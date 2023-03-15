漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」が3月17日…
［株式会社アムタス］
受賞者はめちゃコミックでデビューのチャンスも！
株式会社アムタス(東京都港区 代表取締役社長 山下正樹)が提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、2023年3月17日(金)より「めちゃコミック クリエイターズ ショート漫画大賞」を開催いたします。受賞者には賞金最大10万円を提供いたします。
■めちゃコミック クリエイターズ ショート漫画大賞 募集テーマ：夫婦・家族
https://creators.mechacomic.jp/contest/short_mangataisho_family
＜開催時期＞
2023年3月17日(金)10:00～2023年5月11日 (木)23:59
＜各賞と賞金・特典＞
【大賞】
賞金：10万
＋めちゃコミックで連載デビューの可能性も！
【期待賞】
5名様にQUOカードPay5,000円分を贈呈
＜応募条件＞
長編を描く時間を取れない方でも応募可能！ネームも応募OK！
「夫婦・家族」がテーマであれば何でもOK！家族ドラマ、ハッピーな日常、夫婦の問題…夫婦や家族にまつわるお話をお待ちしています！
※4ページ以上、タテ読み作品の場合は1作品16コマ以上が応募対象です
今後もお客様のニーズに応えるため、サービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの漫画家の方々を応援してまいります。
【めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ）https://creators.mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/creators/
■めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)とは？
「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、国内最大級の電子書籍・漫画ストア「めちゃコミック」が運営する漫画投稿サービスです。
ジャンル不問、いつでも誰でも簡単にPC・スマートフォン・タブレットから作品を投稿し、読者や編集部からのリアクションやコメント、講評を確認することができます。
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミックサービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
＜無料キャンペーンページ＞https://mechacomic.jp/free
※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。
以上
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/15-14:16）
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