今回GSE台湾は台中市東区に新設される『三井ショッピングパーク ららぽーと台中』の南館3階に、2023年1月17日(火)11時より『GiGO ららぽーと台中』をオープンいたします。







株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:上野 聖 以下当社)は、海外現地法人『台灣聚思怡股份有限公司』によって、2023年1月17日(火)11時、『GiGO ららぽーと台中』をオープンいたします。海外では初となる「GiGO(ギーゴ)」が台湾に誕生します。



当社は2021年9月16日(木)台湾に当社初となる海外現地法人『台灣聚思怡股份有限公司(以下 GSE台湾)』を設立しました。今回GSE台湾は台中市東区に新設される『三井ショッピングパーク ららぽーと台中』の南館3階に、2023年1月17日(火)11時より『GiGO ららぽーと台中』をオープンいたします。

『GiGO ららぽーと台中』は、249坪の面積に、リデンプションゲーム機、クレーンゲームを中心に、アプリと連動できる新コンテンツや人気の景品を多数ご用意し、台湾の熱狂的な「アニメ」「アイドル」ファンはもちろん、地域のお子さまからファミリーの皆さままで、幅広いお客さまに喜んでいただけるお店を目指します。さらに当社限定のイベントを多数ご用意し、台湾全体を盛り上げてまいります。











世界初のコンテンツ



MasterVisions株式会社(本社:東京都品川区 代表:澤山 雄一)が提供する自由視点映像サービスを搭載した「世界初」の撮影ブースをアミューズメント施設で展開します。16台のカメラで取り囲み、指で回せる「ぐるぐる動画」を作成できます。また、作成した動画データは専用アプリを介して、スマートフォンにダウンロードできます。さまざまな衣装での撮影や、お気に入りのダンスなどを撮影して楽しめます。

※1月下旬稼働予定。1月17日オープン時は稼働しておりません。















『GiGO ららぽーと台中』 概要



●住所:台湾 台中市東区進徳路700号 三井ショッピングパーク ららぽーと台中 南館3階

●アクセス :台鉄(在来線)「台中」駅徒歩6分

●営業時間:10:00~21:00

●営業面積:249坪

●設置台数:合計 123 台

クレーンゲーム/28台、リデンプションゲーム/31台、体感その他/38台、

キッズカード/21台、キッズライド/10台、ダーツライブ2/5台、カーニバルゲーム/1台

●店舗URL

https://tempo.gendagigo.jp/am/tw-taichung/

新ブランド「GiGO」開発の背景



世界規模のパンデミックを経験し、非接触を前提とした生活様式が広がる反面、リアルな体験への渇望は、益々高まっています。リアルなエンターテイメントで人々の渇望を満たすオアシスであり続ける、という決意の表れとして、新しいブランドとともに「新創業」をスタートすることにいたしました。



GiGOの意味









Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。セガのゲームセンターから57年の歴史をこれからも大切にし、更に人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。





台湾でのブランド商標の表記



台湾知財局(経済部智慧財産局)登録済商標である『智高實業股份有限公司(以下 甲)』の『Gigo』が類似していますが、当社(以下 乙)は、甲より商標併存の同意を得ております。以下に甲乙のブランド差分表を添付します。

(適用国地域:台湾)





