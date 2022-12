[eBay Japan合同会社]

データ抽出期間:2022年11月1日(火)~11月30日(水)



インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社(本社:東京都港区、代表取締役:グ ジャヒョン)は、Qoo10で人気のコスメカテゴリーの中から、『リップ』『アイシャドウ』『チーク』と、月替わりで1アイテムをピックアップした、月間販売数TOP5※をご紹介していきます。









今月のPICK UPアイテム ▷ 『洗顔・クレンジング』ランキング



今月は、『洗顔・クレンジング』をピックアップして月間ランキングをご紹介します。1位には、[PERFECT ONE FOCUS] スムース クレンジングバームがランクイン。28種の保湿成分を含み、洗い上がりもしっとりするクレンジングバームです。 2位[numbuzin] ク レンジングオイルは、軽い付け心地でもしっかりと汚れに吸着するオイルタイプクレンジングです。3位には、さっぱりとしたシャーベッ トバームタイプの[BANILA CO] クリーンイットゼロクレンジングバームがランクインしました。バームタイプやオイルタイプなど、肌の状態や好みに合わせて使用できるクレンジングアイテムがランクインする結果となりました。





1位 [PERFECT ONE FOCUS] スムースクレンジングバーム

体温でオイル状にとろけだすバームが素早く馴染む。28種の保湿成分配合で洗い上がりもしっとりとした肌に。

販売価格:2,970円

URL:https://www.qoo10.jp/g/917884965



2位 [numbuzin] クレンジングオイル

すっきりとするオイルタイプクレンジング。軽い付け心地でもしっかりと汚れに吸着し、皮膚を清浄にする。

販売価格:3,300円

URL:https://www.qoo10.jp/g/823505282



3位 [BANILA CO] クリーンイットゼロクレンジングバーム

垂れにくく手軽に使えるクレンジングバーム。シャーベット状で肌に触れるとスルッと溶け、優しく洗浄する。

販売価格:5,040円

URL:https://www.qoo10.jp/g/1005486385



4位 [ink.] 無添加クレンジングバーム

販売価格:3,600円

URL: https://www.qoo10.jp/g/550004341



5位 [VT] CICAマイルドクレンジングバーム/オイル

販売価格:3,300円

URL:https://www.qoo10.jp/g/902973238





『リップ』 ランキング







1位 [Laka] フルーティーグラムティント

サラッとした軽やかな付け心地で、透け感を残したまましっかり発色。

販売価格:1,870円

URL: https://www.qoo10.jp/g/986623326



2位 [rom&nd] ジューシーラスティングティント

フルーツのような絶妙なカラーと果汁のようなジューシーな発色が特徴。

販売価格:2,000円

URL:https://www.qoo10.jp/g/825401866



3位 [RICAFROSH] ジューシーリブティント

一度塗りと重ね塗りの使い分けで2通りの質感が楽しめるリキッドルージュ。

販売価格:2,000円

URL:https://www.qoo10.jp/g/875078956



4位 [rom&nd] デュイフルウォーターティント / ゼロマットリップスティック

販売価格:1,100円

URL: https://www.qoo10.jp/g/978452739



5位 [Laka] ジェリーイングヌードグロス

販売価格:1,870円

URL:https://www.qoo10.jp/g/1013657409





『アイシャドウ』 ランキング







1位 [dasique] アイシャドウパレット

様々なテクスチャーが楽しめて、デイリー使いにおすすめなアイシャドウパレット。

販売価格:3,800円

URL: https://www.qoo10.jp/g/866317009



2位 [XIXI] アイシャドウパレット

色や質感の組み合わせが豊富で、気分に合わせたメイクを楽しめる。

販売価格:541円

URL:https://www.qoo10.jp/g/947937685



3位 [ZEESEA] 星空リキッドアイシャドウ

パールやグリッターが立体感のある目元を演出するリキッドタイプのアイシャドウ。

販売価格:1,580円

URL:https://www.qoo10.jp/g/760114252



4位 [HOLIKAHOLIKA] マイフェイブアイシャドウパレット

販売価格: 2,320円

URL:https://www.qoo10.jp/g/852104081



5位 [I’mmeme] スティックシャドウシマー

販売価格:1,089円

URL:https://www.qoo10.jp/g/948083638





『チーク』 ランキング







1位 [Forencos] ピュア/ベア/フルーアブラッシャー

ナチュラルな色味ですっぴん風血色感や透明感を演出するアイテム。

販売価格:1,980円

URL:https://www.qoo10.jp/g/953231676



2位 [rom&nd] ベターダンチーク

超微細粒子が毛穴をカバーし、重ね塗りしてもナチュラルな仕上がりに。

販売価格:2,000円

URL: https://www.qoo10.jp/g/613431648



3位 [peripera] ピュアブラッシュド サンシャイン チーク

陽射しのようなカラーをテーマにした、透き通ったパステル発色のチーク。

販売価格:770円

URL:https://www.qoo10.jp/g/777779242



4位 [hince] トゥルーディメンショングロウチーク

販売価格:2,750円

URL: https://www.qoo10.jp/g/628551628



5位 [Laka] バイタルシアーブラッシャー

販売価格:1,230円

URL:https://www.qoo10.jp/g/943748746





※データ抽出期間:2022年11月1日(火)~11月30日(水)

Qoo10(https://www.qoo10.jp/)サイト上、「洗顔・クレンジング」「リップ」「アイシャドウ」「チーク」カテゴリーの各販売個数に基づいたランキングです。





