病などの病気発症リスクに関する遺伝子情報、病気の予防のためにあなたができることをチェックできます。また、体質や病気の発症は遺伝要因だけでなく、食生活や生活環境など環境要因も大きく影響を受けるため、自分の遺伝子情報を理解したうえで生活習慣を見直す際のヒントとなります。

https://myhealth.euglena.jp/products/gene_analysis/



<ユーグレナ・マイヘルスについて>

『ユーグレナ・マイヘルス』は、「科学(Science)」「信頼(Credible)」「パーソナル(Personal)」の3つを軸に展開するユーグレナ社の検査サービスブランドです。学術研究などに基づいた多様な検査サービスを通じて、お客様の健康リスクや体質、健康状態を把握していただいたうえで、一人ひとりに対応したヘルスケアソリューションの提供を目指しています。今後、複数のサービスを『ユーグレナ・マイヘルス』にて展開することで、ヘルスケアに関するビッグデータを1か所に集積し、中長期的には、そのビッグデータを活用した科学研究の推進を通じて、生命科学の発展とより付加価値の高いヘルスケアソリューションの提供を目指します。https://myhealth.euglena.jp/



<株式会社ユーグレナについて>

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食用屋外大量培養技術の確立に成功。微細藻類ユーグレナ、クロレラなどを活用した食品、化粧品等の開発・販売のほか、バイオ燃料の製造開発、遺伝子解析サービスの提供を行っています。また、2014年よりバングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を継続的に実施。「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、事業を展開。https://euglena.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-18:16)