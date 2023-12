[JR-Cross]

エキュートのこだわりケーキ!(渋谷・飯田橋・大宮・大宮 ノース・品川・立川・上野・日暮里)



株式会社JR東日本クロスステーションデベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村晶生)は、運営するエキナカ商業施設、エキュート大宮・大宮 ノース・日暮里・上野・品川・立川・エキュートエディション(渋谷・飯田橋)にて、2023年12月25日(月)まで、クリスマスフェア「Laugh Love Christmas」を開催中です。

クリスマスケーキは便利なWEB予約のほか、当日購入可能なケーキも一部ショップでご用意しています。定番のケーキから、クリスマスパーティーのテーブルを華やかに演出するケーキ、少人数でも楽しめるプチケーキなど、各ショップこだわりのケーキやグルメで、大切な人と心躍るクリスマスをお楽しみください。







<開催概要>

「Laugh Love Christmas」 エキュート大宮・大宮 ノース・日暮里・上野・品川・立川・エキュートエディション(渋谷・飯田橋)

■予約期間:~2023年12月18日(月)

※店頭、WEB(ネットでエキナカ)※一部ショップ、商品により異なります。

■WEB予約:https://www.jr-cross.co.jp/cp/christmas/

■予約商品受取: ~2023年12月25日(月) ※一部ショップ、商品により異なります

※ 「当日購入可能」アイコン商品は、プレスリリース配信時点でクリスマス時期に予約なしで店頭販売を行う商品です。ただし限定数表記のある商品については、予約および店頭販売を合計した限定数であるため、予約時点で上限に達した場合は、店頭販売を行わない場合がございます。

※予約期間・店頭販売期間・限定数量等は変更となる可能性がございます。掲載の商品は一部の商品です。画像はイメージです ※以下掲載商品の価格はすべて税込です。ネット予約商品について、15時で注文締切となる商品がございます。



エキュートエディション渋谷





NEW エキュートエディション渋谷限定 WEB予約対応 当日購入可能

エレオノール5号(5,200円)

フラクタス(エキュートエディション渋谷)

紅茶とチョコレートの上品なハーモニーに、香ばしいマカダミアナッツの心地よい食感を加え、華やかなクリスマスを演出いたします。

(サイズ)5号(直径15cm)(アルコール)使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/10(お渡し)12/16~12/25(店頭販売)12/23~12/25





NEW WEB予約対応 当日購入可能

ピスターシュ ドゥ ノエル(3,780円)

資生堂パーラー(エキュートエディション渋谷・エキュート大宮)

コクのあるピスタチオのムースの中にラズベリームースとジュレをしのばせました。風味豊かでまろやかなピスタチオと甘酸っぱいラズベリーをふんだんに楽しめるケーキです。

(サイズ)4号:直径12cm (アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/7(お渡し) 12/23~12/25 (店頭販売) 12/23~12/25



エキュートエディション飯田橋





NEW エキュートエディション飯田橋限定 WEB予約対応 当日購入可能

苺シャインマスカットタルト(4,980円) ※30台限定

果実園リーベル(エキュートエディション飯田橋)

国産いちごとシャインマスカットとの黄金タルトを作りました。甘味と酸味がなんともたまらないタルトです。

(サイズ)4号(12cm)(アルコール)微量

(WEB予約)11/1~12/17(お渡し)12/21~12/25(店頭販売) 12/21~12/25





エキュート大宮・大宮 ノース





NEW エキュート大宮限定 WEB予約対応

コフレ・ア・ジュエ(5,800円)

アンドメルシィ(エキュート大宮)

可愛いチョコレートを添えておもちゃ箱を再現しました。カスタードとチョコレートのムースに生クリームのトッピングが美味しさを引き立てます。

(サイズ)長さ18cm(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/22(お渡し)12/22~12/25(店頭販売) なし





NEW WEB予約対応 当日購入可能(12/25のみ)

クワトロフロマージュケーキ(4,860円)

青山フロマージュ(エキュート大宮 ノース)

スポンジ生地に4種のチーズ(クリームチーズ、マス カルポーネ、カマンベールチーズ、ゴーダチーズ)を使用したチーズクリームをサンドしました。 クリームチーズを加えたクリームで全体をナッペし、 お花をイメージしたクリームの絞りでデコレーションしました。

