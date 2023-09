[17LIVE株式会社]

~番組特別MCとして、宇垣美里さん&魚住咲恵さん&BOYS AND MENが出演~



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、2023年10月7日(土)から10月9日(月・祝)の3日間にわたり開催する「イナズマロック フェス2023」において、雷神ステージ・風神ステージの出演アーティストから出演前後の生の声をお届けする『ニシナナステーション特別編 ~イナズマロック フェス2023 バックステージインタビュー~』を、「17LIVE」の独占配信にて実施することが決定しましたので、お知らせいたします。







本配信は、昨年「17LIVE」にて実施した『西川貴教のニシナナLIVEスピンオフ -イナズマロック フェス 2022 バックヤードインタビュースペシャル-』が、ユーザーの皆様に大変好評だったため、2023年8月より西川貴教さんメインMCでスタートした「ニシナナステーション」の特別編として、独占ライブ配信で実施することが決定しました。



『ニシナナステーション特別編 ~イナズマロック フェス2023 バックステージインタビュー~』では、番組特別MCとして宇垣美里さん、魚住咲恵さん、さらにBOYS AND MENのメンバーを迎え、「イナズマロック フェス2023」の雷神ステージと風神ステージへ出演するアーティストの、緊張感漂う出演前のインタビューや、熱気冷めやらぬ終了後のインタビューなどをお届けします。リスナー(ライブ配信視聴者)からのコメントによる質問なども交えながら、リアルタイムでの「イナズマロックフェス20203」の裏側と、出演アーティストによるここでしか見ることができないトークをお届けします。

さらに、本配信を記念して、出演するアーティストのサイン入りグッズなどが抽選で当たるSNSキャンペーンも実施予定です。



昨年に引き続き、滋賀県下最大の大型野外フェス「イナズマロック フェス2023」と連動して実施する「17LIVE」の特別配信にご注目ください。



『ニシナナステーション特別編 ~イナズマロック フェス2023 バックステージインタビュー~』の概要は、以下の通りです。



■『ニシナナステーション特別編 ~イナズマロック フェス2023 バックステージインタビュー~』概要

<配信日時>

2023年10月7日(土)13:00~19:30(予定)

2023年10月8日(日)13:00~19:30(予定)

2023年10月9日(月・祝)13:00~19:30(予定)

<配信アカウント>

ニシナナステーション_official(https://17.live/ja/profile/r/26522673)

<MC>

宇垣美里、魚住咲恵、「BOYS AND MEN」メンバー

<ゲスト>

「イナズマロック フェス2023」雷神ステージ・風神ステージ出演アーティストより数組



※各配信における日時・出演者は予告なく変更となる可能性があります



■イナズマロック フェス2023 バックステージインタビュー配信記念SNSキャンペーンについて

応募方法やキャンペーン詳細については、17LIVE公式X(旧Twitter)の投稿にて後日発表いたします。

17LIVE公式X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp



■出演者プロフィール

宇垣美里



1991年生まれ 兵庫県出身 2019年3月にTBSを退社、4月よりオスカープロモーションに所属。 現在はフリーアナウンサー・俳優として、ドラマ、ラジオ、雑誌、CMのほか、執筆活動も行うなど幅広く活躍中。



魚住咲恵



2004年4月、OHK岡山放送に入社。局アナとして、報道、情報、バラエティーなどを担当。

2010年3月、OHK岡山放送を退社。

2010年7月、オスカープロモーションに新たに所属



BOYS AND MEN



2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたエンターテイメント集団。

メンバーは田村侑久、辻本達規、本田剛文、勇翔、平松賢人、吉原雅斗の6名。

東海エリアを拠点に精力的な活動を重ね、歌やダンスのみならず、芝居やミュージカル、テレビやラジオなどのメディアでの活動にも幅広く取り組んでいる。

2016年「第58回輝く!日本レコード大賞新人賞」を受賞。

2017年日本武道館にて単独ライブ。

2019年1月にナゴヤドームで単独ライブを完遂。

どんなことにも全力・前のめり・雑草魂で立ち向かう名古屋の町おこしお兄さん。



■「イナズマロック フェス」について

「水の未来に、声を上げろ」をスローガンに、滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が2009年に立ち上げた、滋賀県下初の大型野外フェス。今年で15回目の開催を迎える。

オフィシャルサイト https://inazumarock.com/2023/

X(旧Twitter) https://twitter.com/irf_official



「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/

X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp

Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw



