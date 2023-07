[株式会社 ノーウェア]

今度のBABY MILO(R)︎×BE@RBRICKは耳がクリア!30周年を記念した新作が数量限定で登場







A BATHING APE(R)の人気キャラクター「BABY MILO(R)︎」の「BE@RBRICK」から、ブランド設立30周年を記念した新作「EAR CLEAR Ver.」が数量限定で登場します。

BAPE(R)︎とMEDICOM TOYの長年のパートナーシップによって、これまでもさまざまなバリエーションを展開してきた「BE@RBRICK BABY MILO(R)︎」シリーズ。今回は、シリーズ初となる耳にクリアパーツを採用したスケルトン仕様。もっともベーシックでありながら特別感のある、30周年ならではのプロダクトに仕上げました。サイズは、400%(約28cm)と1000%(約70cm)の2サイズ展開となります。

BABY MILO(R)︎とは、未来の地球にはなくなってしまったバナナを食べるため、遠い未来からバナナを求めてやってきたサル。いつも無表情でマイペース、几帳面そうで少しシャイな性格だけど、歌うこととダンスが大好き。好きな食べ物はもちろんバナナ。夢はバナナの木を育て、全てのバナナを自分1人で食べること。大人からキッズまで、世界中にファンを持つBAPE(R)︎を象徴するアイコンの一つです。







BE@RBRICK BABY MILO(R)︎ EAR CLEAR Ver. 400%

¥13,200(税込)







BE@RBRICK BABY MILO(R)︎ EAR CLEAR Ver. 1000%

¥55,000(税込)



ファン垂涎のプロダクトは、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STORE、1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイオンラインストア各店にて2023年7月22日(土)に発売します。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/miloearclearbearbrick



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-19:46)