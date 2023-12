[株式会社ボーダレス・ジャパン]

ソーシャルグッドなクラウドファンディング「For Good(フォーグッド)」は、2023年に掲載された400件を超えるソーシャルグッドなプロジェクトの中から、「For Good アワード」にて3件の総合賞、11件の部門賞に加え、For Good賞、一般投票賞、支援者賞を決定しました。





For Good アワード2023:https://award.for-good.net/2023/



For Good(※1)公式サイト:https://for-good.net/

(※1)For Goodは、株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営しています。

For Good アワードとは?





「For Good アワード」は、ソーシャルグッドなクラウドファンディング「For Good」が主催する年に1度のアワードです。

アワードでは「世界をグッドに。想いをアクションに。」というFor Goodのスローガンを体現する"社会を良くするソーシャルグッドな取り組み"を選定することで、今後の社会にとっての社会課題解決のロールモデルとすること、そしてより多くの方々のソーシャルグッドなアクションを促進することを目的としています。



この度は、2023年にFor Goodで掲載された400件以上のプロジェクトの中から、【総合賞】に加え、「緊急支援部門賞」、「教育部門賞」、「国際協力部門賞」、「ソーシャルビジネス部門賞」など各【部門賞】と、「ソーシャルインパクト賞」、「ソーシャルムーブメント賞」などを含む各【For Good賞】を受賞したプロジェクト、さらに一般投票の結果をもとに【一般投票賞】、【支援者賞】を紹介します。



受賞プロジェクト一覧







<総合賞>

総合賞はこちら:https://award.for-good.net/#sogo



大賞

■プロジェクト名

広大な森付きの家を、殺処分される保護猫の保護&看取りシェルターにしたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/92007

■受賞者名

ネコリパブリック 首相 河瀬麻花 さま

■達成金額:27,902,032円

■支援人数:2,265人



優秀賞

■プロジェクト名

中村哲医師の記録映画を世界へ届けよう

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/67922

■受賞者名

中村哲医師の記録映画 英語版制作委員会 さま

■達成金額:9,610,266円

■支援人数:531人



■プロジェクト名

孤独のない社会を創る!ビル一棟を心の拠り所となる居場所に再生

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/66270

■受賞者名

POSTO&Co.プロジェクト (小野 祐紀香、福澤 久、佐古ますみ、牛島光) さま

■達成金額:5,493,500円

■支援人数:306人



<部門賞>

部門賞はこちら:https://award.for-good.net/#bumon



緊急支援部門賞

■プロジェクト名

大雨で被災した佐賀県唐津市七山の農家さん達を助けたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/78679

■受賞者名

野田早百理(さゆりん) さま

■達成金額:4,323,000円

■支援人数:476人



教育部門賞

■プロジェクト名

【小1プロブレムを解決する絵本】を全国の共育者に届けたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/65768

■受賞者名

古内しんご さま

■達成金額:5,231,000円

■支援人数:668人



国際協力部門賞

■プロジェクト名

貧困の連鎖を止める「誰も取り残さない教室」をカンボジアにつくりたい!

→プロジェクトURL:https://for-good.net/project/1000135

■受賞者名

NPO法人SALASUSU さま

■達成金額:4,181,500円

■支援人数:209人



文化部門賞

■プロジェクト名

【祭り文化を未来に伝える】愛知の祭りの写真集を作り、全小中学校に寄付する。

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/38596

■受賞者名

デン真 さま

■達成金額:3,108,700円

■支援人数:199人



地域創生部門賞

■プロジェクト名

空き家や未利用資源の利活用を通じて、健やかな循環のあるまちをつくりたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/78157

■受賞者名

すわエリアリノベーション社 さま

■達成金額:4,060,000円

■支援人数:207人



環境部門賞

■プロジェクト名

パーム油と地球の危機を日本中に伝えたい

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/96276

■受賞者名

サステラ さま

■達成金額:4,219,000円

■支援人数:689人



動物保護部門賞

■プロジェクト名

アフリカゾウと地域住民に命の危機が…自然との共生を目指して保護活動を実現したい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/59461

■受賞者名

太田ゆか さま

■達成金額:3,266,000円

■支援人数:266人



エシカルフード部門賞

■プロジェクト名

野尻ケイクがケーキ界への革新的挑戦。イノベーティブスイーツの複合施設を作ります!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/70762

■受賞者名

野尻ケイク さま

■達成金額:2,699,000円

■支援人数:280人



エシカルファッション部門賞

■プロジェクト名

【日本の伝統技術を使って】服を無駄に使い捨てない、今より衣類が循環する社会にしたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/44819

■受賞者名

上田勝仁 さま

■達成金額:521,500円

■支援人数:53人



ソーシャルクリエイティブ部門賞

■プロジェクト名

SUDA YUMA 夢のアフリカ初挑戦プロジェクト-才能にBET-

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/76450

■受賞者名

Yumart さま

■達成金額:7,070,000円

■支援人数:144人



ソーシャルビジネス部門賞

■プロジェクト名

避難所の運営開始を目指し、オリジナル柄の商品とともにゲヌを再スタートしたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/91693

■受賞者名

GUENEU さま

■達成金額:3,156,600円

■支援人数:376人



<For Good賞>

For Good賞はこちら:https://award.for-good.net/#fg



ソーシャルインパクト賞

「For Good」掲載後も継続的に活動を広げているプロジェクト

■プロジェクト名

広島・長崎の被爆者の思いを世界へ届けるオンラインミュージアムをつくりたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/81065

