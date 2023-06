[バリュエンス]

「NPBマザーズデー2023」で選手が着用したピンク色の用具をお母さんへの感謝の想いを込めて直筆サイン入りでお届けします!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年6月30日(金)より読売ジャイアンツ 2023マザーズデー チャリティーオークションを開催いたします。











オークションの収益は、来年の「マザーズデー」でお母さんをサポートする取り組みに活用



「母の日」の2023年5月14日、「NPBマザーズデー2023」が開催されました。この「NPBマザーズデー」は「母の日」を祝し、プロ野球12球団が一丸となりすべてのお母さんへ「ありがとう」を伝えることを目的とし2021年からスタートした新たな取り組みで、今年も選手や審判がピンク色の用具を身に着けてプレーし、お母さんたちへの感謝の気持ちを表しました。読売ジャイアンツでは毎年、選手が使用したピンク色の野球用具をチャリティーオークションに出品、その収益を活用して、都内の母子生活支援施設の入所者やひとり親世帯を招待しており、母の日試合当日も約500人を招待しました。そして今回、来年のマザーズデーの際にお母さんをサポートする取り組みを行うべく、「NPBマザーズデー2023」で選手が実際に着用してプレーしたピンク色のバットやスパイク、マザーズデー限定アイテムのチャリティーオークションを開催いたします。

今回も多くの選手から協力をいただき、14選手から計27点を出品。マザーズデー当日の試合でホームランを放ったウォーカー選手の打撃用手袋やアームスリーブをはじめ、キャプテン岡本選手のバットやスパイクなど、貴重なラインナップになっています。さらに、マザーズデー限定のピンク色のアイテムには、選手がお母さんへの感謝の想いをサインに込めて、皆さまにお届けいたします。



※ 選手が実際に使用したアイテムには商品名に「実使用」の記載がございます。アイテムによって使用有無が異なりますのでご注意ください。





読売ジャイアンツ 2023マザーズデー チャリティーオークション概要



開催期間: 2023年6月30日(金)12:00 ~ 7月3日(月)22:00

出品商品:5月14日マザーズデー当日の試合で使用した、アームスリーブ、バット、スパイクなど計27点を出品(直筆サイン入り)

<出品選手一覧>

戸郷翔征投手、鍵谷陽平投手、大江竜聖投手、三上朋也投手、小林誠司選手、大城卓三選手、増田大輝選手、坂本勇人選手、中田翔選手、岡本和真選手、菊田拡和選手、長野久義選手、丸佳浩選手、アダム・ウォーカー選手

オークションページURL: https://auction.hattrick.world/top/971

※詳細はオークションページよりご確認ください





