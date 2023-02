[一般社団法人日本レコード協会]



日本レコード協会「ストリーミング認定」(2020年4月度公表開始)に、2023年1月度より、新たに「auうたパス」のストリーム数が集計対象となります。



また、認定ランクに「ダブル・プラチナ認定(2億回再生以上)」、「トリプル・プラチナ認定(3億回再生以上)」を増設し、2023年1月度以降はゴールド、プラチナ、ダブル・プラチナ、トリプル・プラチナ、ダイヤモンドの5つの認定ランクで運用することといたしました。併せてロゴも一新いたします。



「ストリーミング認定」は成長を続けるストリーミング市場のヒットの指標を示し、さらなる市場活性化を図ることを目的としてスタートしたもので、今回の集計対象ストリーミングサービス追加および認定ランク変更によって、より一層的確に市況を反映した顕彰が行えるものと期待しております。



新たな集計対象ストリーミングサービス一覧および認定ランクについては以下をご参照ください。



日本レコード協会「ストリーミング認定」 (2023年1月度運用開始)





集計対象ストリーミングサービス

Amazon Music Prime/Amazon Music Unlimited/Apple Music/auうたパス/AWA/KKBOX/

LINE MUSIC/Rakuten Music/Spotify/TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク/

YouTube Music/YouTube Music Premium (12サービス)



※Music Videoは対象外です。

※以下サービスを終了したDSPの再生回数も累積して集計しております。

Google Play Music(2020年12月サービス終了)、HMVmusic powered by KKBOX(2021年3月サービス終了)、dミュージック月額コース(2021年9月サービス終了)、RecMusic(2021年9月サービス終了)









認定基準 (認定ランク/累計ストリーム数)



ゴールド/50,000,000St以上100,000,000St未満

プラチナ/100,000,000St以上200,000,000St未満

ダブル・プラチナ/200,000,000St以上300,000,000St未満(新設)

トリプル・プラチナ/300,000,000St以上500,000,000St未満(新設)

ダイヤモンド/500,000,000St以上



ロゴ



















日本レコード協会「ストリーミング認定」概要 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html



配信開始日からの累計ストリーム数が一定数を超えた作品に対し、上記の基準にしたがって認定を行います。本認定は、GfK Japan(ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)の提供データを元に当協会にて累計ストリーム数を算出した上で、会員各社からの申請に基づき、原則として認定月の翌月下旬に各月の認定作品の公表を実施いたします。



※Amazon、Amazon Music 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-17:45)