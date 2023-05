[マテル・インターナショナル株式会社]

「メガブロック グリーンタウン 自然エネルギーとエコハウス 乗りものとおうちのセット」6月3日(土)より発売







世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:マーク・パンサール)は、世界で初めてカーボンニュートラル認定を取得したブロック「メガブロック グリーンタウン」シリーズより、「メガブロック グリーンタウン 自然エネルギーとエコハウス 乗りものとおうちのセット」を、6月3日(土)より発売いたします。



*量販店流通における玩具としての自社調べ。(2022年4月時点)

**カーボンニュートラル認証機関。自ら排出するCO2に対し、The Carbon Neutral のプロトコルに

準じた削減策を講じ、差し引きゼロを実現した企業にカーボンニュートラル認定を行っている。

***マスバランスアプローチ



「メガブロック グリーンタウン」について







グリーンタウンは、環境に配慮したライフスタイルを体験できる、世界初のユニークなブロックです。グリーンタウンで楽しく遊ぶことで、環境について考え、自然を尊重し、生涯にわたってサステナブルな暮らしを実践していくマインドが育てられます。私たちは、このブロック遊びを通じて育成されるこどもたちの力が、地球の将来に大きな影響を与えることを信じ、こどもたち自らが切り開く明るい未来づくりをサポートします。



玩具で世界初*!カーボンニュートラル認定を得たブロック







炭素の排出量ゼロをNatural Capital Partners**より認められた「カーボンニュートラル認定商品」となっており、ブロックはISCC認証原料***や、植物由来原料を使用し、パッケージと説明書はFSC認証取得の紙を使用しています。また、カナダの森林保全活動をサポートすることでカーボン・オフ

セットを行っております。



「メガブロック グリーンタウン 自然エネルギーとエコハウス 乗りものとおうちのセット」 詳細





エコハウスや電気自動車、キャラクターを含めた全88ピースで、グリーンエネルギーについて学ぶことができるブロックセットです。風力や太陽光を利用して電気をつくり、ためた電気は車にチャージして使ったり、野菜や果物を育てることができたりするブロックもついているので、食料も電気も自給自足のくらしを体験できます。地球にやさしいおうちを建てて暮らすごっこ遊びを通して、社交性や情緒、手先の器用さとともに、環境に配慮したくらしについて考えるきっかけになる商品です。





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :7,200円(税込7,920円)

発売日 :6月3日(土)より発売

対象年齢 :1才以上

サイズ(cm) :W44.5×D13.3×H29.8

ピース数 :88ピース

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ECOM(Amazon) :https://www.amazon.co.jp/dp/B09C9XK8J7



繋げて遊べる!グリーンタウンシリーズ





・「メガブロック グリーンタウン ごみの分別とリサイクル ごみ収集車のセット」 詳細





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :2,400円(税込2,640円)

発売日 :発売中

対象年齢 :1才以上

サイズ(cm) :W25.8×D10.2×H20.5

ピース数 :17ピース

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ECOM(Amazon) :https://amzn.to/3zHzD9k





・「メガブロック グリーンタウン でんき自動車でおでかけ 充電スタンドのセット」 詳細





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :3,900円(税込4,290円)

発売日 :発売中

対象年齢 :1才以上

サイズ(cm) :W29.2×D11.4×H29.5

ピース数 :34ピース

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ECOM(Amazon) :https://amzn.to/41jsJmB



・「メガブロック グリーンタウン ミツバチとたのしい農場 トラクターのセット」 詳細





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :4,900円(税込5,390円)

発売日 :発売中

対象年齢 :1才以上

サイズ(cm) :W38.6×D11.4×H29.5

ピース数 :51ピース

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ECOM(Amazon) :https://amzn.to/40S7yYJ



■SDGsを楽しく学べるオリジナル紙芝居プレゼントキャンペーン実施!







「メガブロック グリーンタウン」シリーズ商品の発売を記念して、

メガブロック対象商品をお買い上げの方にオリジナル紙芝居を

プレゼントいたします。



<キャンペーン詳細>

実施時期:2023年4月29日(土)~2023年5月31日(水)

応募条件:メガブロック グリーンタウン対象商品をAmazonで購入

※なくなり次第終了となります。

URL:https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=19563318051



MEGAについて





MEGA は、世界No,2*の売上を誇る、カナダ生まれのブロック玩具ブランドです。その歴史は35年以上前、1才からでも遊べる”幼児向け”に特化したブロック玩具を、世界で初めて開発したことから始まります。小さな手でも遊びやすいようにと考えて設計された、特別大きいサイズのブロック”MEGA(R)BLOCKS(メガブロック)”は、私たちの最もアイコニックな商品として世界中で愛されています。”MEGA(R)BLOCKS(メガブロック)”の登場により、知育玩具として注目の集まるブロック遊びは、より早期から楽しめるものへと変わりました。現在は「1才からのメガブロック」シリーズにはじまり、さらに細かな表現を可能にする「MEGA ジュニア」や「MEGA ワンダー」といった豊富なラインナップを取り揃え、お子さまの成長に合わせて選ぶことが可能です。また、すべてのシリーズで互換性があるため、組み合わせて長く使い続けることができます。MEGAは、1才から始まり、すべての年齢のお子さまに寄り添い、適切な発達と成長をサポートし続けます。

公式サイト:https://mattel.co.jp/fisher_price/megabloks/index.html

*THE NPD GROUP/2021/USD



マテル社について





マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-15:46)