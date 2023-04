[株式会社ビーズインターナショナル]



株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が展開する、Apple公式パートナーであるバッグ&ケースブランドの『Incase(インケース)』が、4月28日(金)にVRヘッドセットMeta Quest Proの専用ケース『Carry Case for Meta Quest Pro』を発売します。



■Meta Quest Proとは

Meta社の最新VRセット。

Meta Quest Pro特徴として、ヘッドセット外の景色をそのまま表示できるカラーパススルーがあります。

人間の目と同じ、フルカラーの風景を認知できることで、VRだけでなくMR(複合現実)のデバイスとしても活躍できるのでは、と期待されています。

詳細はこちら:https://www.meta.com/jp/quest/quest-pro/



■Carry Case for Meta Quest Proとは

Meta社との公式パートナーとして開発した専門のケース。

本体のVRヘッドセットと2つのハンドコントローラー、コード類などのアクセサリーを収納できるように設計されています。特徴は、保護性の高い圧縮成形のEVAシェルで製品がぴったり収まるインテリア設計。

さらにコード類などアクセサリー収納に便利なポケットも設置しています。外装には耐久性のある840デニールの厚手ナイロン生地を使用し、ケース内外から保護能力を高めています。

さらには、パッド入りのハンドルが付いていて、持ち運びも簡単に行えます。





商品名:Carry Case for Meta Quest Pro

価格:16,580円(税込)

発売日:4月28日(金)

販売場所:Incase札幌ステラプレイス店

住所:〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西3丁目

札幌ステラプレイス4F

電話番号:011‐209‐5585

営業時間:10:00~21:00





Incaseは、これまでApple公式パートナーとして、MacやiPhone、iPadなどのApple製品に対応するバッグやケースを提供してきました。他方で、今回のVRヘッドセットのように、カメラやドローン、スケートボード、ギターなどクリエイティブなアイテムを保護するケースも提供してきました。

今回、最高のVR体験を支援できることを大変光栄に思います。



■キャンペーン情報

Incase札幌ステラプレイス店のオープンを記念して、Incase商品を5,500円以上ご購入していただいた方に「オリジナルノート」をプレゼントします。(※無くなり次第終了)

さらに、対象アイテムが割引になる「学生応援キャンペーン」を5月7日(日)まで実施します。





ぜひこの機会に皆さまのご来店くださいませ。皆様のご来店心よりお待ちしております。





■Apple社の公式パートナーブランド「Incase」

Incaseは1997年にカリフォルニア州(サンフランシスコ)で誕生し、Apple社の公認を受けグローバルに展開しているブランドです。「A better experience through good design(グッドデザインを通じてより良い経験を)」を信念とし、どんなプロダクトカテゴリーやシチュエーションであろうと、ユーザーにとって最高の「キャリングソリューション」であり続けることを目標としています。また、Incase のプロダクトにはSimplicity(シンプル)、Efficiency(効率性)、Agility(軽快性)の3つの要素が備わっているのが特徴です。Incase製品はユーザーの大切なアイテムやデジタルデバイスを保護・整理整頓できるよう、デザイン・機能性・素材に独自のこだわりを持って作られています。日本では(株)ビーズインターナショナルが正規代理店として2016年より取り扱いを開始しています。



Incase最新情報について

WEB:http://www.incasejapan.com

公式Facebook:https://www.facebook.com/Incase-japan-500256176848690/

公式Instagram:https://www.instagram.com/incase_japan/

公式Twitter: https://twitter.com/incase_japan



