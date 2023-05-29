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【ROSE BUD】30周年 ローカルメイドにこだわったもの…

【ROSE BUD】30周年 ローカルメイドにこだわったものづくりを行う「INDIA IS BEAUTIFUL」別注アイテムが登場！

［株式会社TSIホールディングス］

インドに古くから伝わるクラフトやテクニックを生かしたアイテム

株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD】より、【INDIA IS BEAUTIFUL】に別注したアイテムが登場！全国のROSE BUD店舗及びオンラインストアにて発売中。


ROSE BUD オンラインストア　https://www.rosebud-web.com/search?q=INDIA%20IS%20BEAUTIFUL

刺繍アイテム


ROSE BUD30周年を記念し、ROSE BUDのロゴ刺しゅう・メッセージ刺しゅうが施されたデザイン。
刺繍解禁シャツ　￥8,690
刺繍ワンピース　￥14,080

フリンジシャツ


一枚でインパクトのあるフリンジディテールが主役のシャツ。ホワイトはROSE BUDにしかない別注カラー。
フリンジシャツ　￥10,890
フリンジシャツ　￥10,890

ビビッドカラーのワンピース


ROSE BUD30周年を記念して、トップス型をワンピース型に別注。
背中開きの肌見せデザインや柔らかい素材感など、今の気分にぴったりな一枚。
ワンピース　￥14,080
ワンピース　￥14,080

About INDIA IS BEAUTIFUL



2019 mid summerコレクションよりスタートの日本のブランド。インドに古くから伝わるクラフトやテクニックを守り、「ローカルメイド」にこだわったものづくりを行うINDIA IS BEAUTIFUL。

【23SSテーマ】ISLAND GARDENS　
南の島にながれる空気をコレクションに閉じ込めました。
島の庭に咲き誇る花々…エモーショナルな島の思い出…夏への扉が、また開きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


About ROSE BUD



トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、
独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、 女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。

ROSE BUD＝バラのつぼみ
常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。

HP:　https://www.rosebud-web.com/
instagram: @rosebud_official_
https://www.instagram.com/rosebud_official_





<商品に関するお問い合わせ>
ROSE BUD ルミネエスト新宿店 03-5368-2767
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞
株式会社TSI
デジタルジェネレーション事業Div. ROSE BUD事業部
Directionセクション Press　阿部　希美
080-4183-5357
n_abe_yg@rosebud.co.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27
住友不動産青山ビル東館２階

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-18:46）

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