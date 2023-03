[株式会社サンリオ]

120を超える新キャラクターの中から1位が決定!「STEP2:動画投票」で3位だった「はなまるおばけ」が大逆転!



「頑張った“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ」

公式Twitterの開設や、グッズ発売、ライブキャラクター化、キャラクターカフェの実施が決定

2~10位のキャラクターも含めた企画も!URL:https://nextkawaii.sanrio.co.jp







株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)は、2022年6月10日(金)より始動した、サンリオの次にデビューする新キャラクターを決めるユーザー参加型プロジェクト「NEXT KAWAII PROJECT(ネクストカワイイプロジェクト)」の最終結果を発表いたします。「最終STEP:グッズ投票」での総獲得ポイントは3,903,377ポイントとなりました。



第1位に輝き、デビューの座を勝ち取ったのは「頑張った”あなた“にハナマルをくれる、不思議なおばけ」のキャラクター、「はなまるおばけ」(獲得ポイント618,483)でした。「STEP1:デザイン投票」では2位、「STEP2:動画投票」では3位と、途中段階では1位を取ったことのなかった「はなまるおばけ」でしたが、「最終STEP:グッズ投票」を経て1位に返り咲きました。「はなまるおばけ」は、今後サンリオの新キャラクターとして本格的にデビューいたします。本日より「はなまるおばけ」の公式Twitterアカウントを開設したほか、ぬいぐるみ等のグッズ発売、キャラクターカフェの実施が決定しました。また、ライブキャラクター化も決定しており、グリーティングイベントも企画中です。新たにサンリオキャラクターの仲間入りを果たした「はなまるおばけ」の今後の活躍にご期待ください。また、皆様からの熱い応援を受けて、1位から10位までの全10キャラクターでの、期間限定「NEXT KAWAII PROJECT アフターパーティ!」の展開が決定しました。

★NEXT KAWAII PROJECT 最終結果発表番組:https://youtu.be/HkCBiLJatRI









第1位に輝き、デビューの座を勝ち取ったのは「はなまるおばけ」



サンリオの社内デザイナーによる120を超える新キャラクターの中から、社員投票で選抜された上位25キャラクターがエントリーしたユーザー参加型プロジェクト「NEXT KAWAII PROJECT」。デザイン、動画、グッズの3つの一般投票ステップを経て、第1位に輝き、デビューの座を勝ち取ったのは「はなまるおばけ」でした。

【「はなまるおばけ」考案デザイナーよりメッセージ】





はなまるおばけを応援してくださった皆さま、本当にありがとうございます。 これからも見ていてくださる方々のささやかな楽しみになれるよう頑張ってまいりますので引き続き、はなまるおばけを応援いただけますと幸いです。

【「はなまるおばけ」キャラクター紹介】





今日も頑張った”あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。 おばけたちはみんなの近くに潜んでいて、人それぞれ違ったコがついているらしいのです。 あなたが知らない間にあらわれて、日々の頑張りや努力をそっと褒めてくれます。 はなまるおばけの正体は、もしかすると夜空で輝くお星様になった、あなたの大切な人や 遠い昔の大切な思い出なのかもしれません…。





「はなまるおばけ」の今後の展開



各企画の展開時期などの詳細は、後日NEXT KAWAII PROJECT公式ツイッターでお知らせいたします。





1.「はなまるおばけ」公式Twitterアカウント開設!

公式Twitterアカウント: https://twitter.com/marumaru_sanrio

2.2023年、全国のサンリオショップにてぬいぐるみ等のグッズ発売が決定!

3.ライブキャラクター化が決定!各地でのグリーティングを含めたイベントも企画中!

4.2023年秋頃、「はなまるおばけ」単独キャラクターカフェの開催が決定!





1位~10位までのキャラクターでの期間限定展開も決定!



1位だけではなく、2位から10位までのキャラクターも含めた全10キャラクターでの期間限定「NEXT KAWAII PROJECT アフターパーティ!」の展開が決定いたしました。各企画の展開時期などの詳細は、後日NEXT KAWAII PROJECT公式ツイッターでお知らせいたします。







【期間限定 NEXT KAWAII PROJECT アフターパーティ!】

1.10キャラクター登場のキャラクターカフェの開催が決定!

2.MY SANRIOにてグッズ発売が決定!

サンリオオンラインショップ本店限定のカスタマイズサービス、「MY SANRIO」に10キャラクターのデザインが期間限定で登場することが決定しました。各キャラクターのデザインでオリジナルグッズを作成できます。

MY SANRIO:https://shop.sanrio.co.jp/mysanrio

3.セブンプリント企画の実施が決定!

セブン‐イレブンの店頭マルチコピー機で好きなキャラクターのイラストをプリントできる、セブンプリント企画が進行中です。

4.サンリオ公式着せかえアプリ「ハロースイートデイズ」に10キャラクターがアイテムとして登場決定!

【2位以下のキャラクター紹介】









NEXT KAWAII PROJECT 最終結果発表番組を公開中!







サンリオ公式YouTubeチャンネルにて、本日19時より「NEXT KAWAII PROJECT」最終結果発表番組を配信中です。「STEP2:動画投票」の後半「ガチカワコンペ」でMCを務めた人気声優の寺島拓篤さん、=LOVEの大谷映美里さん、サンリオ社長が登場しています。



最終結果発表番組URL:https://youtu.be/HkCBiLJatRI



既出参考情報 「NEXT KAWAII PROJECT」







NEXT KAWAII PROJECTとは、サンリオの新たなKAWAIIの原石をみなさんと一緒に見つける新キャラクタープロジェクトです。「STEP1:デザイン投票」、「STEP2:動画投票」、「STEP3:グッズ投票」の3つの応援ステップを通して、デビューするキャラクターが決定します。みなさんが推したくなるキャラクターはいましたか?次世代のKAWAIIを、一緒に応援しましょう。

・公式サイト:https://nextkawaii.sanrio.co.jp

・公式Twitter:https://twitter.com/next_kawaii_p

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@next_kawaii_p

【プロジェクトスケジュール】

1.「STEP1:デザイン投票」

投票期間 2022年6月10日(金)10時~2022年7月11日(月)9時59分

結果発表 2022年7月14日(木)

エントリー25キャラクターのうち、投票上位10キャラクターが次の「STEP2:動画投票」へ進出いたしました。

2.「STEP2:動画投票」

投票期間 前半「ショートアニメ審査」2022年10月13日(木)12時~2022年11月23日(水)23時59分

後半「ガチカワコンペ審査」2022年11月24日(木)12時~2022年12月28日(水)10時59分

結果発表 2023年1月12日(木)

3.「STEP3:グッズ投票」

投票期間 2023年1月13日(金)~2月6日(月)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-08:45)