サムスン電子ジャパン株式会社は、コンパクトなサイズはそのままで、拡大した※1フレックスウィンドウにより、利便性と自由自在な撮影機能を兼ね備えたファッショナブルな縦折り型スマートフォン「Galaxy Z Flip5」および、薄型・軽量化※2を実現しながらも、没入感のある大画面を搭載し、パワフルなパフォーマンスを備えた横折り型スマートフォン「Galaxy Z Fold5」を、本日2023年9月1日(金)より発売いたします。

「Galaxy Z Flip5」は、カメラの使い勝手が大幅に向上し、自撮りも他撮りもとにかく盛れる製品です。「Galaxy Z Fold5」は、仕事もエンタメも、この一台で完結が可能です。

同時に、「Galaxy Z Flip5」専用の純正アクセサリー「Clear Gadget Case」(全1色)、「Flipsuit Case」(全1色)、「Silicone Case with Ring」(全5色)、「Flap Eco-Leather Case」(全3色)、「SKZOO Flip Card」(全3種)※3、「Front Protection Film」および、「Galaxy Z Fold5」専用の純正アクセサリー「Slim S Pen Case」(全3色)、「Eco-Leather Case」(全2色)、「Standing Case with Strap」(全2色)、「Clear Gadget Case」(全1色)、「Front Protection Film」の国内発売も決定し、Samsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/)、世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」(東京都渋谷区)や全国の家電量販店、主要ECサイト等にて、本日2023年9月1日(金)より販売いたします。

※1 「Galaxy Z Flip4」比較、メーカー調べ。

※2 「Galaxy Z Fold4」比較、メーカー調べ。

※3 Samsungオンラインショップ限定となります。





※販路により取り扱い製品は異なります。







「Galaxy Z Flip5」および「Galaxy Z Fold5」の純正アクセサリーは、お客様のお好みに合わせてお選びいただけるように、豊富な種類・カラーをご用意いたしました。また、SDGsへの取り組みの一環として、UL認証を受けている再生素材を採用しており、サステナブルなアクセサリーとなっています。今後もGalaxy 製品に再生素材を採用していくことで、環境配慮に努めながら、皆さまの快適なモバイルライフをサポートいたします。



「Galaxy Z Flip5」専用の純正アクセサリー各種の特長は、以下のとおりです。



■「Clear Gadget Case」(全1色)

クリアなカラーで端末のコンパクトさとトレンドのカラーを活かしながら、端末をしっかり保護します。写真を撮りたい時、ハンズフリーで動画視聴をしたい時など、ニーズに合わせてアタッチメントを交換することができます。

※キャップとグリップは取り外し、付け替えが可能です。

※キャップとグリップが付属しています。その他、グリップ、ストラップ、スタンド等のカスタマイズオプションは別売りです。







■「Flipsuit Case」 (全1色)

このケースはカスタマイズを念頭にデザインされており、その日の気分やスタイルに合わせて簡単にコンテンツカードを入れ替えることができます。さらに、ミラーセルフィーで撮影できるユニークなデジタルコンテンツをカバーディスプレイ映し出し、ひと際目立つ外観となります。他にはないデザインで、周囲とは違う、自分だけのカスタマイズをお楽しみください。

※ミラーセルフィーでカバー画面のダイナミックコンテンツを有効にするには、メイン画面のカメラアプリでデュアルプレビューアイコンをタップし、カバー画面のサムネイルをタップします。



■「Silicone Case with Ring」(全5色)

トレンドをおさえた、インディゴ、クリーム、ミント、ラベンダー、アプリコットのカラフルで目を引く5色のカラー展開です。シリコン素材を採用することで、滑らかで柔らかな手触りで安定したホールド感を提供します。さらに、プレミアムなリンググリップに指をかければ、片手での操作中も、落下を防止してくれるので、安心して快適にご使用いただけます。





■「Flap Eco-Leather Case」(全3色)

シックでミニマルなプレミアムデザインながら、スタイリッシュかつ機能的で、滑らかでしなやかな質感が洗練された印象を与えます。トウモロコシ等の植物由来のレザーを採用することで、地球環境にも配慮しています。また、ケースの内側には柔らかなコーティングを施し、外側にはヒンジを保護するためのセキュリティレイヤーを追加することで、スタイリッシュさを損なわずに、端末全体をしっかり保護します。

※「Flap Eco-Leather Case」は本革ではなく、レザー調の合成素材を採用しています。エコ表示はケース内側のリサイクル素材に限定されています。







■「SKZOO Flip Card」(全3種) ※Samsungオンラインショップ限定

アイコニックなデザイン、リサイクル素材、プレミアムな品質を組み合わせたアクセサリーコレクション「Samsung Eco Friends」は、ユーザーの個性を尊重し、自己表現をサポートします。今回採用された「SKZOO Flip Card」は、「Galaxy Z Flip5」専用の純正アクセサリー「Flipsuit Case」に差し込むことで、デジタルコンテンツをカバーディスプレイ映し出すことができます。愛らしいキャラクターデザインの、特別なコンテンツカードとなっています。どのアイテムもリサイクル素材を採用し、アイコニックかつプレミアムなデザインとなっています。

※Samsung Eco Friendsとは、Samsung製品と互換性のあるアクセサリーを設計・製造するサードパーティーメーカーがリサイクル素材を使用して製造したアクセサリーのコレクション名です。



※Samsung Eco Friendsのアクセサリーは別売りです。



■「Front Protection Film」

傷や汚れからカバースクリーンを保護するだけでなく、端末の美しさを長く保ちます。透明度が高いプロテクターフィルム で、ディスプレイの鮮明さを損なわず、高度なタッチ感度を実現しました。付属の貼り付け専用セットを使用すれば、気泡やほこりを挟まずに自宅で簡単に貼り付けることが可能です。





「Galaxy Z Fold5」専用の純正アクセサリー各種の特長は、以下のとおりです。



■「Slim S Pen Case」(全3色)

ブラック、アイシーブルー、サンドのカラフルな3色のカラー展開をご用意しました。背面にSペンのスロットが内蔵されており、端末のスリムさを損なわずに、Sペンを収納し、持ち運ぶことができるスタイリッシュなケースです。S ペンは、スロットのボタンをスライドさせるだけで簡単に取り出すことができ、収納時もスライドさせるだけで簡単に収納が可能です。





■「Eco-Leather Case」(全2色)

端末のフォルムにぴったりフィットし、洗練されたモダンなデザインとなっています。また、トウモロコシ等の植物由来のレザーを採用し、柔らかな手触りを実現しながら、地球環境にも配慮しています。さらに、柔らかなコーティングが前面と背面をしっかりと保護し、傷や汚れから端末を保護します。

※「Eco-Leather Case」は本革ではなく、レザー調の合成素材を採用しています。エコ表示はケース内側のリサイクル素材に限定されています。





■「Standing Case with Strap」(全2色)

背面には付け替え可能なストラップとキックスタンドが付属しています。ストラップは、安定感と持ちやすさを実現し、片手でも安心してスマートフォンの操作が可能です。そしてキックスタンドに付け替えれば、ハンズフリーで快適に動画視聴等が可能です。また、ストラップやスタンドにはカスタマイズオプションをご用意しておりますので、その日のスタイルや気分に合わせてカスタマイズをお楽しみいただけます。

※ストラップとスタンドのカスタマイズオプションは別売りです。

※「Galaxy Z Fold4」専用の「Standing Cover with Pen」のSペンホルダーとスタンドは、このケースと互換性があります。





■「Clear Gadget Case」(全1色)

クリアなカラーで、端末本体の美しさを引き立てながらも、耐久性のある構造となっており、傷や衝撃から端末を保護します。また、背面に頑丈なグリップが付いており、片手でも安心してスマートフォンを操作できます。グリップはスタンドにもなり、見やすい角度でハンズフリーでの動画視聴等をお楽しみいただけます。さらに、背面のガジェットはボタンを押すだけで、切り替えることもできます。取り外す時は、ケースから外れるまでスライド・回転させるだけなので、簡単に取り外しが可能です。

※キャップとグリップは取り外し、付け替えが可能です。

※キャップとグリップが付属しています。その他、グリップ、ストラップ、スタンド等のカスタマイズオプションは別売りです。







■「Front Protection Film」

傷や汚れからカバースクリーンを保護するだけでなく、端末の美しさを長く保ちます。透明度が高いプロテクターフィルム で、ディスプレイの鮮明さを損なわず、高度なタッチ感度を実現しました。付属の貼り付け専用セットを使用すれば、気泡やほこりを挟まずに自宅で簡単に貼り付けることが可能です。









■製品詳細について

「Galaxy Z Flip5」および「Galaxy Z Fold5」専用の純正アクセサリー各種詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/

※上記ページ内にて2023年8月22日(火)AM10時以降順次公開予定です。



●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。

●画像はすべてイメージです。

●スマートフォンは別売りです。



