株式会社ベルーナ(本社:埼玉県上尾市/代表:安野 清)から新たに誕生したインテリアライフスタイルブランド「iellio(イエリオ)」は、2023年11月8日(水)~21日(火)の期間中、日本郵便が手掛ける郵便局の空きスペースを活用した「JPショールーム」にて「iellio winter collection POP UP イベント」を開催します。







公式HP… https://belluna.jp/iellio/

iellio(イエリオ)は、『手が届く憧れの暮らし』をテーマに、2023年6月にベルーナオンラインストアにて販売開始した新ブランドです。お手頃な価格だけでなく品質にもこだわった商品だからこそ、より多くのお客様に直接商品を手に取っていただき、iellioをもっと知ってもらいたいとの思いから、この度、東京中央郵便局に設置のJPショールームでの展示会実施が決まりました。

展示会では、「おしゃれな部屋が作れる!冬のあったかアイテム」をテーマにiellioのオリジナル商品を出展します。さらに初日の11月8日(水)13時から、その場でiellioのInstagramをフォローしていただいた方限定で、ノベルティをプレゼント。iellioから、暮らしになじむ、ちょっと便利で、生活がより楽しくなる商品をご提案します。

iellio winter collection POP UP イベント 概要





開催期間:2023年11月8日(水)~11月21日(火)

開催時間:平日 9:00~21:00

土日祝 9:00~18:00

※11月8日(水)は、13:00から開始となります。

開催場所:東京中央郵便局 1F

(東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内)

JR東京駅丸の内南口より徒歩1分、東京メトロ千代田線二重橋前駅より徒歩2分

来場特典:ノベルティプレゼント

※ノベルティは、数に限りがございます。無くなり次第終了します。

告知ページ:https://belluna.jp/iellio/



ベルーナでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様へより時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。

JPショールームとは







日本郵便が運営する、郵便局の空きスペースに商品展示コーナーを設置し、Eコマースなどの商品をお客さまに体験していただけるサービスです。気軽に体験いただくため、人による販売促進などは行わず、お客さまが気になる商品があれば二次元コードからEコマースでお調べいただきご購入することができます。

「RaaS(Retail as a service=サービスとしての小売)の体験スペース」という先端のビジネスモデルを目指しており、今後は地方での展開による、地域活性化への貢献やインバウンド対応も想定しています。

iellio(イエリオ)について





















■モール名:iellio(イエリオ)

■取扱商品:家具・寝具・雑貨など

■公式WEBサイト:https://belluna.jp/iellio/

■Instagram:https://www.instagram.com/iellio_official/



iellio[イエリオ]は、「自分らしい家づくりのシナリオを一緒に描いていきたい」という思いを込めたインテリアライフスタイルブランドです。暮らしになじむインテリアを、ちょっと便利で生活がより楽しくなる商品をご提案します。お客様にとって、今ほしいものがすぐ見つかり、わくわくするような買い物体験ができるように。インテリア初心者でもちょっとおしゃれなお家になれる商品を紹介しています。

ベルーナ会社概要







■会社名:株式会社ベルーナ

■代表:代表取締役社長 安野 清

■所在地:埼玉県上尾市宮本町4番2号

■企業サイト:https://www.belluna.co.jp

■事業内容:アパレル・雑貨事業/化粧品健康食品事業/

グルメ事業/ナース関連事業/データベース活用事業/

呉服関連事業/プロパティ事業/その他の事業



