株式会社TSI(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長 下地毅)は、TSI公式オンラインストア「G&S PREMIUM CLUB」、the HOUSE 全店にて限定チャリティTシャツを6月9日(金)に発売いたします。

今回、TSIグループが展開するゴルフアパレル&ライフスタイルブランドから計8ブランドが集結いたしました。このTシャツの売上金額すべてを日本赤十字社に寄付し、支援活動に役立てられます。





【参加ブランド】

PEARLY GATES、MASTER BUNNY EDITION、JACK BUNNY!!、New Balance、St ANDREWS、PING、PGG、 NBB WEEKEND





【寄付団体】

日本赤十字社

赤十字は、人々のいのちと健康、尊厳を守るため、192の国と地域で活動する人道機関です。各国で発生する紛争や自然災害により被害を受けた方々への救援活動、被災地や保健衛生の環境が整っていない地域等に対して中長期的に行う、伝染病予防教育、医療機器の整備、飲料水供給・衛生環境改善事業など多岐にわたります。







チャリティTシャツ







【商品概要】

商品名:チャリティTシャツ

カラー:ホワイト(C/#030)

サイズ:3・4・5・6・7

価格:6,600円(税込)

発売日:2023年6月9日(金)

品番:266-3963651



Tシャツの身頃には厚さ4ozの地球の未来を考えた環境配慮型素材「PBR(Plastic Bottle Recycling) ZERO」を使用しています。胸にはキュートなPGスマイルマークのシリコンワッペン、その上にはプリントで表現した“Peace!!”のメッセージがポイント。また、背面にはインパクト大のブランドロゴがプリントされ、このチャリティTシャツだからこそ実現したスペシャルな1着です。





さりげなく主張のある立体のシリコンワッペンは愛嬌を感じさせるPGスマイルマーク / 使用後ペットボトルや紡績工場上の廃棄ポリエステルを含むリサイクル素材





軽やかで肌触りの良いポリエステル素材、体に馴染みやすく着心地も抜群 / 背裏にはコンセプトショップ「the HOUSE」の織りネームを使用







展開チャネル :

TSI公式オンラインストア 「G&S PREMIUM CLUB」 https://store.tsigs.com/

the HOUSE 銀座 TEL:03-6264-6925

the HOUSE 札幌 TEL:011-210-7778

the HOUSE 広尾 TEL:03-3442-1591







【株式会社TSIとは】

ファッション・アパレル商品を中心に、50を超えるブランドを有する株式会社TSIホールディングスの連結子会社。衣料品の企画・生産・輸入並びに専門店・百貨店への卸売及び直営店での小売販売を行う。

TSIホールディングスグループは、幅広い事業ポートフォリオと多様な販売チャネル、性別・年齢を問わない顧客との接点など独自の強みを持つ。2022年4月にパーパスとして「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」を掲げ、時代の流れを先取りするファッションエンターテインメント創造企業を目指している。







■会社概要

会社名 : 株式会社TSI

代表取締役 : 下地 毅

本社所在地 : 東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容 : 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL : https://www.tsi-holdings.com







<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社TSI ホールディングス 戦略・広報IR課

TEL : 03-5785-6412

https://www.tsi-holdings.com



