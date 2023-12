[JR-Cross]

株式会社JR東日本クロスステーションデベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村晶生)は、運営するエキナカ商業施設、エキュート東京・グランスタ東京・グランスタ丸の内にて、2023年12月25日(月)まで「TOKYO XMASTATION2023」を開催中です。

クリスマスケーキは便利なWEB予約のほか、当日購入可能なケーキも一部ショップでご用意しています。東京駅では、毎年大人気の「Suicaのペンギン」モチーフのケーキも!定番のケーキから、クリスマスパーティーのテーブルを華やかに演出するケーキ、少人数でも楽しめるプチケーキなど、各ショップこだわりのケーキやグルメで、大切な人と心躍るクリスマスをお楽しみください。







(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。



<開催概要>

「TOKYO XMASTATION 2023」 エキュート東京・グランスタ東京・グランスタ丸の内

■予約期間:~2023年12月18日(月)

※店頭、WEB(ネットでエキナカ)※一部ショップ、商品により異なります。

■WEB予約:https://www.jr-cross.co.jp/cp/christmas/

■予約商品受取: ~2023年12月25日(月) ※一部ショップ、商品により異なります

※ 「当日購入可能」アイコン商品は、プレスリリース配信時点でクリスマス時期に予約なしで店頭販売を行う商品です。ただし限定数表記のある商品については、予約および店頭販売を合計した限定数であるため、予約時点で上限に達した場合は、店頭販売を行わない場合がございます。

※予約期間・店頭販売期間・限定数量等は変更となる可能性がございます。掲載の商品は一部の商品です。画像はイメージです ※以下掲載商品の価格はすべて税込です。ネット予約商品について、15時で注文締切となる商品がございます。



NEW グランスタ限定 WEB予約対応 当日購入可能

Suicaのペンギン オペラ(3,888円)

ダロワイヨ(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア プレシャススイーツA 期間限定ショップ)

コーヒーシロップを浸したジョコンド生地3層、コーヒー風味のバタークリーム2層、ガナッシュ1層、グラサージュ1層の7層からなる、フランスのダロワイヨが1955年に作り出したガトー「オペラ」。表面を黄緑色のグラサージュで仕上げ、ショコラで作ったSuicaのペンギンの顔、サンタ帽、カッシェを飾ったオペラです。

(サイズ)11cm×11.5cm×2.5cm (アルコール)不使用

(店頭予約)12/11~12/17(WEB予約)11/1~12/17

(お渡し)12/21~12/25(店頭販売)12/21~12/25 ※期間限定ショップ 12/11~12/25

(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。





グランスタ限定 WEB予約対応 当日購入可能

カファレルwith Suica チョコラート(4,320円)

カファレル(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

大人気のSuicaケーキに、チョコレートブランドならではの美味しさであるチョコレートデコレーションバージョンが登場!ふんわりスポンジ生地でいちごを包んで、たっぷりの生クリームで仕上げました。

(サイズ)縦10cm×横15cm×高さ5cm(アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/17(お渡し)12/22~12/25(店頭販売)12/22~12/25

(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。





NEW グランスタ限定 WEB予約対応 配送限定

Suicaのペンギン 魚沼コシヒカリの米粉100% 米粉と豆乳チョコクリームのケーキ(4,500円)

十日町すこやかファクトリー(グランスタ東京)

なめらかな豆乳チョコクリームをたっぷりトッピングしたチョコレートケーキに、甘酸っぱいいちごとフランボワーズをサンドしました。Suicaペンギンのアクリルピック付き。卵、乳、小麦不使用ながらふんわりした米粉スポンジとチョコレートの風味豊かな豆乳クリームは驚きのおいしさ!巻きフィルム、箱にもこだわったオリジナルSuicaのペンギンケーキです。

(サイズ)5号(直径15cm×高さ4.5cm(アルコール)不使用

(WEB予約)11/1~12/11 (配送)12/21~24(店頭販売)なし

(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。





NEW エキュート東京限定 WEB予約対応 予約限定

タルト オ フレーズ シュペリュール(8,640円)

ル ビエ~プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ~(エキュート東京/1F改札内)

崩れ落ちそうなたくさんの真っ赤ないちごに思わず笑みもこぼれそうなクリスマスタルト。ア・ラ・カンパーニュのオリジナルタルト生地に、アーモンドクリーム・カスタードクリーム・いちごを組み合わせたクリスマスタルト。

(サイズ)直径15cm×高さ8cm(アルコール)不使用

(店頭・ネット予約)11/1~12/18 (お渡し)12/22~12/25(店頭販売)なし





NEW グランスタ限定 WEB予約対応 当日購入可能

カファレル ナターレローザ(3,996円)

カファレル(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

杏仁のような優しい香りのトンカ豆のクリームをベリーのムースで包み、アクセントにラズベリージャムを仕込みました。淡いピンクカラーとベリーの色合いが可愛いクリスマスケーキです。

(サイズ)直径12cm×高さ5cm (アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/17(お渡し)12/22~12/25(店頭販売)12/22~12/25





NEW グランスタ限定 WEB予約対応 予約限定

2段のクラシックバターノエルpetit(4,320円)

コロンバン(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

コロンバン伝統のバタークリームといちごのバタークリーム、ふたつの味が楽しめる贅沢な2段クリスマスケーキです。レトロさを感じるかわいらしいデザインに仕上げました。おひとり様はももちろん、大切な人とシェアもしていただけるサイズです。

