SixTONES、SEVENTEEN、King & Princeがダブル・プラチナ認定、プラチナ認定は3作品





日本レコード協会は、2023年1月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。

ミリオン認定作品



乃木坂46「ここにはないもの」(シングル)



※乃木坂46は自身12作目のミリオン認定を達成しました。



SEVENTEEN「SEVENTEEN JAPAN 1ST EP 「DREAM」」(アルバム)



※SEVENTEENは海外アーティストとしては2021年6月のBTS「BTS, THE BEST」以来、グループとしても初のミリオン認定を達成しました。









ダブル・プラチナ認定作品



SixTONES「声」(アルバム)







SEVENTEEN「SEVENTEEN 9th Mini Album ‘Attacca’」(アルバム)





King & Prince「King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~」(ビデオ)













プラチナ認定作品



LE SSERAFIM「FEARLESS」(シングル)





TOMORROW X TOGETHER「The Name Chapter : TEMPTATION」(アルバム)





back number「ユーモア」(アルバム)













その他、1月度は5作品(シングル1作品、アルバム4作品)がゴールド認定となりました。



認定作品一覧は以下からもご覧いただけます。

<認定基準>

認定ランク:最低累計正味出荷枚数

ゴールド:100,000

プラチナ:250,000

ダブル・プラチナ:500,000

トリプル・プラチナ:750,000

ミリオン:1,000,000

(以降100万毎に賞を設定)



以上



