［株式会社 阪急交通社］

スカイマーク、阪急交通社および関西エアポート神戸は、12月9日（土）「神戸空港から飛び立つピカチュウジェット富士山遊覧チャーターフライト日帰り旅」を共同で実施します。申し込み受付は、阪急交通社にて本日、10月20日（金）より開始します。





・ピカチュウジェットBCを使用し、富士山を上空から楽しむ遊覧飛行

・格納庫で、現役パイロットによる航空教室や機体見学・撮影会を実施

・バスに乗車し空港内を見学

・本日、10月20日（金）より阪急交通社にて受付開始



このチャーターフライトは、神戸空港の活性化と、次世代を担う子ども達の夢ある健やかな成長を応援したいという3社共通の思いから実現しました。機体にポケモンたちが描かれた特別塗装機「ピカチュウジェットBC」※で、神戸空港発着の「富士山上空付近を旋回する遊覧飛行」を行うほか、神戸空港で航空教室や撮影会など楽しいイベントを実施します。

※悪天候、機材都合等により予告なく通常機材や空路変更になる可能性があります。







空港では、ピカチュウのお見送り・お出迎えがあり、フライト中はパイロットによる航空路の解説や豪華賞品が当たる抽選会を予定しています。着陸後は搭乗したまま格納庫へトーイング※し、（1）現役パイロットの航空教室 （2）客室乗務員とギャレー（厨房設備）などの機内設備見学とお仕事体験 （3）機体見学＆記念撮影を行います。その後、バスに乗車し空港内を見学する盛りだくさんの内容です。

※航空機けん引車で航空機を移動すること



また、参加者には、オリジナルの搭乗証明書やピカチュウジェットノベルティをプレゼントします。



ピカチュウジェットBCによる遊覧チャーターフライトは、昨年6月の茨城空港＝中部国際空港間往復、今年1月の下地島空港（沖縄県宮古島市）周遊に続いて3回目となります。これまでご参加いただいたお客様からは「飛行機大きいねー！」「ピカチュウかわいい！」「ピカチュウの機内アナウンス嬉しかった！」といった声が寄せられ、好評を博しています。





【概要】

■ツアー名：神戸空港から飛び立つピカチュウジェット富士山遊覧チャーターフライト日帰り旅

実施日：2023年12月9日（土）

旅行代金：37,800円（大人、子ども おひとり様）

集合場所：神戸空港旅客ターミナルビル2階出発ロビー 団体受付カウンター2番前

行程：

10:30 各自にて集合

12:00 ピカチュウジェットBC搭乗開始

12:30～14:45

ピカチュウジェットBCチャーターフライト

パイロットによる航空路解説、お弁当の昼食、富士山上空から観覧、機内抽選会の実施などを予定

15:10～17:10

降機後はグループに分かれ、パイロットによる航空教室、ギャレー設備の案内、お仕事体験（機内アナウンス、カートサービス）、機体見学＆記念撮影、バスに乗車し空港見学

17:20 解散





申込URL・二次元コード：

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=05490&p_hei=30&p_baitai=9582

ツアー概要：

https://www.hankyu-travel.com/t/osa-d/specialcharter/?9582



※悪天候、機材都合等により予告なく通常機材や空路変更になる可能性があります。







■ツアー内容に関するお問合せ

阪急交通社 トラピックス TEL：0570-01-5589 （月～金 9:30～17:30 土・日・祝～13:30）





■ピカチュウジェットBCについて

ピカチュウジェットBCは、株式会社ポケモンが展開する「そらとぶピカチュウプロジェクト」の一環としてスカイマークが運航する特別塗装機です。2021年より1機目となる「ピカチュウジェットBC1」を、2022年より2機目となる「ピカチュウジェットBC2」を運航しています。



・機体デザイン・



・ヘッドレストカバー・



・エプロン（客室乗務員が機内サービス時に着用します）・



・機内装飾・









阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/30d232ce8921caa1e1ee5f52ae509cff68fac284.pdf



発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/20-18:16）