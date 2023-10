[株式会社 トゥモローランド]

英国の老舗的スタイルメーカー、ジョシュアエリスやラバット社のファブリックを使用した限定コレクションを展開。





10月13日(金)より毎シーズン好評の〈The CLASIK〉と〈LAND OF TOMORROW〉のコラボレーションを販売いたします。



2023年秋冬シーズンでは、英国の老舗的スタイルメーカー、ジョシュアエリスやラバット社のファブリックを使用した限定コレクションを展開。

〈The CLASIK〉がインラインで展開しているバルカラーポンチョやハリントンジャケットをはじめ、新型のリブハリントンジャケットやダブルチェスターコートもラインアップ。

〈The CLASIK〉ならではの美しいシルエットやドレープはそのままに、上質な生地を纏った魅力的なコレクションとなっております。

Fabric by Joshua Ellis









BAL COLLAR PONCHO ¥217,800(tax in)





HARRINGTON ¥130,900(tax in)



■展開店舗

ランド オブ トゥモロー 丸の内店/ランド オブ トゥモロー 心斎橋店





HARRINGTON ¥130,900(tax in)



Left:DOUBLE CHESTER COAT ¥174,900(tax in)





Right:HARRINGTON ¥130,900(tax in)



Fabric by Lovat









BAL COLLAR PONCHO ¥185,900(tax in)





RIB HARRINGTON ¥130,900(tax in)



Fabric by TEXCO







Left:HARRINGTON ¥185,900(tax in)



Right:MAC COAT ¥270,600(tax in)



About :The CLASIK(ザ クラシック)





2020 年春夏コレクションよりデビュー。

〈MARGARET HOWELL〉のメンズラインに携わった、デザイナー・田中健氏が立ち上げたブランド。

「New Classic」「New Order」「New Modern」をキーワードに、デザインしないことや意味のある仕立てに重きを置いた、上質なブリティッシュクラシックを提案。

国内外から注目をおかれている。

販売開始日





10月13日(金)