(サイズ)5号(直径15cm)(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/13(お渡し) 12/22~12/25(店頭販売) 12/25





NEW WEB予約対応

Xmasチョコレートケーキ(5,800円)

アンドメルシィ(エキュート大宮)

カカオ70%の高品質フランスチョコレートのムースに、ハートのマカロンをのせた、チョコレートファンにおすすめなクリスマスケーキです。

(サイズ)直径約15cm(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/22(お渡し)12/22~12/25(店頭販売) なし





エキュート品川





NEW エキュート品川限定 WEB予約対応 当日購入可能

「ミニョンスペシャリテ」(5,000円)※50台限定

パティスリーQBG(エキュート品川)

マダガスカル産バニラを使用した優しい甘さのバニラムースに、華やかな香りのライチジュレとフランボワーズを合わせました。可愛らしい見た目と洗練された上品な味わいをお楽しみください。

(サイズ)4号:直径約12cm(アルコール)微量

(店頭・ネット予約)11/1~12/18(お渡し)12/22~12/25(店頭販売) 12/22~12/25





NEW エキュート品川限定 WEB予約対応 当日購入可能

「柊ピスターシュ」(4,500円)※100台限定

和楽紅屋(エキュート品川)

ピスタチオを主役に苺を合わせたガトー。ピスタチオムースの中にはプラリネクリームを忍ばせ、まろやかでコクのある味わいに。底面に敷いたきなこのサブレが香ばしさをよりいっそう引き立てます。表面は甘酸っぱい苺のムースにジュレを重ね、チョコレートやクリームで華やかに仕上げました。

(サイズ)4号:直径約12cm(アルコール)微量

(店頭・ネット予約)11/1~12/20(お渡し)12/22~12/25(店頭販売) 12/22~12/25



NEW WEB予約対応 当日購入可能

ショコラバナーヌ クラシック(3,980円)

パティスリーQBG (エキュート品川)

濃厚ながらも軽やかなガトーショコラにメープルシュガーを使用したバナナムースとソテーを合わせました。

マダガスカル産バニラの濃厚なクリームがよりショコラの味わいを引き立てます。

(サイズ)4号(直径12cm) (アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/18(お渡し)12/22~12/25(店頭販売) 12/22~12/25



エキュート立川





NEW エキュート立川限定 WEB予約対応 当日購入可能

「オリエンタル」(4,990円)※200台限定

キャトルキャール(エキュート立川)

ライチ、フランボワーズ、苺を合わせたムース、ライチのパート・ド・フリュイ、ダックワーズを重ねました。四角に見えるケーキですが5つにカットされており、中央はハート型になります。

(サイズ)約14cm×14cm(アルコール)微量

(店頭・ネット予約)11/1~12/20(お渡し)12/23~12/25(店頭販売) 12/23~12/25





NEW エキュート立川限定 WEB予約対応 当日購入可能

「ルージュロワイヤル」(5,200円)※60台限定

パティスリーエヌグラム(エキュート立川)

2023年エキュート限定のクリスマスケーキ。花の香りが特徴的な"タイベリー"と上品なアールグレイの香りのムースケーキ。キュートなハート型の見た目と、各パーツに散りばめられたタイベリーとアールグレイの余韻が、クリスマスを彩ります。

(サイズ)直径約16cm(アルコール)微量

(店頭・ネット予約)11/1~12/20(お渡し)12/22~12/26(店頭販売) 12/22~12/25





NEW エキュート立川限定 WEB予約対応 当日購入可能

「クールショコラフランボワ」(3,800円)※50台限定

イルフェジュール(エキュート立川)

キャラメル風味のチョコレートムースの中にはフランボワーズムースとアーモンドチョコレートビスキュイ。中にはフランボワーズのホールを忍ばせました。

(サイズ)4号:直径約13cm(アルコール)不使用

(店頭・ネット予約)11/1~12/20(お渡し)12/22~12/25(店頭販売) 12/22~12/25





エキュート上野





エキュート上野限定 WEB予約対応

「親子パンダのクリスマスケーキ」(5,400円)

ドルチェフェリーチェ(エキュート上野)

