映像と音のズレを低減!ゲームサウンドを聴きながら、同時にスマートフォンでの通話を楽しめるヘッドセット



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、2.4GHzワイヤレスを使用することで遅延が少なく、ゲーム音と通話音を同時に聴けるミキサー機能付きのゲーミングヘッドセット2モデルを12月中旬より新発売いたします。







ヘッドホンからの電波を送受信するUSBアダプターにデジタルミキサーを搭載したワイヤレスゲーミングヘッドセットです。ミキサーモードを選択すると、ゲームサウンドを聴きながら、同時にスマートフォンでの通話を楽しめます。遅延の少ない2.4GHzワイヤレスを使用し、映像と音のズレを低減しています。PlayStation(R)やNINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機で使用できます。バッテリー残量が少ない時は、ステレオミニ端子を使って有線での接続も可能です。ボタンを押すだけで3Dサラウンドを楽しめる3Dサラウンドモード搭載モデルと、基本機能をしっかりと搭載したスタンダードモデルの2種類をご用意しています。どちらもマイクは位置を調整しやすいフレキシブルアームを採用、取り外すことでヘッドホンとしても利用できます。その他快適な装着感を実現する機能も搭載しています。





ゲーム音と通話音を同時に再生できるゲーミングミキサー付きヘッドセット



ゲームとスマートフォンの音声を同時に再生できる、デジタルミキサー付きの両耳オーバーヘッドタイプのワイヤレスゲーミングヘッドセットです。直径50mmドライバーユニット3Dサラウンド搭載モデルと直径40mm高解像度ドライバーユニット搭載のスタンダードモデルの2種類をご用意しています。









2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。USBアダプターはデジタルミキサー機能付きで、ヘッドセットからゲーム音と通話音声を同時に聞くことができ、チャットアプリなどで通話しながらのプレイが可能です。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でも使用可能です。ワイヤレス接続のため、コードがゲームプレイの邪魔にならず、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも使用できます。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。











快適な装着感や使用感を提供する機能や特長



アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。





マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾えるため、スムーズに会話できます。収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せばヘッドホンとしても使用可能です。電池がない場合でも付属の直径3.5mm 4極ミニプラグを直接パソコンやディスプレイに接続して有線で使用することも可能です。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、市販品の直径3.5mm音声変換ケーブルが必要です。











3Dサラウンドモード搭載タイプ“HS-GMW100BK”



安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。大型で押しやすいマイクミュートボタンや、瞬時に調節しやすい音量調節ダイヤル設計でゲームプレイ中でも感覚的な操作が可能です。





ボタンを押すと、3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。RGBライティング機能付きで、ボタン操作によって、側面の「ELECOM GAMING」ロゴが七色のグラデーションや赤色などに点灯します。直径50mmの高解像度ドライバーを搭載し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。











軽量で疲れにくいスタンダードタイプ“HS-GMW70BK”



軽量で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。ヘッドセットのボタンで音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。直径40mmの高解像度ドライバーを搭載し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。











環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。





THINK ECOLOGY特設ページ:https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/





おもな仕様



■共通仕様

最大通信距離:最大通信距離:約10m ※障害物なきこと

使用周波数帯域:2.4GHz帯

充電時間:約3.5時間

入力端子:USB Micro-B(充電用)

付属品:USBアダプター(USB-A/USB Type-C(USB-C))、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(直径3.5mm to直径3.5mm)

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.



■HS-GMW100BK仕様

外形寸法/質量:幅約180×奥行約95×高さ約200mm/約312g ※付属品を除く

ヘッドホン部:型式/ダイナミック型、ドライバーユニット/直径50mm

マイク部:型式/エレクトレットコンデンサー型、指向性/単一指向性

連続使用時間:LEDなし時約12時間 LED点灯時約7時間



■HS-GMW70BK仕様

外形寸法/質量:幅約165×奥行約80×高さ約200mm/約220g ※付属品を除く

ヘッドホン部:型式/ダイナミック型、ドライバーユニット/直径40mm

マイク部:型式/エレクトレットコンデンサー型、指向性/単一指向性

連続使用時間:約16時間





製品詳細



<3Dサラウンドモード搭載タイプ>

型番:HS-GMW100BK

価格:¥16,800(店頭実勢価格)¥15,273(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/HS-GMW100BK.html



<軽量で疲れにくいスタンダードタイプ>

型番:HS-GMW70BK

価格:¥14,799(店頭実勢価格)¥13,454(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/HS-GMW70BK.html



詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20221213-02/





