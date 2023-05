[ギャップジャパン株式会社]

モノトーンカラーのフラワーモチーフが魅力のドレスやシャツ、ショートパンツがベビーからアダルトまで全カテゴリーからラインナップ







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。





Gapは、 5月14日(日)の母の日に向けて、家族でお揃いコーデが楽しめるMother’s Dayコレクションを発表します。本コレクションは、モノトーンカラーをベースにフラワーモチーフが総プリントされたアイテムで、ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーの全カテゴリーから展開。一部の店舗を除く全国のGapストアと公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp)で販売を開始しています。





ウィメンズは、深めにハート形の切り込みが入ったスイートハートネックラインとパフスリーブが女性らしさを演出させ、肌触り柔らかなコットンとメタリック素材も魅力なミディ丈ワンピースが登場。メンズからはコットンリネンのバケーションシャツを展開し、ユニセックスでもお楽しみ頂けます。





キッズは、バックがクロスカットアウトディテールの仕様になっている大人顔負けのドレスがガールズから、メンズデザインをそのままキッズサイズに落とし込んだコットンリネンのオックスフォードシャツがボーイズからラインナップ。また、夏に活躍するトランクタイプのスイムウェアも揃います。





ベビーは、バケット帽子付きのバブルショートオールのセットアップ、リネンコットンのシャツとショートパンツのセットアップに加え、セパレートタイプとトランクタイプのスイムウェアも並びます。モノトーンのフラワープリントでママとパパと一緒にお揃いのモダンルックが叶います。





今年の母の日は、Gapのお揃いリンクコーデを身に纏って、ファミリーみんなで特別な1日をお過ごしください。





Gap公式オンラインストア:「フローラルリンクコーデ」

http://www.gap.co.jp/gap/featured/link-coordinate/link-with-floral-3017298





アイテム詳細※全て税込みです

ADULT





【ウィメンズ】フローラル ミディワンピース ¥10,900 *公式オンランストア限定



【メンズ】リネンシャツ ¥5,990



KIDS





【ガールズ】クロス カットアウト ワンピース ¥5,990



【ボーイズ】リネンシャツ ¥3,990



BABY



【ベビーガール】バブルショートオール セットアップ ¥5,990



【ベビーボーイ】スイムサーフトランクス ¥3,490 *公式オンランストア限定





Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



