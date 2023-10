[株式会社 トゥモローランド]

GRAMICCI for TOMORROWLAND



インラインより太い畝のコーデュロイを採用し、ソフトな肌触りと起毛感がこれからの季節にぴったりな温かみのある表情を演出。







トゥモローランド メンズ取扱い店舗にて、〈GRAMICCI for TOMORROWLAND〉がリリースいたします。

180°開脚可能なクライミングパンツの代名詞である〈GRAMICCHI〉との別注作はトゥモローランドのスタイリングとマッチするカラーをピック。

またインラインより太い畝のコーデュロイを採用し、ソフトな肌触りと起毛感がこれからの季節にぴったりな温かみのある表情を演出。









商品詳細





Pants / 63-04-35-04101 / ¥19,800 (tax in)

Color / Brown,Khaki,Navy,Black

Size / S,M,L



about|Gramicci





1982年、ロッククライマー、 マイク・グラハムが〈GRAMICCI〉を立ち上げる。

〈GRAMICCI〉は、ロッククライミングを中心とするスポーツウェア、カジュアルウェアブランド。

アウトドアスポーツ愛好家はもちろん、さまざまなジャンルの人々から支持を集めている。

アウトドアへの情熱を表現した個性的キャラクター「ランニングマン」がブランドのアイコン。



展開店舗





トゥモローランド メンズ取扱店舗



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-12:40)