〈BODE〉初のウィメンズコレクションがお目見え







10月17日(火)~SUPER A MARKET青山、SUPER A MARKET新宿にて、〈BODE〉初のウィメンズコレクションが発表された2023年秋冬「The Crane Estate (クレイン・エステート)」の新作コレクションが揃います。



またSUPER A MARKET京都店は17日のOPENに伴い〈BODE〉POP UP STOREを開催いたします。





2016年以来、自身の伝記的な物語を探求し、手工芸技術を記録し保存しながらアメリカのメンズウェアを再定義することに力を注いできたEmily Adams Bode Aujlaは、2023年秋冬シーズンで初のウィメンズコレクションを発表しました。

















〈BODE〉FW23 collection.

「The Crane Estate (クレイン・エステート)」



The Crane Estate (クレイン・エステート)と名付けられたこのコレクションは、デザイナーEmilyの母方、四人のライス姉妹の物語です。



Emilyの母、4人姉妹の末っ子ジャネットは、1976年にマサチューセッツ州ウッズホールの住居である「クレイン・エステート」に住む、90歳の風変わりなロングさんの元で働き、毎晩夕食のために着替えるロングさんの

1890年代後半から1940年代にかけて装飾されたガウンやドレスに魅了されます。



そこで目にした、1920年代のビーズドレスや1940年代のベルベットのガウンなどがウィメンズのコレクションに、ラインストーンのラペルが付いたタキシード、スパンコールのシャンパンボトルが施されたベルベットのスーツ、クラシックなオーダーメイドのオーバーコートなどがメンズのコレクションのインスピレーションとなっています。





























ライス一家に引き継がれてきた家宝へ言及しながら過去3世紀、斬新なアメリカの伝統とホリデーを見守ってきたクレイン・エステートの歴史が、ジャネットの物語を通し語られたパーソナルなコレクションです。



是非この機会にご覧ください。







































[期間]

10月17日(火)~

[展開店舗]

SUPER A MARKET青山

港区南青山3-18-9

Tel : 03-3423-8428

平日12:00 - 20:00

土・日・祝 11:00 - 20:00



SUPER A MARKET 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿1F

Tel : 03-33513860

11:00~20:30

日・祝 11:00~20:00





〈BODE〉POP UP STORE

SUPER A MARKET 京都

(※10/17 OPEN)

京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35

京都高島屋S.C.[T8] 2F

Tel : 075-746-5149

10:00~20:00