(サイズ)4号(1段目:直径12cm×高さ5cm、2段目:直径6.5cm×高さ5cm、オーナメント含めた全体の高さ15cm) (アルコール)使用

(店頭予約)10/1~12/15(WEB予約)11/1~12/15(お渡し)12/20~12/25(店頭販売) なし





NEW WEB予約対応 当日購入可能

ブッシュ・ドゥ・ノエル モンブラン(4,320円)

アンリ・シャルパンティエ(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

アンリ・シャルパンティエの2023年新作クリスマスケーキ。おいしいモンブランクリームの上をトナカイが走っている様子がとても可愛いケーキ。アンリ・シャルパンティエのクリスマスケーキで、笑顔溢れるひとときをお過ごしください。

(サイズ)縦17.3cm×横10cm×高さ12cm(アルコール)使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/15 (店舗お渡し)12/1~12/25(WEBお渡し)12/22~12/25(店頭販売)12/22~12/25





WEB予約対応 当日購入可能

苺のクリスマスショートケーキ(4,300円)

Fairycake Fair(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

自社工房で丁寧に焼き上げたふわふわのスポンジに、たっぷりの生クリームとフレッシュな苺をサンド。バニラとマスカルポーネの濃厚クリーム「サンタパンダ」とチョコ生クリーム「サンタはりねずみ」、抹茶チョコクリーム「クリスマスツリー」 をトッピングして、華やかで可愛らしいクリスマスデコレーションにしました。

(サイズ)4号(直径12cm×高さ9cm)(アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/18(お渡し)12/23~25 (店頭販売)12/23~25





WEB予約対応 当日購入可能

ビュッシュ・ド・ピスターシュ(4,500円)

BURDIGALA TOKYO(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

ピスタチオづくしの24日限定のケーキ。中に「ジュレユズポワール(洋ナシとゆずのジュレ)」をしのばせ、ピスタチオのナッツ感に加えて、ゆずの香りが心地よく広がります。

濃厚な中にも、後味の心地よい、ピスタチオづくしの味わいをお楽しみください。

(サイズ)縦7cm、横14cm、高さ9cm (アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/18(お渡し)12/24 (店頭販売)12/24





WEB予約対応 当日購入可能

プレミアム・ノエル「雅」(8,100円)

フルーツピークス(グランスタ東京 /1F改札内 京葉ストリートエリア)

彩り豊かな極上フルーツがたっぷりの、毎年大人気の逸品。フルーツ好きが喜ぶロングセラーです。

(サイズ)直径20cm (アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/17 (お渡し)12/21~12/25(店頭販売) 12/21~12/25





WEB予約対応 当日購入可能

いちごのティラミスサンタドーム(3,500円)

ティラミス スペシャリテ シーキューブ(エキュート東京/1F改札内)

まろやかな甘さのマスカルポーネムースと甘酸っぱいベリーのポンシュとジュレの相性が抜群。イチゴ味の真っ赤なグラサージュとシャンティクリームの髭でサンタクロースをデザインしています。毎年人気のクリスマス限定ケーキです。

(サイズ)直径16.3cm (アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/18 (お渡し)12/22~12/25(店頭販売) 12/22~12/25





WEB予約対応

食べられるお花のクリスマスボックスフラワーケーキ(6,900円)

Flower Picnic Cafe (グランスタ東京/イベント 特設カウンター受取)

“見た目だけじゃない”本当に美味しい。食べられるお花のカップケーキ。お花は特別なレシピのバタークリームで、濃厚なのにあっさりとクリーミー。スポンジはバタークリームとの相性を徹底研究し、北海道産の小麦を使用。しっとり口溶けが良くも、食べ応えのあるバタークリーム専用キャロットシナモンケーキに仕上げました。

(サイズ)外箱:縦13cm×横13cm×高さ9.5cm(アルコール)不使用

(WEB予約)11/1~12/18 (お渡し)12/22~12/25





NEW WEB予約対応 当日購入可能

ピスターシュ ドゥ ノエル(3,780円)

資生堂パーラー(エキュート東京/1F改札内)

コクのあるピスタチオのムースの中にラズベリームースとジュレをしのばせました。風味豊かでまろやかなピスタチオと甘酸っぱいラズベリーをふんだんに楽しめるケーキです。

(サイズ) 4号:直径12cm (アルコール)不使用

(店頭・WEB予約)11/1~12/7 (お渡し) 12/23~12/25 (店頭販売) 12/23~12/25





WEB予約対応 当日購入可能

ノエル ヌヌルス(8,856円)

ダロワイヨ(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア プレシャススイーツA 期間限定ショップ)

つぶらな瞳が可愛らしいこぐまモチーフのチョコレートケーキ。チョコレートのムースとジェノワーズ入り。

特別なクリスマスの思い出を、さらに輝かせます。

(サイズ)13cm×18cm(アルコール)不使用

(店頭予約) 12/11~12/17(WEB予約)11/1~12/17(お渡し)12/21~12/25 (店頭販売)12/21~12/25 ※期間限定ショップ 12/11~12/25





WEB予約対応 当日購入可能

ノエル・ド・フロマージュ( 5,292円)

フルーツピークス(グランスタ東京 /1F改札内 京葉ストリートエリア)

クリーミーなフロマージュムースと酸味の効いたフランボワーズムースに赤いベリーをトッピング。

チーズとベリーの調和をお楽しみください。

(サイズ)長さ17cm(アルコール)微量

(店頭・WEB予約)11/1~12/17 (お渡し)12/21~12/25(店頭販売) 12/21~12/25





