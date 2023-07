[株式会社 ノーウェア]





BAPE(R)の30周年を記念した新たなフットウェア、”CLUTCH STA”が登場。

このモデルはスポーツ、ストリートスタイル、スニーカーカルチャーのエッセンスを取り入れ、都会的で洗練されたシルエットの一足に仕上がっています。





CLUTCH STAを際立たせるのは、細部までこだわり抜いたデザインとクラフトマンシップ。

アッパーには上質なカーフレザーを使用し、美しいハイカットシルエットを際立たせています。

アウトソールにはROAD STAにも搭載されているエアユニットを採用し、快適な履き心地を実現。







BAPE(R) CLUTCH STA

COLOR: GRAY, OLIVE DRAB

¥26,400- (税込)

カラーバリエーションはグレーとオリーブグリーン2色展開。

モノトーンのアクセントカラーを配し、全体の美しさを引き立てる印象的なコントラストを生み出しています。

洗練されたシルエットと卓越した技術が融合したデザインで街中で一際存在感を放ちます。

本コレクションはBAPE.COMにて2023年7月14日(金)、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗にて2023年7月15日(土)発売開始。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/bapeclutchsta



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-11:40)