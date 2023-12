[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2024年2月15日(木)発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」のプレイムービーを本日公開いたしました。







公開された攻略キャラクター「真田信繁」「猿飛佐助」「霧隠才蔵」3名のプレイムービーでは、登場人物の特徴や主人公との関係性がイベントCGとあわせて、「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」の世界を堪能することができるムービーとなっております。ぜひご覧ください!

また、 12月27日(水)には「筧 十蔵」「由利鎌之助」のプレイムービーが登場予定です!お楽しみに♪



▼Nintendo Switch「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」 プレイムービー【九度山】信繁・笛と舞い

https://youtu.be/-xDUj6eSpZY





▼Nintendo Switch「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」 プレイムービー【真田丸】佐助・勝ち戦の後で

https://youtu.be/9RR82TtHtAo





▼Nintendo Switch「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」プレイムービー【大坂】才蔵・決戦前夜

https://youtu.be/7yeX7WLpXHE









■絶賛予約受付中!

各特典の詳細については下記公式サイト内・製品情報ページをご確認ください。

https://www.otomate.jp/kurenai/switch/info/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」プロモーションムービー公開中!

https://youtu.be/eX451EreaxM

■「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」オープニングムービー公開中!

https://youtu.be/zaIwU3zg_p0



■オトメイト グラフィティとは

本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで

今まで発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch用ソフトとして

2024年以降も続々とリリースされます。

「オトメイト グラフィティ」公式サイトにて発売が予定されている6タイトルのうち3タイトルまでが公開中!

“グラフィティ”とは、色々な恋物語(タイトル)を集めるという意味で

オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。

何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。



▼公式サイト

https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/

▼権利表記

(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY



その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。

引き続き、「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。





『真紅の焔 真田忍法帳』とは





天下を二分した関ヶ原の戦から十四年経った「大坂の陣」を舞台に真田家が抱える忍集団の一人である主人公と

真田信繁、真田十勇士の絆、そして戦いの中で芽生える彼らとの恋模様を描いた

恋愛アドベンチャーゲームです。

攻略対象キャラクター





「九度山に燻る紅き焔」

真田信繁(さなだのぶしげ)

CV:諏訪部順一





「真田忍を背負う者」

猿飛佐助(さるとびさすけ)

CV:杉田智和





「剣を以って忍を制す」

霧隠才蔵(きりがくれさいぞう)

CV:興津和幸





「真田信繁の懐刀」

筧 十蔵(かけい じゅうぞう)

CV:鈴村健一





「真田忍の兄貴分」

由利鎌之介(ゆりかまのすけ)

CV:保志総一朗



【物語】





天下を二分した関ヶ原の戦から十四年。

盤石となった徳川幕府は、かねてより邪魔な存在となっていた豊臣家を潰す策謀を始める。

豊臣方は大坂城にて一戦を交えることを決意し、日本中に味方を呼びかけるなかで呼応した者たちがいた。

その一人、真田信繁。

かつて関ヶ原の戦いで徳川家と戦った結果、紀伊国九度山に永久蟄居の身となっていた。

脱出して大坂城へ行くことを決意する信繁に手を貸す者こそ、真田信繁に仕える十人の忍――【真田十勇士】と呼ばれる者たちだった。

そんな彼らの行く先々を阻むのは、徳川幕府の裏柳生――謎の剣士や豪傑たち。

これは、戦国時代の最後の刻。

大坂城に馳せ参じた真田信繁と十勇士らの絆と生き様を描いた物語である。



【商品概要】





タイトル:真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch

(クレナイノホムラ サナダニンポウチョウ フォー ニンテンドー スイッチ)

対応機種:Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル:女性向け恋愛アドベンチャーゲーム

CERO:C(15才以上対象)

プレイ人数:1人

発売日: 2024年2月15日(木)発売予定

価格:[通常版・DL版]7,150円(税込)

[特装版]9,350円(税込)

スタッフ:総監督 藤澤経清/原画 四季咲組 (代表作:薄桜鬼シリーズ)

登場人物:

・攻略対象キャラクター

真田信繁(CV.諏訪部順一)

猿飛佐助(CV.杉田智和)

霧隠才蔵(CV.興津和幸)

筧 十蔵(CV.鈴村健一)

由利鎌之介(CV.保志総一朗)

・サブキャラクター

三好青海入道(CV.てらそままさき)

三好伊佐入道(CV.小西克幸)

穴山小助(CV.小野友樹)

海野六郎(CV.新垣樽助)

根津甚八(CV.竹内良太)

白蓮(CV.前野智昭)

オープニング:「FLAMING」

歌:佐々木李子 作詞:テルジ ヨシザワ 作曲・編曲:高橋浩一郎(onetrap)

エンディングテーマ:「ユメノアト」

歌:佐々木李子 作詞・作曲・編曲:佐々木久夫

挿入歌「今宵、永遠(とわ)の誓いを」

歌:佐々木李子 作詞・作曲・編曲:佐々木久夫

公式サイトURL: https://www.otomate.jp/kurenai/switch/

公式SNS: https://twitter.com/kurenai_otomate

SNSハッシュタグ:#真紅の焔 #乙女Switch

発売元:アイディアファクトリー

権利表記:(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です



