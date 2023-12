[Spigen Korea Co., Ltd.]

2023年12月16日~18日、3日間実施される特選タイムセールでCaseologyの人気商品も多数割引!!



スマートフォン及びウェアラブルケースなどモバイルアクセサリー製品を開発・製造するSpigenの別ブランドであるCaseologyは、2023年12月16日(土)から12月18日(月)まで、Amazon Japanの12月タイムセールに参加します。 iPhone 15シリーズ、Pixel 8シリーズ、MagSafeアクセサリーだけではなく、Caseologyの最高人気商品の「AirPods Pro2 ケース-ヴォールト」も割引対象です。Caseologyの人気商品をこの期間に最大50%OFFとなる金額で購入できますので、お得なチャンスを見逃さないでください。









Amazon Japan 12月タイムセールの概要







【Caseology Amazon Japan 12月タイムセール】

● セール期間:2023年12月16日(土)~12月18日(月)

● 主要製品:Apple社製品(iPhone 15、Apple Watch、AirPods、MagSafeカードケースなど)、Google社製品(Pixel 8、Pixel 7a、Pixel 7、Pixel 6aなど)、Samsung社製品(Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5、Galaxy Buds FE など)、その他ブランド対応製品を最大50%OFFで販売。

● Caseology Amazon Japan 公式サイト:https://www.amazon.co.jp/caseology





Apple社セール対象製品











● iPhone対応ケース

iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15

iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14

iPhone 13 Pro Max / iPhone 13



● AirPods対応ケース

AirPods 第3世代

AirPods Pro / AirPods Pro 2



● Apple Watch対応バンド&ケース

Apple Watch Ultra/Ultra 2 49mm、9/8/7 シリーズ 45mm、SE2/6/SE/5/4 シリーズ 44mm、3/2/1 シリーズ 42mm



● Apple対応強化ガラスフィルム & 強化カメラフィルム

iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15

iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14

iPhone SE 3

Apple Watch Ultra / Ultra 2



MagSafeアクセサリー











● AirTag ケース



● MagSafe対応アクセサリー

MagSafe カードケース

MagSafe カードケーススタンド

MagSafe シリコンスマホリング





Google社セール対象製品











● Pixel対応ケース

Pixel 8 / Pixel 8 Pro / Pixel 7a / Pixel 7 / Pixel 7 Pro

Pixel 6 / Pixel 6 Pro / Pixel 6a



● Pixel Watch対応ケース

Pixel Watch / Pixel Watch 2



● Pixel Buds対応ケース

Pixel Buds Pro



● Pixel対応強化ガラスフィルム

Pixel 7 / Pixel 7a / Pixel 6a





Samsung & その他ブランドセール対象製品











◆ Samsung社セール対象製品



● Galaxy対応ケース

Galaxy Z Flip 5 / Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23 / Galaxy S23 Ultra / Galaxy S22 / Galaxy S22 Plus / Galaxy S22 Ultra / Galaxy S21 Ultra 5G / Galaxy S21 5G

Galaxy S23 FE / Galaxy S20 FE 5G / Galaxy S20 FE

Galaxy A54 5G / Galaxy A53 5G / Galaxy A52s

Galaxy Note 20 Ultra 5G



● Galaxy Watch対応バンド&ケース

Galaxy Watch 6 Classic 47mm 43mm、Watch 5 Pro 45mm、Watch 6/5/4 44mm 40mm、Watch 4 Classic 46mm 42mm



● Galaxy Buds対応ケース

Galaxy Buds FE



● Galaxy対応強化ガラスフィルム

Galaxy Z Flip 5 / Galaxy S23





◆ その他ブランドセール対象製品



Aquos Sense 6s / Aquos Sense 4 / Aquos Sense 4 5G

Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 III / Sony Xperia 5III / Sony Xperia 5 II

OnePlus 8 Pro



真空防水ケース







Caseologyの「12月タイムセール」にて最大50%まで割引となるお得なチャンスをお見逃しなく!





詳細は以下のURLをクリックしてご覧ください。

▶ Caseology Amazon Japan ストア:https://www.amazon.co.jp/caseology