■受賞者名

特定非営利活動法人 ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 さま

■達成金額:4,088,000円

■支援人数:164人



ソーシャルムーブメント賞

SNSで多くの方々を巻き込み、社会的に影響をもたらしているプロジェクト

■プロジェクト名

【神宮外苑再開発の見直しを!】 失われる自然環境の被害予想額を調査したい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/54423

■受賞者名

学生団体 Amamo 楠本夏花 さま

■達成金額:557,000円

■支援人数:36人



Youth賞

自由な発想力とチャレンジ精神をもって、社会を良くするアクションを行ったユースリーダー(次世代リーダー)のプロジェクト

■プロジェクト名

「見えにくい」を体験できるロービジョンカフェを実現したい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/79920

■受賞者名

Braillies(ブレイリーず) さま

■達成金額:743,000円

■支援人数:93人



<一般投票賞>

一般投票にて注目を集めた上位プロジェクトを表彰

一般投票賞はこちら:https://award.for-good.net/#ippan



■プロジェクト名

【環境問題をもっと身近に!】地球もみんなも元気になるキッチンカー事業を始めたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/59512

■受賞者名

エコルシェ(みうらん・彩子) さま

■達成金額:2,419,500円

■支援人数:345人



■プロジェクト名

毎日着る服を通して豊かさを考える「スローファッション講座」を世界中に広めたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/72345

■受賞者名

スローファッション企画部 大森アイカ さま

■達成金額:1,028,000円

■支援人数:107人



■プロジェクト名

精神障害をお持ちの方が企業のDXや自分らしい活動に挑戦する施設を創りたい!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/75938

■受賞者名

株式会社パパゲーノ さま

■達成金額:2,099,000円

■支援人数:185人



■プロジェクト名

【現地ツアーとインターン実施】バングラデシュの子どもたちと共に歩む若者を応援!

→プロジェクトURL:https://rescuex.jp/project/74373

■受賞者名

ACEF Youth さま

■達成金額:533,000円

■支援人数:60人



<支援者賞>

2023年にご支援をいただいた方の中から、幅広いプロジェクトに支援された3名を表彰

支援者賞はこちら:https://award.for-good.net/#sien



■受賞者名

なおみ さま

■受賞コメント

支援者賞に選出いただき、ありがとうございます!

お会いしたことない方のプロジェクトでも、実行者の方の人柄、挑戦や背景にある想いに触れることで、応援してしまいます!

今後も、For Goodでたくさんのプロジェクトと出会えることを楽しみにしています。



■受賞者名

大山由紀 さま

■受賞コメント

支援者賞に選ばれ光栄です。

普通の母親でも社会に貢献したいけれど地域のお手伝いをするのが精一杯なのが実情です。

でもFor Goodで様々な課題に立ち向かいプロジェクトに取り組む人たちを応援することで、私には手の届かない課題にも貢献できます。

気軽に社会貢献できるFor Goodは私の強い味方です!



■受賞者名

すー さま

■受賞コメント

実行者さん一人ひとりが、それぞれのできることで、社会や地域、人々のために頑張っている姿に、いつも勇気づけられています!私も、何か自分でできることを、と思い、チャレンジする方々を応援させて頂いています。forgoodさんを通じて“誰かのために挑戦する素敵な社会“が拡がっていくことを、これからも応援していきます!!



「世界をグッドに。想いをアクションに。」





以下、For Good アワード2023(https://award.for-good.net/2023/)より一部抜粋

「世界をグッドに。想いをアクションに。」



2023年は、For Goodにとって「支えられた年」でした。



「社会課題を解決するアクションを支えたい」そう願って生まれたFor Goodは、まだまだ生まれて一年と少しのクラウドファンディングサービス(※)です。



しかし、こうして一年の終わりに少し立ち止まり振り返ってみると、既に700名ほどの方々にアクションを立ち上げていただき、6万人以上の方々が関わってくださったサービスに成長しました。



本来は、社会課題解決のアクションを起こす方々を支える役割のFor Goodですが、逆に普段関わってくださる皆さんに支えられてばかりの1年だったように思います。



社会課題に日々立ち向かう実行者の方々からは、「社会にはこのような課題が置き去りにされているのか」「この取り組みはとても参考になる」と、私たちの方が毎日、学ばせていただくことも多いです。



まだまだ始まったばかりのFor Goodに、これだけ多くの方々が同じ方向を向いて関わってくださったことを心より嬉しく思います。



2023年、For Goodに関わってくださった実行者の方々、支援者の方々、関係者の方々、SNSでいいねやシェアをしてくれた方、その他どんな形でもFor Goodに少しでも関わってくださった全ての方々、本当にありがとうございました。



今回のアワードでは、立ち上がったアクションの一部しか紹介することができませんでしたが、For Goodで立ち上げてくださるプロジェクトは、とても素敵なプロジェクトばかりです。



この一年で、社会課題解決を促進するためのサポートやノウハウも少しずつ充実してきました。また、「For Goodに関わりたい」と言ってくださる方々もおり、ありがたいことに仲間も少しずつ、増えてきました。



これからも、For Goodは、より一層サポートをブラッシュアップし続け、「社会をより良くしたい」という想いを誰でもアクションに変えられるクラウドファンディングとして、皆さまのアクションを精一支えて行きたいと思います。





【お問い合わせはこちら】

株式会社ボーダレス・ジャパン

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」

代表者:小松航大(こまつ こうだい)

Mail:contact(@をいれてください)for-good.net



<株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要>

設立:2007年3月

本社:東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル6F

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/