お母さんパンダと2匹の子パンダをのせた、上野店限定のケーキ。ふわふわのスポンジでたっぷりの苺と生クリームをサンド。更にお母さんパンダの中には、とろけるカスタード入りです。

(サイズ)5号:直径約15cm(アルコール)不使用

(店頭・ネット予約)11/1~12/17(お渡し)12/23~12/25(店頭販売) なし





WEB予約対応 当日購入可能※一部館のみ

ノエル ヌヌルス(8,856円)

ダロワイヨ(エキュート上野・大宮・日暮里・品川・立川)

つぶらな瞳が可愛らしいこぐまモチーフのチョコレートケーキ。チョコレートのムースとジェノワーズ入り。

特別なクリスマスの思い出を、さらに輝かせます。

(サイズ)13cm×18cm(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約) 11/1~12/20 (お渡し)12/21~12/25 (店頭販売)上野:なし/大宮・日暮里・品川・立川: 12/21~12/25





WEB予約対応 当日購入可能

和栗モンブラン4号(4,200円)

柿の木坂 キャトル(エキュート上野)

国産の艶やかな和栗クリーム、生クリームとカスタードクリームを合わせたクレムレジュール。細かく刻んだ栗がアクセントです。

(サイズ)4号(直径12cm) (アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/18(お渡し)12/22~12/25(店頭販売)12/22~12/25





WEB予約対応 配送限定

食べられるお花のクリスマスボックスフラワーケーキ(7,900円)

Flower Picnic Cafe (エキュート上野)

“見た目だけじゃない”本当に美味しい。食べられるお花のカップケーキ。お花は特別なレシピのバタークリームで、濃厚なのにあっさりとクリーミー。スポンジはバタークリームとの相性を徹底研究し、北海道産の小麦を使用。しっとり口溶けが良くも、食べ応えのあるバタークリーム専用キャロットシナモンケーキに仕上げました。

(サイズ)外箱:縦13cm×横13cm×高さ9.5cm(アルコール)不使用

(WEB予約)11/1~12/21 (配送)12/22~12/25





エキュート日暮里





NEW エキュート日暮里限定 WEB予約対応

ストロベリーツリー(6,820円)

パティスリーアンドゥ(エキュート日暮里)

苺をふんだんに使用した贅沢で見た目も華やかなタワーケーキ。クリスマスにふさわしい、苺づくしの一品です。

(サイズ)直径12cm(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/18(お渡し)12/22~12/25(店頭販売)なし





(左)NEW エキュート日暮里限定 WEB予約対応 配送限定

マロンショコラ(4,320円)

オーヴォ(エキュート日暮里)

ジャンドューヤ、マロンムースと和栗のクリームをかけ合わせました。ヘーゼルの香りにも負けない栗のおいしさをお届けします。

(サイズ)直径約12cm(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/15(配送)12/22~12/25(店頭販売)なし



(右)WEB予約対応 当日購入可能

ノエル・ド・フロマージュ( 5,292円)

フルーツピークス アルティザン(エキュート日暮里・大宮)

クリーミーなフロマージュムースと酸味の効いたフランボワーズムースに赤いベリーをトッピング。

チーズとベリーの調和をお楽しみください。

(サイズ)長さ17cm(アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/17 (お渡し)12/21~12/25(店頭販売) 12/21~12/25





(左)WEB予約対応 当日購入可能

プレミアム・ノエル「雅」(8,100円)

フルーツピークスアルティザン(エキュート日暮里・大宮)

彩り豊かな極上フルーツがたっぷりの、毎年大人気の逸品。フルーツ好きが喜ぶロングセラーです。

(サイズ)直径20cm (アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/17 (お渡し)12/21~12/25(店頭販売) 12/21~12/25



(右)WEB予約対応 当日購入可能

いちごのティラミスサンタドーム(3,500円)

シーキューブ(エキュート日暮里・大宮)

まろやかな甘さのマスカルポーネムースと甘酸っぱいベリーのポンシュとジュレの相性が抜群。イチゴ味の真っ赤なグラサージュとシャンティクリームの髭でサンタクロースをデザインしています。毎年人気のクリスマス限定ケーキです。

(サイズ)直径16.3cm (アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/18 (お渡し)12/22~12/25(店頭販売) 12/22~12/25





