セパレートやラッシュガード、帽子付きのセットなどデザイン豊かにラインナップ。







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



GapKidsとBabyGapで人気のスイムウェアコレクションから、2023年夏の新作が登場。一部の店舗を除く全国のGapストアと公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で販売を開始しています。



GapKids&babyGapから展開するスイムウェアは、ワンピースやセパレート、ラッシュガード、サーフトランクス、帽子付きセットなど大人顔負けのデザインが豊富に揃います。デザイン性だけでなく、優れたUPF50+のUVカット機能や、環境にも優しいリサイクルポリエステル、肌触りの良い柔らかなストレッチニット生地を採用し、素材のクオリティにもこだわっています。



キッズ(110cm~160cm)は、ガールズからパフスリーブのビキニトップとボトムスのセットアップや、ラッシュガードの3点セット、ワンピースタイプが鮮やかなオレンジやピンク、フラワープリントのデザインで登場します。ボーイズからはラッシュガードのセットアップやトランクスタイプがサメのプリントやビーチをイメージしたプリント、カラフルなボーダーなどの遊び心あるデザインでラインナップ。



トドラー(80cm~110cm)は、ガールズからワンショルダー風のアシンメトリックなデザインのワンピースやフロントフリルのセパレート、フリル付きのワンピースがビビットなピンクや小花柄のプリントで揃います。ボーイズからは、サメのデザインやフラワープリント、GAPロゴとポップなイラストがプリントされたトランクスが登場します。



ベビー(60cm~90cm)は、ガールからオールインワンやフリルの付いたセパレート、ワンピースタイプ、帽子付きのセットアップがカラフルなデザインやハート柄、フラワープリントでラインナップします。ボーイからは、フロントにブラナンのデザインがプリントされたラッシュガード、ギンガムチェックやストライプのセットアップが展開します。



夏に向けて、大人顔負けのおしゃれなデザインと遊び心あるカラーパレットやグラフィックが魅力のGapKids&babyGapのスイムウェアをぜひお楽しみください。





アイテム詳細 ※全て税込みです

KIDS (110cm~160cm)



【KIDS GIRLS】ラッシュガード 水着3点セット ¥5,990



【KIDS GIRLS】カットアウトワンピース水着 ¥4,990





【KIDS BOYS】リサイクル スイム ラッシュガード ¥3,490



【KIDS BOYS】リサイクル素材100% スイムボードショートパンツ ¥3,490



TODDLER (80cm~110cm)



【TODDLER GIRLS】ラッフルフリル タンキニ 水着 2点セット ¥4,990



【TODDLER GIRLS】リサイクル ラッシュガード 水着 3点セット ¥6,990





【TODDLER BOYS】グラフィック ラッシュガード ¥3,490



【TODDLER BOYS】リサイクル素材100% サーフトランクス ¥3,490



BABY (60cm~90cm)







【BABY GIRLS】リサイクル ギンガムチェック水着 2点セット ¥4,490



【BABY GIRLS】リサイクル ラッシュガード ワンピースセット ¥4,990





【BABY BOYS】リサイクル 水着 2点セット ¥4,990



【BABY BOYS】リサイクル ラッシュガード ワンピースセット ¥3,990



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



