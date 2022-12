[Foot Locker atmos Japan合同会社]



この度、原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos」はスウェーデン発のソックスブランド「Happy Socks(ハッピーソックス)」のPOP UP SHOPを12月9日(金) から12月11日(日) atmos新宿店にて開催致します。



Happy Socks(ハッピーソックス ) は世界中に 90 ヶ国以上のコンセプトストアを構え、有名ブティックで取扱われています。これまで、百貨店や大型商業施設などでのPOP UPを開催してきたHappy Socks(ハッピーソックス ) が、スニーカーセレクトショップatmosでは初の開催。

Happy Socks(ハッピーソックス )ならではの彩どり豊かなカラーやユニークな柄のソックスを数多くご用意しています。



今回の POP UP SHOP では、3,000 円以上お買上いただきました方、先着20名様に Happy Socks のハンカチをプレゼントいたします。

また、POP UP開催後は期間限定でatmos オンラインでもお取り扱い致します。



【 Happy Socks POP UP SHOP 詳細】

開催期間: 12月9日(金)~12月11日(日)

開催店舗:atmos新宿店

住所:東京都新宿区新宿4-1-1 新宿サウスアヴェニュー 1F

営業時間:11:00-20:00



【PRODUCT】









ITEM : Happy Socks Tiger Rave

SIZE : 23-25.5cm,26.5-29.5cm

PRICE : ¥2,090-(tax included)













ITEM : Happy Socks Happy Happy

SIZE : 23-25.5cm,26.5-29.5cm

PRICE : ¥2,090-(tax included)













ITEM : Happy Socks Run For It Socks

SIZE : 23-25.5cm,26.5-29.5cm

PRICE : ¥1,540-(tax included)













ITEM : Happy Socks Lunch Time

SIZE : 23-25.5cm,26.5-29.5cm

PRICE : ¥1,540-(tax included)













ITEM :Happy Socks Happy Stripe Crew

SIZE :23-25.5cm, 26-29.5cm

PRICE : ¥2,090-(tax included)













ITEM : Happy Stripe Crew Sock White

SIZE : 23-25.5cm,26.5-29.5cm

PRICE : ¥1,600-(tax included)



会場ではこの他にも数多くのアイテムをご用意しております。



ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



ABOUT Happy Socks / BRAND URL : https://shop.naigai.co.jp/c/brand/HappySocks

Mikael Söderlindh(ミカエル・ソーデリン) と Viktor Tell(ヴィクトル・テル)が共有していたビジョン、それは「日常生活に欠かせないアイテムをカラフルなデザインに変え、ハッピーな気持ちでいっぱいにしたい」というコンセプトからスウェーデンにて誕生しました。今日、Happy Socks は約90ヶ国、全ての大陸で販売されています。L Aや東京をはじめ世界中にコンセプトストアを構え、1万店舗以上の有名ブティックで Happy Socks は取り扱われています。



読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲customer/ 和文 : アトモス▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-tokyo.com



