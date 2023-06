[バリュエンス]

2022-23 SEASONも熱いご声援をいただいた皆様に感謝を込めて、スサノオファミリー感謝オークションを開催!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年6月23日(金)より島根スサノオマジック 2022-23 SEASON スサノオファミリー感謝オークション【第4弾】を開催いたします。







選手が身にまとったHOMEユニフォームを直筆サイン入りでお届け!





島根スサノオマジックは、B.LEAGUE 2022-23 SEASONを激戦の西地区で2位という結果を残し、昨シーズンに引き続き2回目のチャンピオンシップに出場したものの、クォーターファイナルでアルバルク東京に敗れ幕を閉じました。しかし今シーズンは序盤から順調に白星を重ね、1月21日の滋賀レイクス戦から、クラブ新記録の18連勝を飾ることができました。また、新型コロナウイルスによる運営規制の緩和に伴う声出し応援の解禁により、勝利を重ねるたびにスサノオファミリーの皆様の歓声がアリーナに戻ってきたのを心強く感じました。

そして、今シーズンはレギュラーシーズンホームゲーム30試合で95,194名、チャンピオンシップ3試合で13,350名の合計108,544名と多くのスサノオファミリーの皆様にご来場いただき、あらゆる面で過去最高、クラブ新記録を達成することができました。このような新記録を打ち立てることができたのは、皆様のご声援と笑顔のおかげです。しかし現状の結果に満足せず、皆様からいただいた熱量を来シーズンにつなげ、来シーズンこそは王者となる姿をスサノオファミリーの皆様にお見せできるよう、さらなる高みを目指してまいります。



この度、いつも熱いご声援をいただくスサノオファミリーの皆様への感謝の気持ちを込め、今シーズンの戦いの軌跡を刻んだアイテムをお届けする特別なオークションを開催中です。本オークションは第1弾から第4弾まであり、ラストとなる第4弾では今シーズンのホーム戦で実際に着用したHOMEユニフォームをお届けします。



島根スサノオマジック 2022-23 SEASON スサノオファミリー感謝オークション[第4弾]概要





開催期間: 2023年6月23日(金)18:00 ~ 6月25日(日)22:00

出品商品: HOMEユニフォーム上下セット (直筆サイン入り)

<出品選手一覧>

後藤翔平選手、ペリン・ビュフォード選手、安藤誓哉選手、ニック・ケイ選手、北川弘選手、リード・トラビス選手、阿部諒選手、白濱僚祐選手、津山尚大選手、ウィリアムス ニカ選手、谷口大智選手

オークションページURL: https://auction.hattrick.world/top/953

※詳細はオークションページよりご確認ください



HATTRICKについて





『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



