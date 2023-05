[ギャップジャパン株式会社]

夏の日差しに映える鮮やかなカラーアイテムや、リネンやガーゼなど快適な素材で楽しむGapのSummerスタイルに注目







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapはこの夏、世代や個性の異なるキャスト6名を起用したSUMMER’23キャンペーンを5月8日(月)に公開しました。本キャンペーンでは、1969年の創業当時から長く愛され続けているDENIM、SWEATS、LOGO、TEE、SHIRT、KHAKI といったGAP ICONSをメインに、ベーシックカラーから夏の日差しに映える鮮やかなカラーアイテムが揃うGapの多彩なスタイルや、リネンやガーゼ、シアサッカー、ナイロンなど快適な素材で楽しむ夏の着こなしを、それぞれの個性が光るスタイリングでモダンアメリカンオプティミズムを表現しています。



本キャンペーンのキャストには、モデルであり、マルチインフルエンサーの須田アンナさん、モデル・俳優のバーンズ勇気さん、俳優の中田クルミさん、シンガーソングライターの尾崎裕哉さん、モデル・DJ・コラムニストとして活躍するエリーローズさん、DJ・プロデューサーであるMUROさんの6名が登場します。



5月は、「JOY OF COLOR」をコンセプトに、Tシャツやスウェット、軽くて快適なライトウエイトデニムやカーゴパンツなど夏に汎用性の高い定番アイテムが登場。アメリカ国旗を彷彿とさせるブルー・レッド・ホワイトのカラーで魅せるスタイルや、ベーシックカラーから夏を彩る鮮やかなカラーパレットまで揃うGapの多彩なサマースタイルを提案します。



6月は、「FEEL THE SUMMER」をテーマに、シャツやドレス、ショートパンツなどがリネン、ガーゼ、ナイロン、シアサッカーなど暑い夏の時期にも快適に過ごせる素材で充実します。オーガニックコットンを使用したノースリーブトップスや、Gapの節水技術であるWashwell(TM)を採用したデニムなど、夏ならではの素材やサステナブルなアイテムが揃います。





出演者が着用している、鮮やか、かつ多彩なカラーが魅力のTシャツやスウェット、世代を超えて人気のGAPロゴアイテム、軽量で涼しげなリラックス感あるドレスやスカート、ショートパンツなど、それぞれの個性を引き出す夏のアメリカンカジュアルスタイルは必見です。



本キャンペーンは2023年5月8日(月)以降、全国のGapストア、Gap公式オンラインストア、ソーシャルアカウント、デジタルメディアで、随時ヴィジュアルが公開されます。@gap_jp @gapkids_jpをフォローし、ぜひご覧ください。



Gap公式オンラインストア SUMMER23キャンペーン 特設ページ

JOY OF COLOR(5月8日公開)

https://www.gap.co.jp/gap/featured/summer-collection-3019168

FEEL THE SUMMER(5月23日公開)

https://www.gap.co.jp/gap/featured/summer-fabric-collection-3019505







キャストについて

須田アンナ (モデル・マルチインフルエンサー)

SNS・YouTubeを中心に活動するマルチインフルエンサー。YouTubeチャンネル『アンエンユリ チャンネル』では、ダンスやコスメ、ファッション、VLOGなど幅広いコンテンツを配信中。



バーンズ勇気 (モデル・俳優)

2004年NHK「天才てれびくんMAX」にてれび戦士として出演し芸能活動を始める。

2016年にフジテレビ・Netflix「TERRACE HOUSE BOYS & GIRLS IN THE CITY」に出演し同世代を中心に注目を集める。その後は主にモデルとして活動していたが、近年では舞台、映画など俳優としても活動のフィールドを広げている。



中田クルミ (俳優)

主な出演作に「凪のお暇」(19/TBS)、「コールドケース3」(21/WOWOW)、「リコカツ」(21/TBS)、「ブラッシュアップ・ライフ」(23/NTV)映画「こんな夜更けにバナナかよ」(18/前田哲監督)、Netflixドラマ「今際の国のアリス シーズン2」、ABEMAオリジナルドラマ「30までにとうるさくて」など出演。4月から放送のABC/テレビ朝日「ガチ恋粘着獣」、8月から放送の「雲霧仁左衛門6」の出演が決まっている。



尾崎裕哉 (シンガーソングライター)

混迷の時代に希望と光を探し、歌を届けることを使命として、独自の存在感で輝き続けるシンガーソングライター。2016年にDigital 1st Single『始まりの街』をリリース。2023年4月5日、父である尾崎豊の代表曲「I LOVE YOU」「OH MY LITTLE GIRL」のカバーを収録した4曲入りのEPをSMEレコーズより発売。



エリーローズ (モデル、DJ、コラムニスト)

ティーン誌を経て、人気女性誌『ViVi』のモデルを10年間務める。2008年からはDJとしての活動もスタートし、日本のみならず、アジアやヨーロッパなどワールドワイドに活躍。現在は、雑誌や広告に出演する他、ブランドサイトやWEBマガジンにてコラムを執筆。



MURO (DJ/プロデューサー)

日本が世界に誇るKing Of Diggin’ことMURO。「世界一のDigger」としてプロデュース/DJでの活動の幅をアンダーグラウンドからメジャーまで、そしてワールドワイドに広げていく。現在もレーベルオフィシャルMIXを数多くリリースし、国内外において絶大な支持を得ている。日本の和楽器FUNKを中心にした、「NIPPON BREAKS」からさらに厳選した楽曲を納めた、「DIGGERS DOZEN」をUKのレーベル BBEから世界リリースするなど、多岐に渡るフィールドで最もその動向が注目されているアーティストである。



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



