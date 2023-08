[株式会社A3]

株式会社A3は、人気イラストレーター・上倉エク先生とサンリオキャラクターズのコラボ「上倉エク×サンリオキャラクターズ」の新作グッズを発売いたします。







上倉エク先生とサンリオキャラクターズがコラボレーション!「上倉エク×サンリオキャラクターズ」の新作グッズが8月11日よりサンリオアニメストア(店舗)と通販にて発売されます。



上倉エク先生は数々のミニキャライラストやキャラクターデザインを手掛けるイラストレーター。

イラストの他にも、個人画集の刊行や個展の開催など幅広く活動されています。



そんな大人気のイラストレーター・上倉エク先生と、サンリオキャラクターズが夢のコラボ! 上倉エク先生が描くキュート&ファンシーな世界にたっぷり浸かってみてはいかがでしょうか?



【発売情報】

■発売日:8月11日(金)~

■発売場所:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店

■通販:「サンリオアニメストアONLINE」からもご購入いただけます



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/202?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt476



8アイテム34種の新作コラボグッズが登場! 個性豊かな6人の女の子たちから目が離せない…



今回のコラボでは個性豊かな6人の女の子たちとハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズがコラボしました! それぞれの雰囲気に合った、可憐な描き下ろしイラストは胸キュン必至♪



【グッズ一覧】

・ホログラムハート型缶バッジ(全12種) ※ブラインド商品

・アクリルブロックキーホルダー(全6種) ※ブラインド商品

・キャラアクリルフィギュア(全6種)

・ジュエリーコンパクトミラー(全1種)

・ギャザートートバッグ(全1種)

・ハート型パスケース(全1種)

・キャラクリアケース(全6種)

・プレミアムポストカードホルダー(全1種)



ホログラムハート型缶バッジ(全12種) ※ブラインド商品



5.7×5.3cmの大きめサイズのハート型缶バッジがホログラム仕様で登場! キラキラのホログラム×ハート型が最高に可愛い缶バッジです。



上半身にクローズアップしたデザインと、お顔をアップめに描いたデザインの2つのバージョンがあり、両方ともゲットしたくなります! 引きで写真を撮っても目立つこと間違いなしの華やかなアイテムです。



アクリルブロックキーホルダー(全6種) ※ブラインド商品



5.2×5.7cmのアクリルブロックキーホルダーは、全6種がラインナップ。カバンに付けて女の子たちとたくさんおでかけを楽しんでください♪ またチェーンを外せば立てて飾ることもできます!



赤いリボンをふんだんにあしらった水玉ワンピースを着た女の子×ハローキティ、爽やかなメイド風ワンピースに少しアンニュイな表情を浮かべる女の子×シナモロール、レトロなベレー帽&眼鏡&三つ編みで文学少女感のある女の子×ポムポムプリン……お好きな女の子×サンリオキャラクターズを揃えて飾るのもおすすめです。



キャラアクリルフィギュア(全6種)



縦横最大15cmのキャラアクリルフィギュアは全身衣装やポーズ、さらには女の子の周りに散りばめられたモチーフイラストまでじっくりと堪能できるマストバイアイテム! フリルのようなデザインの台座もとってもチャーミング♪



抱っこしたり、頭をなでていたり、肩に乗っていたり……それぞれの女の子たちとサンリオキャラクターズの仲良しな様子が伝わってきて、もはや可愛いの大渋滞! 上倉エク先生にしか描けない“甘いお砂糖”のようなキュートなイラストをぜひお手元でじっくりとご堪能下さい。



ジュエリーコンパクトミラー(全1種)



ジュエリーコンパクトミラーはふちどりのフレームがキラキラと上品に輝く大人のミラーです。大きさは10×11cmとカバンに入れて持ち運びやすいサイズ。



アップルパイ、水色のアフタヌーンティーセット、アンティークな本、ハートのケーキ、バツになっている絆創膏、星型ポシェットなど、「これは誰のモチーフだろう?」とサンリオキャラクターズたちのモチーフを想像しながら探してみてください!



ギャザートートバッグ (全1種)





大きさ約40×35cmのギャザートートバッグも登場しました! 厚手のコットン素材なので透けにくく、肩にかけられるので使いやすさ抜群。前面に大きくマイメロディ&クロミが描かれた普段使いにぴったりなアイテムです。



ギュッとしめたときの、このフォルムが可愛すぎる……! 中身が見えづらい&中身が飛び出る心配がないのも嬉しいポイントです。ぜひハート型パスケースやホログラムハート型缶バッジなどを付けて、自分だけの特別なトートバッグにしてお使いください!



ハート型パスケース(全1種)



ハート型パスケースは大きさ約15×13cm。表面にはコラボロゴと、サンリオキャラクターズをモチーフにしたポットやスイーツがオシャレに描かれています。 ICカードなどを入れてバッグに付けられるので、通勤・通学がもっと楽しくなるはずです♪



キャラクリアケース(全6種)



A5サイズ(14.8×21cm)以内の紙を収納できるキャラクリアケースもラインナップ! チケットやレシート、ポストカードなど折りたくない紙類の収納に便利な、しっかりとした作りの硬質クリアケースです。



甘すぎないくすみピンクのセットアップを着た女の子×マイメロディ、オフショルトップスを着て姫カット&銀髪の組み合わせが最高な女の子×クロミ、お菓子やお空モチーフがたくさん散りばめられたゆめかわな女の子×リトルツインスターズ……皆さんはどのペアがお好きですか?



プレミアムポストカードホルダー(全6種)



プレミアムポストカードホルダーは購入特典としてもらうことが多いポストカードを30枚も収納できる、一つ持っておくと便利なアイテムです。表面と裏面で違うデザインを楽しめます!



お好きなポストカードをたくさん入れて、自分だけのコレクションホルダーを作ってみてはいかがでしょうか?



購入特典はポストカード(全6種)



「上倉エク×サンリオキャラクターズ」新商品のみを1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、特典ポストカード(全6種)をランダムでプレゼント。

ぜひゲットして、お気に入りアイテムと一緒に飾ってください♪



フリルたっぷりな衣装やヘアスタイル、アクセサリー、指先のネイルなど、細部までこだわり抜かれた描き下ろしイラストにキュンキュンが止まりません! ぜひここでしか手に入らない「上倉エク×サンリオキャラクターズ」のグッズをお迎えして、毎日にもっと“ときめき”をプラスしてみませんか?



◆上倉エク先生の公式関連サイト◆

pixiv:https://www.pixiv.net/users/299299

HP:https://uekuraeku.com/

Twitter:https://twitter.com/ekureea



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642863



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-18:46)