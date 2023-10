[株式会社バンダイ ファッションブランド事業部]

~ガンダム公式アパレルショップSTRICT-Gより~



株式会社バンダイ ファッションブランド事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2023年11月4日(土)より、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』と MADE IN JAPANのアウトドアブランド「NANGA(ナンガ)」とのコラボによる AURORA DOWN JACKET 2種をSTRICT-G 各店にて発売いたします。また、店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2023年10月13日(金)13時より予約販売を開始いたします。





※商品購入URL:https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/nanga/list-da10-n0/





■商品紹介

2023年のSTRICT-G × NANGAコラボは、中綿にDXダウン、表地にオーロラテックス(R)を採用したスタンドカラーのAURORA DOWN JACKET 2種を展開。フロントとポケットの開閉は止水ファスナーを使用、ポケットの内側にはハンドウォーマーポケットとしても使えるように起毛素材を採用した、細部まで機能を詰め込んだ1点。

デザインは背中にνガンダム、サザビー其々のファンネルデザイン、左腕と胸にワンポイントにて各マークをリフレクタープリントで施した1点。裏地は各MSをイメージしたカラーを採用。

リフレクタープリント箇所が反射している時、していない時の2面性をお楽しみください。

※この製品は、生地にプリントされていますので強い摩擦や折り目等が入ると、傷ついたり、剥がれる事があります。取り扱いには充分御注意下さい。



●STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』AURORA STANDダウンジャケット

・価格 :60,500円(税込)(送料・手数料別途)

・種類 :νガンダム (シルバー)

(https://p-bandai.jp/item/item-1000200893/)

サザビー(ブラック)

(https://p-bandai.jp/item/item-1000200895/)



・商品サイズ :M~XL

・商品素材 :表地ナイロン100%、

裏地 ナイロン100%、中綿 ダウン90%、フェザー10%



















<予約販売:2023年10月13日(金)>

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL:https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/nanga/list-da10-n0/

販売期間 :2023年10月13日(金)13時~2023年10月22日(日)23時

企画 : 株式会社バンダイ

発送月 :2023年11月発送予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。



<一般販売:2023年11月4日(土)>

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 :〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 :03-5579-6157

営業時間:11:00~20:00 ※土・日10:00~21:00



・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 :〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 :03-5809-7328

営業時間:10:00~21:00



・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 :〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 :054-295-9121

営業時間:8:00~21:00



・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 :〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 :0749‐47‐3228

営業時間:10:00~20:00



*詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。



※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。



■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内3店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/

[A1]色を追加しましたが合ってますか?

ホワイト?シルバー?



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-13:16)